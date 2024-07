Wie die charismatische Betrügerin Ruja Ignatowa Millionen von Menschen in die Irre führte und mit Milliarden in der Tasche von der Bildfläche verschwand

Auf der Bühne begeisterte die junge Frau die Massen.

Schneller Reichtum. Mit diesem Versprechen werden seit Jahrzehnten Bücher und schwindlige Kurse verkauft. Der Kryptomarkt war vor rund zehn Jahren ein neues Feld, um solch golden schimmernde Karotten vor die Nase von Menschen zu halten. Auf einem kaum regulierten Markt tauchten immer neue Währungen auf, von denen man noch nie gehört hatte, die aber dennoch aggressiv auf den Markt drängten und über Nacht ihren Wert vertausendfachten. Genau in dieser Zeit tauchte die Deutschbulgarin Ruza Ignatowa auf. Die "Kryptoqueen", wie sie später genannt wurde, präsentierte ihre eigene Währung – ihre Schöpfung: OneCoin.

Die am schnellsten wachsende Kryptowährung der Welt brachte Ignatowa Milliarden ein. Vor allem deshalb, weil es gar nicht um eine reale Kryptowährung ging, sondern um einen den größten Finanzbetrugsfälle des 21. Jahrhunderts. Mit ihrer einnehmenden Ausstrahlung und ihrem versierten Auftreten lockte sie Millionen von Menschen in die Falle, sprach auf eigens abgehaltenen Events von enormen Renditen und revolutionärer Technologie. Alles eine Illusion, wie man heute weiß.

Der Aufstieg und Fall von OneCoin

"Alle Beteiligten haben wirklich extrem geprotzt. Teure Uhren, dicke Autos, opulente Partys", erklärt die Investigativjournalistin Carina Huppertz im Gespräch mit dem STANDARD und geht dazu ins Jahr 2014 zurück. Jenes Jahr, in dem die angebliche Kryptowährung auf den Markt drängte. Doch wie Huppertz erklärt, gab es von Anfang an keine echte Blockchain-Technologie hinter OneCoin. "Es gibt keine sogenannte Blockchain, also die technische Lösung, die es für so eine Kryptowährung braucht." Stattdessen handelte es sich lediglich um fiktive Zahlen, die auf der OneCoin-Website angezeigt wurden.

Ignatowa und ihr Team versprachen ihren Investoren, dass OneCoin bald öffentlich gehandelt werden könnte, doch dieses Datum wurde immer wieder verschoben. Um die Investoren bei Laune zu halten, veranstaltete Ignatowa opulente Events, wie zum Beispiel eine Veranstaltung im Wembley-Stadion in London im Jahr 2016. Dort verkündete sie regelmäßig neue Anreize, wie die Verdoppelung der Anzahl der Coins im Portfolio der Investoren. Die Marketingstrategie von OneCoin war gezielt darauf ausgerichtet, Vertrauen zu schaffen. Dies gelang vor allem deshalb, weil Ignatowa ihren akademischen Titel und ihren beruflichen Hintergrund nutzte, um Glaubwürdigkeit zu erlangen. Sie präsentierte sich als Visionärin, die die Finanzwelt revolutionieren würde. Doch hinter den Kulissen gab es zahlreiche Hinweise auf Unregelmäßigkeiten. "Es war bemerkenswert, wie sie es schaffte, so viele Menschen zu täuschen", sagt Huppertz.

Die Opfer des Betrugs

Ignatowa wurde 1980 in Bulgarien geboren und zog zehn Jahre später mit ihrer Familie nach Deutschland, genauer gesagt nach Schramberg im Schwarzwald. Während ihr Elternhaus keinen akademischen Hintergrund hatte, fiel die junge Frau früh mit ihrer außergewöhnlichen Intelligenz und ihrem Charme auf. Sie begann in Konstanz am Bodensee Jura zu studieren, später ging sie nach Oxford. Nach ihrer Promotion startete sie als Beraterin beim weltweit agierenden Beratungsunternehmen McKinsey. Eine "Bilderbuchlaufbahn" nennt es Huppertz und ein solider Grundstein für ihre späteren Taten.

