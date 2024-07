Liebe Menschen, die im Moment zu den Nicht-Wähler:innen gehören oder eher mit ÖVP und FPÖ sympathisieren: Was braucht es und was würde euch darüber nachdenken lassen oder gar dazu bewegen/überzeugen, eine progressive und/oder linke Politik zu unterstützen und zum Beispiel dann SPÖ, KPÖ, Grüne oder Neos zu wählen? Was würdet ihr euch für eine Politik wünschen, die euch mit eher linken Kräften sympathisieren ließe? Was für Inhalte sind euch besonders wichtig? Welche konkreten Bedürfnisse müsste eine linke Politik ansprechen, damit ihr zum Beispiel auch bei Wahlen für sie stimmt?

Eröffnen Sie Ihr eigenes Forum hier