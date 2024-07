Eine ukrainische Frau bei einer stillen Demonstration in München im April 2024. Deutschland ist das Land, das die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hat. Der Großteil sind Frauen. IMAGO/Sachelle Babbar

Die russische Invasion in der Ukraine im Februar 2022 führte zu einer der größten Bevölkerungsverschiebungen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Das stellen Demografinnen und Demografen in einem neuen Bericht fest. Laut dem UN-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) sind bis Mitte 2023 5,9 Millionen Menschen – überwiegend Frauen – aus der Ukraine geflüchtet, weitere 5,1 Millionen wurden innerhalb des Landes vertrieben.

In der neuesten Ausgabe des European Demographic Datasheet, das alle zwei Jahre von Forschenden der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und des Wiener Wittgenstein Centre herausgegeben wird, werden Bevölkerungstrends in 45 europäischen Ländern untersucht. "Der Krieg in der Ukraine hat den wohl größten Migrationsstrom in Europa seit der Vertreibung der Deutschen aus vielen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst", sagt Tomáš Sobotka von der ÖAW, einer der Herausgeber des Berichts.

Bei der Analyse der Daten hat sich bestätigt, dass der ukrainische Migrationsstrom weiblich ist, insbesondere was die Gruppe der über 20-Jährigen betrifft. Das spiegelt wider, dass ein großer Teil der Geflüchteten Mütter und Großmütter mit Kindern sind. Männer machen nur ein Viertel der erwachsenen Flüchtlinge in Europa aus.

Ukrainische Flüchtlinge in Europe nach Alter und Geschlecht (2023). European Demographic Datasheet 2024

Dramatischer Rückgang

"Diese Bewegung hat den langfristigen Trend des Bevölkerungsrückgangs und der niedrigen Geburtenrate in der Ukraine dramatisch beschleunigt und wird die Bevölkerungsstruktur und -dynamik des Landes für viele Jahrzehnte nachhaltig negativ beeinflussen", sagt Sobotka. Was konkret auf die Ukraine zukommt, hat seine Kollegin Anne Goujon, die an der ÖAW und am International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Laxenburg forscht, in Zusammenarbeit mit dem Joint Research Centre der EU untersucht.

Dazu hat das Forschungsteam vier mögliche Szenarien durchgespielt, die der erzwungene Exodus nach sich ziehen könnte. Im pessimistischsten Szenario, das von einem langen Krieg (mehr als fünf Jahre), einer Rückkehrquote von nur 50 Prozent und einer schleppenden wirtschaftlichen Erholung ausgeht, wird ein Bevölkerungsrückgang von bis zu 31 Prozent bis zum Jahr 2052 prognostiziert. Das würde ein Schrumpfen von 43,3 Millionen Einwohnern im Jahr 2022 auf 29,9 Millionen im Jahr 2052 bedeuten.

Doch auch im optimistischsten Szenario, in dem sich das Land schnell erholt, 80 Prozent der Geflüchteten zurückkehren und mehr Menschen ein- als auswandern, würde die Population der Studie zufolge um 21 Prozent zurückgehen. Betroffen ist vor allem die Gruppe der jungen Menschen unter 20 Jahren: Sie könnte sich den Prognosen zufolge um 35 bis 43 Prozent reduzieren. Diese Szenarien würden verdeutlichen, wie wichtig Migration für die Entwicklung der ohnehin stark gebeutelten Ukraine sein wird, schreiben die Forschenden.

Die vielen zivilen und militärischen Kriegsopfer, unter denen eine große Zahl junger Männer sei, würde sich nur temporär auf die Bevölkerungszahlen auswirken, sagt Goujon im Gespräch mit dem STANDARD. "Auch wenn die Anzahl der Opfer dramatisch ist, die Erfahrung aus vergangenen Kriegen zeigt, dass langfristig keine Folgen für die Gesamtpopulation zu erwarten sind", sagt die Demografin.

Aufnahmeländer

Die zehn Staaten in Europa, die 2023 die meisten ukrainischen Flüchtlinge beherbergten (in Tausend, exklusive Ukraine und Russland). European Demographic Datasheet 2024

In absoluten Zahlen gemessen fanden die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland (rund eine Million bis Mitte 2023) und Polen (976.000) Zuflucht. Gemessen an der Gesamtbevölkerung haben Montenegro (6,8 Prozent), Moldawien (4,3 Prozent) und die Tschechische Republik (3,2 Prozent) sowie der baltische Staat Estland am meisten ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Nach Österreich sind etwa 100.000 Menschen aus der Ukraine geflohen, das entspricht 1,1 Prozent der Bevölkerung. Insgesamt beträgt der Anteil an Geflüchteten hierzulande 3,5 Prozent.

Neben dem Krieg in der Ukraine beleuchtet das European Demographic Datasheet 2024 auch die Auswirkungen anderer jüngster Krisen wie der Covid-19-Pandemie und wirtschaftlicher Instabilität auf die Bevölkerungsentwicklung. Wie meist in krisenhaften Phasen brachte insbesondere die Pandemie große Schwankungen in der Geburtenrate mit sich. Dem Geburtenrückgang folgte aber in den meisten europäischen Ländern nicht, wie erhofft, eine komplette Erholung, heißt es in dem Bericht. Die steigende Inflation im Jahr 2023 habe zudem weiter die Unsicherheit, was die Zukunft betrifft, erhöht.

Sinkende Lebenserwartung und Geburtenraten

Folgenreich war die Pandemie auch für die Entwicklung der Lebenserwartung. Nach einem erwartbaren Einbruch in der ersten Phase der Pandemie kam es in vielen Ländern wieder zu einem Anstieg, dennoch blieb die Lebenserwartung in allen Ländern im Jahr 2022 niedriger als im Jahr 2019. Nach wie vor gebe es keine Anzeichen, dass sie wieder auf Werte wie vor der Pandemie klettern wird, heißt es. Auch die innereuropäischen Unterschiede verstärkten sich eher. So lag die Lebenserwartung bei der Geburt in Spanien zwischen 2019 und 2021 bei den Männern mehr als zwölf Jahre und bei den Frauen mehr als elf Jahre höher als in Bulgarien, das europaweit Schlusslicht bei der Lebenserwartung ist.

Bild nicht mehr verfügbar. Veränderungen der Lebenserwartung in ausgewählten Ländern nach Geschlecht (2015–2022). European Demographic Datasheet 2024

Insgesamt deuten die aktuellen Berechnungen allesamt darauf hin, dass die Bevölkerung in Europa bestenfalls stagniert, in den meisten Fällen aber rückläufig ist. Um die Bevölkerungszahlen zu stabilisieren und künftig genügend Arbeitskräfte zu haben, auch um das Sozialsystem zu stützen, müsse man auf Einwanderung setzen, sagt Anne Goujon – auch wenn viele Akteure in der politischen Landschaft einen entgegengesetzten Kurs fahren: "Der wichtigste Gamechanger ist Migration. Wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass die Geburtenraten wieder steigen, auch weil geopolitische Krisen und der Klimawandel eng damit verknüpft sind. Jegliche politische Maßnahme, die auf eine Steigerung der Geburten abzielte, war bisher nicht erfolgreich." (Karin Krichmayr, 9.7.2024)