Die ambitionierte Frau tat sich mit dem Schweden Sebastian Greenwood zusammen, der 2014 ihr Geschäftspartner wurde. Ignatowa erklärte, diese angebliche Kryptowährung sei der "neue Bitcoin" oder auch der "Bitcoin-Killer". Man wolle erfolgreicher sein als die Konkurrenz, deshalb startete das Duo damit, sein Projekt OneCoin zu bewerben und zu verkaufen. Man tat sich mit Promotoren zusammen, Menschen, die das Produkt an den Anleger bringen sollten. "Man nennt das auch Multi-Level-Marketing. Die Idee dahinter ist, dass Leute das Produkt bewerben und verkaufen, aber nicht nur an ihren eigenen Verkäufen verdienen, sondern auch an jenen, die durch sie angeworben wurden und dann ebenfalls zu verkaufen beginnen."

Im Hype rund um Bitcoin funktionierte die Taktik. Jeder wollte beim Start eines Hypes dabei sein und nicht erst mittendrin aufspringen. Die Dimension des Betrugs nahm damit schnell schockierende Ausmaße an. Die US-Behörden schätzen, dass weltweit etwa 3,5 Millionen Menschen Opfer von OneCoin wurden und dabei insgesamt über vier Milliarden Euro verloren. Besonders tragisch ist, dass viele Menschen ihr gesamtes Erspartes in OneCoin investierten und nun mit leeren Händen dastehen. Oftmals wurden auch Freunde und Familienmitglieder überzeugt, in die vermeintlich lukrative Währung zu investieren, was die Tragweite des Betrugs noch verschlimmerte. Auch in Deutschland und Österreich gab es zahlreiche Opfer, verrät Huppertz. Schätzungen zufolge sind in Deutschland etwa 60.000 Menschen betroffen. Drei Personen wurden bereits zu Haftstrafen verurteilt, weil sie "eine Schlüsselrolle" bei dem Betrug spielten. Viele Opfer kämpfen noch immer um Entschädigungen.

Die Flucht der Kryptoqueen

Neueste Daten einer US-Denkfabrik zeigen, dass Ignatowa und ihr nahes Umfeld auch in Immobilien investiert hatten – in Dubai. "Mit diesen Daten lassen sich insgesamt mehr als zwei Dutzend Immobilien der OneCoin-Führungsriege zuordnen, die eine zweistellige Millionensumme gekostet haben", so die Journalistin. Generell war Dubai die Schaltzentrale für die Betrüger. Hier gründete Ignatowa ihre Firma und registrierte sie. Im Mai 2015 fand im Emirat eine riesengroße Verkaufsveranstaltung statt, genannt Goldrush. Kurz davor hatte Ignatowa sich selbst ein fast 400 Quadratmeter großes Penthouse auf der palmenförmigen Insel Palm Jumeirah gekauft.

Es ist kein Zufall, dass sich das Gründerteam von OneCoin hier so wohlfühlte. "Die Steuersätze sind niedrig, es gibt nur wenig Auslieferungsabkommen. Man hat also hier, was die Strafverfolgung angeht, relativ wenig zu befürchten." Ein weiterer Vorteil: In Dubai muss man Immobilien nicht mit Bargeld oder Überweisung bezahlen, sondern kann dies alternativ in Krypto erledigen. "Es interessiert nicht, wo das Geld herkommt, das in Dubai investiert werden soll." Und genau darum gelte Dubai generell als perfekter Ort für Drogenbosse, Oligarchen und andere Größen der Unterwelt.

