Statt Silberpfeilen befinden sich Planen, Gerüste und Bauarbeiter auf den Schienen im U4-Tunnel zwischen Schottenring und Schwedenplatz. © Christian Fischer

Es klongt und dongt. Dröhnt. Schert. Anstatt zu rattern, zu rumpeln und zu rauschen. Wo sonst U4-Garnituren die Musik machen, bestimmen jetzt Bauarbeiter den Sound. Im aktuell gesperrten U-Bahn-Tunnel zwischen den Stationen Schottenring und Schwedenplatz hämmern sie seit rund einer Woche auf Aluschalungen ein, legen mit Hochdruckwasserstrahlgeräten Eisenträger frei und flexen Fugen auf.

Ihr Ziel: Bis Herbst müssen sie in dem Abschnitt 56 Tunnelträger saniert und 38 neue Exemplare eingebaut haben. Die Konstruktionen mit dem abstrakten Namen erfüllen eine wichtige Aufgabe: Sie stabilisieren die Decke des U-Bahn-Tunnels. Der verläuft direkt unter dem Franz-Josefs-Kai, über den laut Verkehrszählungen der Stadt Wien stündlich rund 2600 Fahrzeuge brettern. Das setzte den bis zu 120 Jahre alten Trägern im Lauf ihrer Existenz zu, genauso wie streusalzhaltiges Wasser.

Dieses habe einsickern und die Träger angreifen können, weil die Tunnelabdichtung mit der Zeit durchlässig geworden sei, erklärt Bauwerksmeister Ralph Supper dem STANDARD. Daher wurden in den vergangenen drei Jahren bereits die Feuchtigkeitsabdichtungen und der Schutzbeton der Tunneldecke erneuert – um nun im großen Stil die Träger anzugehen. Einige wurden schon vergangenen Sommer saniert, nun folgt der Rest.

In dieser Galerie: 4 Bilder Damit neue Stützen für die Tunnelträger errichtet werden können, braucht es erst Schalungen. Jeder der dafür nötigen, gelben Teile wiegt rund 20 Kilo. © Christian Fischer Damit die Eisengitter der quer an der Tunneldecke verlaufenden Träger freigelegt werden können, wird erst der Beton entlang der Fugen aufgeschnitten. © Christian Fischer Dann wird der Beton mit dem Hochdruckwasserstrahlgerät, das 2000 Bar schafft, entfernt. Der dabei entstehende Sprühnebel macht es im Tunnel feucht und diesig. © Christian Fischer Als dritter Schritt wird Spezialmörtel auf die freigelegten Stellen aufgespritzt. © Christian Fischer

Gebaut werden senkrechte Stützen samt Fundamenten und die quer entlang der Decke verlaufenden Träger. Damit die Arbeiter dort hinaufkommen, sind auf den Gleisen Gerüste aufgebaut: Genau deshalb können dort momentan auch keine Züge fahren. "Die Baufirma arbeitet mit bis zu 100 Leuten, sieben Tage die Woche, 24 Stunden – aufgeteilt in Zwölf-Stunden-Schichten", sagt Supper. Seine Botschaft: Man versuche, so schnell wie möglich fertig zu werden.

Die Grenzen geben aber auch die Gesetze der Physik vor, macht Supper aufmerksam: Der Beton brauche 28 Tage zum Aushärten – und bestimmt somit die Baustellendauer wesentlich mit. Planmäßig enden die Arbeiten an der U4 am 1. September. Bis wird aber nicht nur an der U4, sondern auch an anderen wichtigen Öffi-Strecken gearbeitet. DER STANDARD beantwortet die wichtigsten Fragen – auch aus der Community – dazu.

Frage: Wie kann man der U4-Baustelle ausweichen?



Antwort: Die U4-Sperre zwischen Schottenring und Schwedenplatz kann entweder in einem circa zehnminütigen Fußmarsch oder durch eine Straßenbahnfahrt über zwei Stationen überbrückt werden.

