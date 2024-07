Täglich, fast stündlich, gibt es in den verschiedensten Medien Meldungen, die nicht gerade zu einer positiven Stimmung führen, geschweige denn, dass man sich darüber freut. Wie geht es euch damit? Wie geht ihr mit der Überfülle an schlechten und beunruhigenden Nachrichten um? Bekommt ihr Angst? Stumpft ihr ab? Ich fühle mich seit geraumer Zeit davon regelrecht überfordert und bedrängt. Muss man wirklich alles überall kundtun und bereden? Wem nützt es, wenn jeder alles weiß was auf der Welt vor sich geht, die meisten aber aktiv gar nix dagegen tun können?

