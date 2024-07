Matteo Salvini bei einem Medientermin am Brenner. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Brüssel – Der italienische Vizepremier und Verkehrsminister Matteo Salvini hat am Montag angekündigt, dass seine rechte Regierungspartei Lega sich der neuen EU-Fraktion "Patrioten für Europa" anschließen wird. "Nach langer Arbeit wird heute in Brüssel die große Gruppe der Patrioten ins Leben gerufen, die entscheidend sein wird, um die Zukunft dieses Europas zu verändern", sagte Salvini in sozialen Medien am Montag. Die Lega war in der EU-Fraktion Identität und Demokratie (ID) zusammen mit Marine Le Pens Rassemblement National (RN) und der FPÖ vertreten.

Rassemblement National schließt sich "Patrioten" an

Der französische Rassemblement National schließt sich ebenfalls der neuen Rechts-außen-Fraktion "Patrioten für Europa" im Europaparlament an. Das teilte die ungarische Regierungssprecherin Eszter Vitályos am Montag in Budapest auf der wöchentlichen Regierungspressekonferenz mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

Damit geht die bisherige rechte ID-Fraktion fast vollständig in der neuen Gruppierung auf. Wie bereits in der ID-Fraktion dürfte der RN auch bei den "Patrioten" die meisten Abgeordneten stellen. Innerhalb der ID gab es vor der EU-Wahl Streitigkeiten, nachdem die deutsche AfD auf Betreiben des RN ausgeschlossen wurde.

Bündnis nimmt Form an

Die von der FPÖ, Viktor Orbáns ungarischer Fidesz sowie der populistischen Ano aus Tschechien neu gegründete "Patrioten"-Fraktion fand in den vergangenen Tagen immer mehr Unterstützung. Die für die Gründung einer Parlamentsfraktion erforderlichen 23 Mandatare aus sieben EU-Ländern dürfe die Gruppierung erreichen.

Beteiligen an der neuen Fraktion wollen sich auch die niederländische Freiheitspartei von Geert Wilders sowie die Dänische Volkspartei, die portugiesische Chega und der belgischen Vlaams Belang. Am Freitag teilte auch die spanische ultrakonservative Partei Vox mit, dass sie die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten (EKR) von Italiens Premierministerin Giorgia Meloni verlässt und sich der Fraktion "Patrioten für Europa" anschließen wird.

AfD nicht dabei

Die AfD, die vor der Europawahl aus der Fraktion ID ausgeschlossen worden war, sieht zunächst ihren Platz nicht in den Reihen der neuen Allianz um Orbán. AfD-Chefin Alice Weidel hatte dies am letzten Dienstag ausgeschlossen. Man sei im Austausch, aber momentan sei das keine Option. Sie sprach von einem strategisch langfristigen Projekt. Montag wurde dies vonseiten Ungarns bestätigt. (APA, red, 8.7.2024)