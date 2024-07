Vor dem Hintergrund der chaotischen Zustände in der französischen Politik und angesichts des Vormarschs der populistischen Rechtsnationalisten in der EU ist es wichtig, die internationale Tragweite des Labour-Sieges in Großbritannien zu unterstreichen. Die größte Niederlage der Konservativen in ihrer Geschichte spiegelt den Wunsch der Mehrheit der Briten nach Wandel. Mit dem Debakel infolge des Austritts aus der EU ("Brexit") haben fünf Premiers der Tories in den letzten neun Jahren das Land in der Infrastruktur, der Wirtschaft, im Gesundheitsdienst und im Wohnbau in eine Sackgasse geführt. Die Wahl war also vor allem eine schallende Ohrfeige für die Konservativen nach ihren 14 Jahren an der Macht.

Der neue britischeRegierungschef:Keir Starmer. Foto: REUTERS/Liam McBurney

Die Bildung der Labour-Regierung, die sich auf 412 von 650 Parlamentssitzen stützen kann, bedeutet Wandel auch im Sinne der Änderung zur Stabilität. Dass Labour mit nur knapp 34 Prozent der Stimmen einen "Erdrutschsieg" in Mandaten feiern kann, ist die Folge des Mehrheitswahlrechts, das die Zersplitterung im Parlament begrenzt. Man muss aber auch anerkennen, dass es der Labour Party, die 2019 das schlechteste Wahlergebnis seit 1935 erlebt hatte, gelungen war, in weniger als fünf Jahren einen dramatischen Machtwechsel zu schaffen. Bei diesem Wahlsieg Labours hat der 2020 nur mit 56 Prozent der Delegiertenstimmen zum Parteivorsitzenden gewählte Keir Starmer, ein später "Quereinsteiger" in die Politik, eine herausragende Rolle gespielt. Die am Vorabend der Wahl erschienene spannende Biografie des neuen Premiers von Tom Baldwin beschreibt den erstaunlichen Aufstieg des Sohnes eines Werkzeugmachers und einer von unheilbarer Autoimmunkrankheit behinderten Krankenschwester nach dem glänzenden Abschluss des Studiums in Oxford schließlich zum Leiter der Generalstaatsanwaltschaft. Der 2013 zum Ritter geschlagene Jurist stieg erst mit über fünfzig in die Politik als neu gewählter Labour-Abgeordnete ein.

Zurückhaltend und bescheiden

Der zurückhaltende und bescheidene, im politischen Alltag lange steif und ungelenk wirkende Mann wurde von vielen als langweiliges Mittelmaß abgeschrieben, sowie seinerzeit Clement Attlee, der bei der Wahl 1945 nicht nur den legendären Kriegspremier Winston Churchill geschlagen, sondern auch durch die Entkolonialisierung und die Gründung des staatlichen Gesundheitsdienstes historische Leistungen vollbracht hat.

Der auch medial unterschätzte Keir Starmer könnte sich – so wie Attlee – durch sein Beharrungsvermögen und taktisches Geschick, volksnahe Integrität und politische Anpassungsfähigkeit als ein Staatsmann entpuppen, der für das von ihm angekündigte "Jahrzehnt der nationalen Erneuerung" Weichen stellt. Seine zur Hälfte aus Frauen und fast ausschließlich aus erfolgreichen sozialen Aufsteigern bestehende Regierung symbolisiert eine neue Ära. Die Blitzbesuche des neuen Außenministers David Lammy in Berlin, Warschau und Stockholm ebenso wie das Treffen des neuen Verteidigungsministers John Healey in Odessa mit Präsident Wolodymyr Selenskyj sind ermutigende Beweise für einen Neustart auch in der Außenpolitik. Gute Nachrichten also aus London für die Verteidiger der liberalen Demokratie. (Paul Lendvai, 9.7.2024)