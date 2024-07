Walter Pichlers kompakte Stadt mit Klimahülle Belvedere

Den Raum, das Haus, die Stadt neu zu träumen: Es war immer schon eine der zentralsten Aufgaben der Baukunst. Eine der radikalsten Utopien dieser Art ist das Endless House des österreichisch-amerikanischen Künstlers, Architekten und Bühnenbildners Friedrich Kiesler, das er seit 1950 in diversen Zeichnungen und Plastiken darstellte, jedoch nie im Maßstab 1:1 realisieren konnte. Das eiförmige Bauwerk – ein Modell davon ist seit kurzem auch im Mumok zu sehen – ist ein Experiment aus Licht, Raumfluss und organischen Texturen. Der New Yorker Fotograf Percy Rainford, ein Wegbegleiter von Marcel Duchamp, fing mit seiner Kamera ein Modell mitsamt Farnwedel ein und befeuerte auf diese Weise die Fiktion einer gebauten Realität.

Einige Jahre später, andere Zeit, anderer Kontinent: Der Wiener Architekt, Künstler und Möbeldesigner Walter Pichler beschäftigte sich viele Jahre mit Wohn- und Stadtutopien und präsentierte 1963 seine Vision einer Kompakten Stadt, die als Modell in der Galerie nächst St. Stephan zu sehen war. Bösartige Zungen behaupteten damals, das Ding sehe aus wie "ein schwangerer Motorradrahmen mit Grabstein", woraufhin Pichler wenige Tage nach Ausstellungseröffnung die Koffer packte und nach Übersee flüchtete. Noch im selben Jahr lernte er in New York seinen langjährigen Inspirator Friedrich Kiesler kennen.

Nur eine einzige Begegnung

"Wir wissen von dieser ersten und einzigen Begegnung zwischen diesen beiden Architekturpersönlichkeiten", sagt Verena Gamper, Kuratorin im Belvedere 21, die sich von diesem Treffen zum Ausstellungstitel inspirieren ließ: Visionäre Räume. Walter Pichler trifft Friedrich Kiesler. "Wir wissen aber auch, dass dies nicht die einzige Überschneidung ihres Œuvres ist. Denn obwohl beide aus unterschiedlichen Generationen stammen und zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Projekten gearbeitet haben, gibt es dennoch viele thematische, künstlerische und nicht zuletzt architektonische Berührungspunkte."

Neben den futuristischen Visionen an der Schnittstelle zwischen Stadt und Skulptur sind dies beispielsweise die Vorliebe für Sensorik, Performance, Funktionalität, für spirituelle Themen sowie für organische Materialien und Morphologien. Demzufolge ist die Ausstellung im Belvedere 21 in genau diese sechs Kapitel unterteilt. "Es sind Themenfelder, über die sich die beiden womöglich unterhalten haben", meint Gamper, "doch das ist reine Spekulation, denn von diesem einen Treffen 1963 sind keinerlei Details überliefert."

Friedrich Kieslers Modell eines "Endless House". Belvedere

Die Ähnlichkeit ist bisweilen frappant: Kiesler experimentierte mit hauchdünnen Gips- und Betonschalen, Pichler arbeitete mit menschlichen Schädeldecken, die er bis zum baulichen Maßstab aufblies und als organischen Kuppelraum in die Erde steckte. Kiesler setzte sich mit anderen Medien auseinander und schuf Screen-o-scopes und Bühnenbilder, Pichler widmete sich neuen Technologien und entwickelte mit Kleiner Raum (Prototyp 4) eine Art Kopf-Exothese, einen lackierten Polyesterhelm mit eingebautem Mikrofon. Kiesler baute 1947 ein Totem for All Religions, Pichler hatte neben seinem Bett eine Alte Figur (1960–1963) stehen, die er bei seinem täglichen Mittagsschlaf regelmäßig neben sich hingelegt haben soll.

Auch in der Biografie gibt es Ähnlichkeiten, denn beide Architekten trieb es am Höhepunkt ihres Schaffens zu Möbelentwürfen und Interior Design. Die ikonischen Objekte Nesting Table, Standing Lamp, Correalistischer Rocker, Galaxy 1 und Galaxy 2 sind im Belvedere 21 als Originale zu sehen. Ergänzt wird die komplexe, inhaltlich abenteuerliche, aber auch im Intellekt und Vorwissen fordernde Ausstellung, die eine neue, bislang noch nie eingenommene Perspektive auf die österreichische Architektur-Avantgarde des 20. Jahrhunderts bietet, von Ausstellungsdisplays der italienischen Künstlerin Sonia Leimer. (Wojciech Czaja, 9.7.2024)