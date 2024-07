Bei der Chapea-Mission simulierte man in einem isolierten Habitat am Johnson Space Center in Texas für 378 Tage einen bemannten Marsflug

Geht es nach den aktuellen Plänen der US-Raumfahrtbehörde Nasa, soll frühestens in den 2030er-Jahren der erste Mensch einen Fuß auf den Mars setzen. Als Zwischenziel wird der Mond anvisiert, auf dem im Rahmen der Artemis-3-Mission ab 2026 erstmals seit fast 50 Jahren wieder US-Astronauten landen sollen. Auf dem Weg zum Erdtrabanten und schließlich zum Roten Planeten gilt es freilich eine ganze Menge an Hürden zu überwinden.

Um zu testen, wie eine potenzielle Mars-Crew einen längeren Aufenthalt auf dem unwirtlichen Planeten psychisch und physisch wegsteckt, hat die Nasa am 25. Juni 2023 vier Freiwillige gleichsam auf den Mars geschickt. Die erste simulierte Mission des sogenannten Chapea-Programms (Crew Health and Performance Exploration Analog) endete am vergangenen Samstag in Houston, Texas. 378 Tage verbrachten zwei Frauen und zwei Männer völlig isoliert auf einem Mars-Simulationsgelände am Johnson Space Center.

Die vier "Marsbesucher" kurz vor dem Ende ihrer Mission (von links): Anca Selariu, Nathan Jones, Ross Brockwell und Kelly Haston. Foto: ASA/CHAPEA Crew

Zwölf Monate isoliert

Das Projekt ermöglicht es, "wichtige Dinge über komplexe Systeme zu lernen, und es wird die Reise zum Mars und zurück viel sicherer machen", erklärte Julie Kramer, technische Leiterin der Nasa, nach dem Ende der Simulation, bei der die vier Menschen auf 160 Quadratmetern des fensterlosen Mars-Dune-Alpha-Geländes zwölf Monate im Dienst der Wissenschaft verbrachten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren keine ausgebildeten Astronauten. Wer sich bewerben wollte, musste ein zwischen 30 und 55 Jahre alter, "gesunder und motivierter" US-Staatsbürger sein, durfte nicht rauchen und sollte im Besitz eines naturwissenschaftlichen Universitätsabschlusses sein. Eine weitere Voraussetzung waren mindestens 1000 Flugstunden.

Langsame Kommunikation

Ausgewählt wurden schließlich Ross Brockwell, der öffentliche Bauarbeiten im US-Bundesstaat Virginia organisiert, die Biologin Kelly Haston aus San Francisco, der Arzt und dreifache Vater Nathan Jones aus Illinois und die Mikrobiologin Anca Selariu.

Dem Quartett stand auf dem Mars-Dune-Alpha-Gelände zwei mal drei Meter große Schlafzellen, eine Art Wohnzimmer mit Fernseher und Sesseln, Arbeitstische mit Computern und eine medizinische Station zur Verfügung. Die Kommunikation mit Familie und Freunden war erlaubt, allerdings auch das unter entsprechenden Mars-Bedingungen: Das Übermitteln einer kurzen SMS dauerte in der Regel 22 Minuten.

Das 160 Quadratmeter große Marshabitat der Chapea-Mission. Illustr.: ICON 3D Tech

Spezialaufgaben auf dem "Mars"

In einem etwa 110 Quadratmeter großen Außenbereich führten die vier Insassen auch Spezialaufgaben durch. In Zweiergruppen bedienten sie eine hubschrauberähnliche Drohne und ihren eigenen Mars-Rover. Mit diesen Geräten sollten sie virtuell abgelegene Gebiete untersuchen und Gesteinsproben bergen. Gelegentlich unternahmen sie auch "Außeneinsätze" in Raumanzügen.

Zu den Aufgaben gehörte darüber hinaus die Instandhaltung der Anlage, auch Sport unter anderem auf Heimtrainern stand auf dem Programm. "Um es so Mars-realistisch wie möglich zu machen, ist die Crew auch mit Umweltstressfaktoren konfrontiert – zum Beispiel limitierten Ressourcen, Isolation und kaputtgehender Ausrüstung", erklärte die Nasa. Hauptzweck von Chapea war es, die Reaktion der Analog-Raumfahrerinnen und Raumfahrer auf die psychische Belastung durch Monotonie und Einsamkeit zu untersuchen.

Wie viel Essen braucht man?

Doch es ging auch um grundsätzliche Fragen, wie die Nasa-Managerin Rachel McCauley gegenüber der New York Times erklärte: "Wie viel Essen benötigt man wirklich für eine Mars-Mission?" Zur Bereicherung des ansonsten eher eintönigen Menüplans legten die vier Analog-Marsianerinnen und -Marsianer einen vertikalen Innengarten an, in dem sie unter anderem Paprika, Tomaten und Salat zogen. "Pflanzen anzubauen kann auch einen psychologischen Nutzen haben für Astronauten, die in einer isolierten Umgebung weit weg von der Erde wohnen", meinte dazu Nasa-Managerin Gioia Massa.

Video: Blick in Innere des "Marshabitats" der Chapea-Mission. Reuters

Und wie kamen die vier Leute mit alldem zurecht? Erstaunlich gut, wie sich nach dem Ende des Experiments am vergangenen Samstag zeigte. Die Crew feierte Weihnachten, Geburtstage und verbrachte gemeinsame Freizeit. Für die vier Menschen war der Einsatz auf dem simulierten Mars jedenfalls ein Erfolg: "Wir können diese Dinge gemeinsam schaffen", erklärte Brockwell, als er gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen vor die Kameras trat. "Wir können unseren Sinn für Wunder und Zielstrebigkeit nutzen, um Frieden und Wohlstand zu erreichen und Wissen und Freude zum Wohle aller Menschen auf der ganzen Erde freizusetzen."

Weitere Experimente

Das Nasa-Experiment sei eine wunderbare Erfahrung gewesen, so Brockwell weiter. "Und ich hoffe wirklich, dass wir dadurch der Realität, Menschen auf dem Mars zu sehen, ein Stück näher kommen." Zunächst aber stand für die vier die Rückkehr zu ihren Familien und Freunden auf dem Programm, der sie sichtlich gerührt entgegenblickten.

Chapea soll nicht das letzte derartige Experiment der Nasa sein. Zwei weitere Chapea-Missionen sind bereits in Planung, die nächste wird bereits im Frühjahr 2025 losgehen. (tberg, red, 8.7.2024)