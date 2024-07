Will man abnehmen, ist das meist gar nicht so leicht. Denn Stoffwechsel und Gehirn "wehren" sich oft gegen einen angestrebten Gewichtsverlust. Medikamente sollen dabei helfen, diesem Teufelskreis zu entkommen. Getty Images

Medikamente, die beim Abnehmen helfen, gehören zu den aktuell meist diskutierten Themen im weiten Feld der Gesundheit. Mit den Medikamenten Saxenda und Ozempic (beide in Österreich verfügbar) sowie Wegovy (in Österreich nicht auf dem Markt) wurde das Thema Abnehmen fast schon neu aufgerollt. Die Medikamente basieren auf dem Wirkstoff Semaglutid (Liraglutid bei Saxenda), einem GLP-1-Rezeptorantagonisten, der das körpereigene Hormon GLP-1 nachahmt und so in den Hungerstoffwechsel eingreift.

Sie sind zur Behandlung bei Diabetes Mellitus Typ 2 mit Adipositas ab einem Body Mass Index (BMI) von 27 zugelassen. Wegovy basiert auf dem gleichen Wirkstoff wie Ozempic, aber in höherer Dosis, und ist zugelassen zum Gewichtsverlust ab einem BMI von 30. Im Gehirn wird mit dem Wirkstoff der Impuls gesetzt, satt zu sein. Hungergefühle werden vermindert, Heißhungerattacken sind seltener und weniger stark, die Vorliebe für besonders fetthaltige Nahrungsmittel geht zurück.

Bis zu 20 Prozent weniger

Mit Semaglutid geht man davon aus, dass man bis zu 15 Prozent des eigenen Körpergewichts verlieren kann – abhängig von verschiedenen Faktoren. Und es drängen weitere Wirkstoffe auf den Markt, die noch besser funktionieren sollen. Einer davon ist Tirzepatid, das unter dem Markennamen Mounjaro vom Pharmaunternehmen Eli Lilly auf den Markt gebracht wurde. Der Wirkstoff, der noch potenter sein soll als Semaglutid – über 20 Prozent Gewichtsverlust werden mit dessen Unterstützung kolportiert –, ist seit September 2022 für Erwachsene mit Diabetes Mellitus zugelassen. In der EU ist er seit Ende 2023 zugelassen, in Österreich steht der Wirkstoff noch vor der Einführung.

Doch ist Tirzepatid tatsächlich potenter als Semaglutid? Kann man damit mehr Gewicht verlieren? Genau das hat jetzt eine vergleichende Studie, die im Fachjournal JAMA Internal Medicine publiziert wurde, untersucht und hat festgestellt: Ja, es ist erfolgreicher.

Forschende um Nicholas Stucky nutzten dafür Daten von gut 18.000 Erwachsenen mit Übergewicht oder Adipositas, die in den USA mit Semaglutid oder Tirzepatid behandelt wurden. Ihr Durchschnittsalter betrugt 52 Jahre, das mittlere Gewicht zu Beginn der Therapie 110 Kilogramm.

Erfolgreicher ohne Diabetes

Erfasst wurde, ob ein Gewichtsverlust von mindestens fünf, zehn oder 15 Prozent erreicht wurde und wie sich das Gewicht nach drei, sechs und zwölf Monaten Therapie entwickelt hatte. Patientinnen und Patienten, die Tirzepatid erhielten, erreichten merklich häufiger einen Gewichtsverlust. Zudem waren die Veränderungen des Gewichts bei ihnen im Mittel größer.

Die Ergebnisse bestätigen Hinweise aus früheren Studien. Einige Daten im Detail: Knapp 82 Prozent der mit Tirzepatid behandelten Männer und Frauen erreichten fünf Prozent oder mehr Gewichtsverlust, mit Semaglutid waren es rund 67 Prozent. Eine Reduktion um 15 Prozent oder mehr erreichten rund 42 Prozent mit Tirzepatid und 18 Prozent mit Semaglutid.

Die Studie bestätigte auch, dass übergewichtige Menschen ohne Typ-2-Diabetes im Mittel mehr Gewicht verlieren als Patienten mit dieser Diagnose. "Die Gründe dafür sind unklar", schreiben die Forschenden. Eine mögliche Ursache sei eine unterschiedliche Motivation zur Gewichtsabnahme, verbunden damit, stärker nötige Änderungen wie eine andere Ernährung und mehr Bewegung anzugehen. Sprich: Menschen, die damit ihre Kilos purzeln lassen wollen, engagieren sich womöglich mehr als Menschen, für die die Medikamente nur Teil der regulären Diabetes-Behandlung sind.

Langzeitfolgen unklar

Natürlich hat so ein Medikament auch Nebenwirkungen, diese seien bei den beiden Wirkstoffen vergleichbar, berichten die Forschenden. Typisch sind Magen-Darm-Probleme wie Übelkeit, Durchfall und Verstopfung.

Erwähnt wird zudem ein auffälliges Detail: Bei mehr als der Hälfte der einbezogenen Frauen und Männern endete die Behandlung, weil sie vom jeweiligen Patienten abgebrochen wurde. Der Anteil unterschied sich dabei bei Tirzepatid und Semaglutid wenig. Der jeweilige Grund wurde nicht erfasst, erläutern die Forschenden. Denkbar seien aber unter anderem unerwünschte Nebenwirkungen, die hohen Kosten der oft selbst zu zahlenden Therapie oder Engpässe bei der Erhältlichkeit der Präparate.

Die hohe Abbruchrate ist vor allem deshalb bedenklich, weil mehrere Studien gezeigt haben, dass es dann zum Jo-Jo-Effekt kommt: Das Gewicht steigt nach dem Absetzen wieder deutlich. Die Wirkstoffe müssen für einen anhaltenden Effekt wohl lebenslang verabreicht werden – wobei die Langzeitfolgen noch unklar sind. (APA, red, 8.7.2024)