Die FPÖ ist seit Monaten stabil stärkste Partei in den Umfragen, aber die Wahlen zum EP und jetzt aktuell die Wahlen in Frankreich lassen die Frage aufkommen, ob es nicht auch in Österreich eine Überraschung geben könnte. Oder meinen Sie, dass es bei uns so kommen wird, wie in den Umfragen prognostiziert?

Welcher dieser drei Parteien wird ihrer Meinung nach bei der NR-Wahl in Österreich die relative Mehrheit erreichen? Gerne auch das "Warum" oder "Warum nicht" posten.

