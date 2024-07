Wie es sich anfühlt, von rechts außen regiert zu werden, weiß Marine Tondelier nur zu gut. Hénin-Beaumont, der Heimatort von Frankreichs Grünen-Chefin, ist schließlich seit Jahren eine der Hochburgen des Rassemblement National (RN); Parteichefin Marine Le Pen höchstpersönlich vertritt die verarmte Bergbaustadt an der belgischen Grenze in der Nationalversammlung in Paris. Eine wie Tondelier, 37, lange Jahre Gemeinderätin und seit 2022 an der Spitze der Grünen-Partei Les Écologistes, hat da nicht viel zu lachen. Von Drohungen und Einschüchterungen durch RN-Lokalpolitiker berichtete sie schon 2017 in einem aufsehenerregenden Buch.

Marine Tondelier, Chefin der französischen Grünen, gilt in Sachen Klimaschutz als radikal, aber zugleich auch pragmatisch. IMAGO/Abd Rabbo Ammar/ABACA

Kein Wunder, dass die – laut Eigen-PR – "echte Marine aus Hénin-Beaumont" sieben Jahre später mit besonderem Nachdruck verhindern wollte, dass Le Pen und ihresgleichen noch mächtiger werden. Dass die "Brandmauer" gegen Rechtsaußen am Sonntag auf einem so soliden Fundament stand, ist maßgeblich Tondelier zu verdanken. Präsident Emmanuel Macron war vor vier Wochen kaum fertig mit seiner Neuwahl-Ankündigung, da hatte die studierte Spitalsmanagerin schon aus vier zerstrittenen Linksparteien die nun siegreiche Neue Volksfront geschmiedet – innerhalb von gerade einmal 24 Stunden.

Dicke Haut und harte Arbeit

Dass die junge Grünen-Chefin erfolgreich mit linken Alphamännern vom Schlag Jean-Luc Mélenchons zu verhandeln vermochte, lässt etwas von der "dicken Haut" erahnen, die der Politikerin aus dem rechtsdominierten Norden Frankreichs nachgesagt wird. Angedockt bei den Grünen hat Tondelier 2009, nachdem die Studentin auf einer Veranstaltung von einer Rede des globalisierungskritischen grünen Landwirts José Bové in den Bann gezogen worden war. Jahrelang organisierte sie danach neben ihrem Brotjob bei einer Umweltschutz-NGO Sommercamps für die Partei, ehe ihr politisches Talent auch in Paris registriert wurde.

Große Wahlsiege konnte die Mutter eines Sohnes, die lange zwischen Paris und ihrem Heimatort pendelte und in Sachen Klimaschutz als radikal, aber zugleich pragmatisch gilt, bisher freilich nicht einfahren. Mit Ach und Krach schaffte es die Partei ins Europaparlament, am Sonntag legten die Grünen nun aber zu – und Tondelier werden Chancen eingeräumt, anstelle des umstrittenen Mélenchon Premierministerin zu werden, sollte die linke Allianz ans Ruder kommen. Freilich: Die Grünen-Chefin wäre eine Kompromisskandidatin. Aber immerhin eine, die aus eigener Erfahrung weiß, was auf dem Spiel steht. (Florian Niederndorfer, 8.7.2024)