Frage: Wo muss man noch mit Einschränkungen rechnen?



Antwort: Es kommen zahlreiche Einschränkungen im Straßenbahn- und Busverkehr dazu. Der 43er fährt bis Schulbeginn nur zwischen Neuwaldegg und Alser Straße. Der 44er ist eingestellt, zum Ausgleich wird der 33er umgeleitet. Der 31er fällt zwischen Wallensteinstraße und Schottenring aus, der 2er zwischen Am Tabor und Hochstädtplatz. Der 13A verkehrt derzeit zweigeteilt, er fährt nur die Strecke Alser Straße-Skodagasse-Neubaugasse/Burggasse sowie zwischen den Haltestellen Neubaugasse U und Hauptbahnhof S U.

Aber das ist noch nicht alles: Die ÖBB sanieren derzeit die S-Bahn-Stammstrecke, zwischen Floridsdorf und Praterstern fahren bis Schulbeginn in beiden Richtungen keine Züge – es gibt Schienenersatzverkehr. Ab dem Praterstern und bis Liesing ist das Zugangebot laut ÖBB ausgedünnt. Für Pendlerinnen und Penlder aus Niederösterreich kommt erschwerend hinzu, dass auf der Südstrecke zwischen Bad Vöslau und Leobersdorf, auf der Nordstrecke zwischen Deutsch Wagram und Wien-Süßenbrunn gebaut wird. Für die Fahrt zum Flughafen relevant sind Arbeiten zwischen Wien und Wolfsthal. Bei der Badner Bahn werden Gleise erneuert, ab bzw. bis Siebenhirten fährt ein Ersatzbus.

Frage: Warum passiert das alles gleichzeitig?



Antwort: Im Sommer sind deutlich weniger Menschen mit den Öffis unterwegs – deshalb bieten sie sich für Bauarbeiten und dadurch notwendige Sperren an. Kinder und Jugendliche müssen nicht in die Schule fahren, Erwachsene sind zum Teil auf Urlaub. Deshalb gibt es ja auch einen Ferienfahrplan mit längeren Intervallen. Laut Wiener Linien sind in den Ferien 20 bis 22 Prozent weniger Fahrgäste unterwegs – und sie verteilen sich mehr über den Tag.

Zahlen der Wiener Linien für die U4 zeigen, dass in der Ferienzeit die maximale Zugbelegung im Frühverkehr (8 bis 9 Uhr) durchschnittlich um die 300 Personen beträgt. "Mit einer Kapazität von mehr als 900 Personen pro U-Bahn-Zug sind dementsprechend selbst zu Spitzenzeiten auf der U4-Strecke ausreichend Kapazitäten vorhanden", teilt eine Wiener-Linien-Sprecherin mit. Man rate den Fahrgästen, alle Einstiege entlang des Zuges zu nutzen, um eine bessere Verteilung zu erreichen.

Frage: Hätte man die Baustellen von Wiener Linien und ÖBB besser planen oder sich mehr abstimmen können?



Antwort: Sauer stößt allen voran die parallele Sperre von U4 und der S-Bahn-Stammstrecke auf, weil sie Ausweichstrecken füreinander sind. Ab der jetzigen S-Bahn-Endstation Floridsdorf bietet es sich normalerweise an, mit der U6 zur Station Spittelau zu fahren und dort die U4 zur S-Bahn-Station Wien-Mitte zu nehmen bzw. umgekehrt. Genau in diesem U4-Abschnitt befindet sich aber die Tunnelbaustelle.

Sowohl seitens der Wiener Linien als auch der ÖBB wird betont, dass die Streckenunterbrechungen mit viel Vorlaufzeit festgelegt worden seien. "Die Sperre der U4 wurde lange im Voraus geplant und ist Teil der seit fast zehn Jahren laufenden Modernisierung der Linie", sagt die Wiener-Linien-Sprecherin. Man berücksichtige "alle relevanten Aspekte, auch solche, die für Außenstehende nicht ersichtlich sind." Bauvorhaben wie die aktuelle Tunneldeckensanierung erforderten "mindestens zwei Jahre Vorlaufzeit."