OneCoin blieb allerdings nicht unter dem Radar der Behörden. Bereits 2015 begannen die Ermittlungen, und immer wieder wurden offizielle Warnungen gegen die angebliche Kryptowährung veröffentlicht. Als im Herbst 2017 klar wurde, dass die US-Behörden gegen Ignatowa ermittelten, und ihr Geliebter, ein Banker, mit den Behörden kooperierte, verschwand die Kryptoqueen spurlos. Sie setzte ihren Bodyguard allein in ein Flugzeug und tauchte unter. Seitdem ist sie auf der Flucht und wird seit fast zwei Jahren vom FBI auf der Liste der zehn meistgesuchten Personen der Welt geführt.

Es gibt verschiedene Theorien über ihren Verbleib. Einige vermuten, dass sie auf einer Yacht in internationalen Gewässern lebt, um der Strafverfolgung zu entgehen. Andere glauben, dass sie ihr Aussehen durch Schönheitsoperationen verändert hat und möglicherweise in Russland oder Dubai lebt. Zudem wird spekuliert, dass sie von der bulgarischen Mafia geschützt wird. "Es gibt immer wieder Gerüchte und Hinweise, aber bisher konnte ihr Aufenthaltsort nicht ermittelt werden", erklärt Huppertz.

Die Ermittlungen

Andere OneCoin-Betreiber wurden allerdings gefasst. Ihr Mitgründer Sebastian Greenwood sitzt in den USA eine 20-jährige Haftstrafe ab. Ignatowas Bruder Konstantin hat seine Strafe bereits abgesessen und ist nach Bulgarien zurückgekehrt. In Deutschland und anderen Ländern laufen noch weitere Verfahren gegen Promoter und andere Beteiligte des Betrugs. Die Justiz versucht weiterhin, das Netz von Komplizen und Unterstützern zu entwirren und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. "Das Interesse an ihr hat nicht nachgelassen", betont Huppertz. Medien weltweit berichten weiterhin über den Fall, und es gibt immer wieder neue Hinweise und Sichtungen. Der Betrug hat auch eine größere Diskussion über die Regulierung von Kryptowährungen und die Notwendigkeit strengerer Kontrollen ausgelöst. Viele Experten fordern nun eine intensivere Überwachung und strengere Maßnahmen, um ähnliche Betrugsfälle in Zukunft zu verhindern.

Kill Bitcoin! Die Kryptoqueen und ihr OneCoin-Betrug I Offizieller Trailer I Sky Original Doku-Serie

Immer mehr Dokus erscheinen zu dem groß angelegten Betrugsfall. Sky Deutschland

"OneCoin war ein Weckruf für die gesamte Branche. Es hat gezeigt, dass mehr Transparenz und Regulierung notwendig sind", sagt Huppertz. Einige Länder haben als Reaktion auf den Skandal ihre Vorschriften für Kryptowährungen verschärft. In Deutschland wurden Maßnahmen ergriffen, um Anleger besser zu schützen und sicherzustellen, dass nur seriöse Unternehmen Zugang zum Markt haben. Auch international gibt es Bestrebungen, die Regulierung zu harmonisieren und den grenzüberschreitenden Betrug zu bekämpfen.

Untergetaucht

Die Suche nach Ignatowa geht weiter. "Es gibt die These, dass die selbsternannte Kryptoqueen auf einer Yacht lebt, in internationalen Gewässern. Weil dann würde ihr keine Strafverfolgung drohen." Immer wieder gibt es angebliche Sichtungen, zum Beispiel in Südfrankreich oder in Griechenland. Laut Huppertz gibt es auch Theorien, dass die Frau eng mit der bulgarischen Mafia zusammengearbeitet hat, möglicherweise von ihr geschützt wird oder eben genau das Gegenteil.

Die Zusammenarbeit mit der Mafia könnte nämlich auch das Todesurteil für Ignatowa bedeutet haben. Laut Huppertz wurde sie zum Risiko, als eine Festnahme durch das FBI drohte. Aber solange es keine dokumentierten Beweise für ihren Tod gebe, betrachte das FBI Ignatowa als lebendig. Die Suche geht also weiter. (Alexander Amon, Zsolt Wilhelm, 12.7.2024)