Wird was lange währt auch endlich gut? Bei Videospielen dürfte das jedenfalls keine Regel sein. Während das rund elf Jahre verspätete "Prey" 2006 immerhin recht positive Rezensionen erhielt, löste das 14 Jahre nach Erstankündigung im Jahr 2011 erschienene "Duke Nukem Forever" eher enttäuschtes Feedback aus. Die beiden Titel wirken aber im Vergleich zu "Kien" schon wieder frisch und neu. Die Produktion des italienischen Studios Age of Games ließ nämlich gleich 22 Jahre auf sich warten.

Das hat verschiedene Gründe. Einer davon ist, dass man das Spiel laut "Guardian" 2002 angekündigt hatte, ohne so recht zu wissen, wie man es eigentlich umsetzen will. Man hatte, so beschreibt es der "Guardian", zwar keine Erfahrung in der Gamesentwicklung und auch noch keinen Programmierer, aber dafür eine "große Liebe für Videospiele und (...) endlosen Optimismus". Ein fünfköpfiges Team kniete sich in das Projekt, in das man zahlreiche Überstunden steckte. Heute ist vom urpsrünglichen Quintett nur noch Gamedesigner Fabio Belsanti übrig – der Einzige, der nie die Hoffnung aufgegeben hatte.

Kien - Official Game Boy Advance Trailer #2 (2024)

GameTrailers

Publisher sprang ab

Die Verspätung von über zwei Jahrzehnten geht aber nicht nur auf das Konto langsamer Entwicklung. Tatsächlich, so heißt es seitens des Studios, ist das Spiel schon seit einigen Jahren fertig. Ursprünglich hatte "Kien" das Interesse einiger Publisher auf sich gezogen. Das Unternehmen, mit dem man zusammenarbeiten wollte, führte nach der Fertigstellung eine Marktanalyse durch und sprang wieder ab, da man das finanzielle Risiko als zu groß ansah. Der Gameboy Advance verlor bereits Publikum, und die Herstellung einer Cartridge für die Handheld-Konsole kostete rund 15 Dollar.

Das Spiel selbst versteht Belsanti als artverwandt zu Titeln wie "Dark Souls". Man begibt sich wahlweise als Priesterin oder Krieger in ein nonlineares Plattform-Abenteuer, in dem es vor Gegnern nur so wimmelt. Der Schwierigkeitsgrad ist dementsprechend hoch, was wohl damals auch zulasten der Massentauglichkeit des Games ausgelegt worden war. Die Geschichte von "Kien" ist inspiriert von Geschichten über Söldner-Kompanien aus unveröffentlichten Büchern aus dem Italien des 15. Jahrhunderts. Sie dreht sich um die untergegangene Zivilisation der Malkut. Grafisch ließ man sich bei frühen Titeln aus Japan inspirieren, beim Gameplay zählt "Turrican" zu den Vorbildern.

Das Game kommt ganz klassisch als GBA-Cartdridge nebst transparenter Hülle, Anleitung und Stickern daher. Incube8

Comeback dank Trendwende

Während das Spiel also praktisch auf Eis lag, stieß Age of Games zunächst in die Nische der Bildungsspiele vor. Außerdem entwickelte man Rollenspiele, ein Point'n'Click-Adventure und das Rundenstrategiespiel "Fantasy Kommander". Unter dem Titel "Numen" will man außerdem ein futuristisches Spieleuniversum auf Basis des gleichnamigen Romans ins Leben rufen. Zudem hat man mit den Arbeiten an einem "spirituellen Nachfolger" zu "Kien" begonnen.

Kien GBA Review

Obscure Games and Consoles

Nicht nur das ursprüngliche Scheitern, sondern auch das späte Comeback des Spieles lässt sich an der Marktentwicklung festmachen. In den letzten Jahren ist ein Retrotrend zu verzeichnen. Während etwa im Musikgeschäft auf einmal Schallplatten erhöhte Nachfrage verzeichnen, gibt es unter den Spielern gesteigertes Interesse an älteren Spieleplattformen und Games für selbige. Der genau darauf spezialisierte Publisher Incube8 hat hier eine Chance für "Kien" gewittert und vertreibt das Game nun seit Mitte Juni um 60 Dollar. Besteller bekommen eine klassische Kartonverpackung mit grau-transparenter Cartdridge in ebenfalls grau-transparenter Schutzhülle, gedruckter Anleitung sowie einem Satz Sticker. Die zu erwartende Spielzeit ist mit zehn bis 15 Stunden angegeben.

Wie gut der Action-Plattformer beim nostalgisch geneigten Publikum ankommt, bleibt abzuwarten. Bei einem ersten Let's Play des Youtube-Kanals "Obscure Games and Consoles" wird der Titel trotz seines Schwierigkeitsgrades gelobt. (Gregor Pichler, 9.7.2024)