Die Bundesbahnen lassen wissen, dass bei großen Bauprojekten stets eine "enge Abstimmung" mit den Wiener Linien stattfinde. Die Sperre der Stammstrecke sei bereits vor drei Jahren bekanntgegeben worden, sagt eine Sprecherin.

Frage: Hätte früher kommuniziert werden müssen?



Antwort: Was die Kommunikation angeht, sehen die Wiener Linien keiner Versäumnisse. "Bereits Anfang März wurden unsere Baustellen für 2024 und sogar schon 2025 angekündigt", sagt die Sprecherin. Die Stadt Wien habe diese Pläne im April "ebenfalls in ihre Kommunikation aufgenommen".

In den ersten Tagen der U4-Baustelle seien Servicekräfte vor Ort gewesen, um zu informieren. Und: "Seit dem 20. Juni, also zehn Tage vor Baubeginn, wurden Infotafeln in Deutsch und Englisch aufgestellt."

Frage: Fahrgäste berichten von langen Wartezeiten auf die U4 an den temporären Endhaltestellen Schottenring und Schwedenplatz. Bei der U6 wird über lange Intervalle – bis zu acht Minuten –, Ausfälle und vollgestopfte Züge geklagt. Was ist da los?



Antwort: Die Wiener Linien beteuern, dass an den Enden der Baustelle die U-Bahn-Garnituren doppelt besetzt seien, damit Fahrgäste rasch weiterkämen: "Am Anfang und Ende des Zuges ist jeweils ein Fahrer am Fahrerplatz positioniert – um das Wenden an der Endstation zu vermeiden, sodass die Züge schneller wieder im Einsatz sind", erklärt die Sprecherin. Allerdings seien auch Sicherheitsabstände einzuhalten, der sei "bei einem 100 Meter langen Zug deutlich größer als bei einem zwei Meter langen Auto".

Und zur U6 heißt es: "Bisher konnten wir keine Probleme auf der U6 feststellen. Weder haben wir entsprechende Rückmeldungen von unseren Kundinnen und Kunden erhalten, noch sind uns im betrieblichen Ablauf Probleme bekannt."

Frage: Und wann, bitte, ist endlich diese ewige U2-Sperre vorbei?



Antwort: Wieder durchgehend zwischen Seestadt und Karlsplatz fahren soll die U2 ab diesem Herbst. Eigentlich hätte die Sperre zwischen Schottenring und Karlsplatz bereits im Herbst 2023 aufgehoben werden sollen. Das verunmöglichten "unvorhersehbare komplexe bautechnische Herausforderungen" beim Schottentor, wie die Wiener Linien im Frühling 2023 bekanntgaben. Normalbetrieb sei ab Schulbeginn 2024 geplant, hieß es. Der damals kommunizierte Zeitplan sei derzeit aufrecht, teilen die Wiener Linien mit.

Frage: Nach Beschwerden über den Schienenersatzverkehr entlang der Stammstrecke haben die ÖBB angekündigt nachzubessern. Ist das schon passiert?



Antwort: Ja. Seit einer Woche fahren die Ersatzbusse zwischen Floridsdorf und Praterstern von 5.30 bis 19.30 Uhr im Fünf-Minuten-Takt, sagt die Sprecherin. Bis dahin galt dieses Intervall nur von 6 bis 19 Uhr. Außerhalb dieser Zeitspanne muss man laut ÖBB zehn Minuten auf den nächsten Bus warten. Bei den Wegweisern, die die Fahrgäste zum Schienenersatzverkehr leiten, sei auf Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer ebenfalls nachgebessert worden. (Stefanie Rachbauer, 10.7.2024)