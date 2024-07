Das Oberlandesgericht Wien gibt der Finanzprokuratur Recht, derzeit kann die Signa Prime nicht in einem Treuhandverfahren abgewickelt werden © Christian Fischer

Erfolg für die Republik: Die Finanzprokuratur hat sich in einem Verfahren durchgesetzt, in dem sie sich gegen die Gläubigermehrheit der Signa Prime gestellt hat. Das von dieser angestrebte und von der Finanzprokuratur unter Wolfgang Peschorn abgelehnte Treuhandverfahren für die Signa Prime kommt vorerst einmal nicht. Wie DER STANDARD erfahren hat, bekam die Anwältin der Republik unter Leitung von Wolfgang Peschorn Recht.

Peschorn hatte, wie berichtet, Rekurs gegen die entsprechende Entscheidung des Handelsgerichts Wien als Insolvenzgericht eingelegt und nun hat das Oberlandesgericht (OLG) Wien entschieden und dem Rechtsmittel Folge gegeben. Dem Sanierungsplan wurde demnach die Bestätigung versagt. Das bedeutet, dass das derzeit laufende Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung jetzt einmal weitergeht. Dem Vernehmen nach hat das OLG aber ein Rechtsmittel zugelassen, die Entscheidung kann also beim Obersten Gerichtshof (OGH) bekämpft werden.

Bestätigung dafür gab es am frühen Montagnachmittag nicht, weder das OLG Wien, noch der Sprecher des Prime-Sanierungsverwalters, Norbert Abel, gaben eine Stellungnahme dazu ab.

Treuhand- versus Konkursverfahren

Die überwiegende Mehrheit der Gläubigerinnnen und Gläubiger hatte sich für eine Abwicklung der Gesellschaft im Wege eines Treuhandverfahrens entschieden. In einem solchen Procedere ist für die Vermögensverwertung länger Zeit als in einem Konkursverfahren. Im Positivszenario wurde den Gläubigern eine Quote von bis zu 32 Prozent in Aussicht gestellt, binnen zwei bis fünf Jahren.

Der Präsident der Finanzprokuratur ist gegen diese Lösung, er hält überhaupt ein Konkursverfahren für zweckdienlicher. Ein solches könnte zur bestmöglichen Verwertung führen und auch zu mehr Transparenz bei der Aufklärung der Causa Signa beitragen, begründete er das. Die im Treuhandverfahren angepeilte Quote von rund 30 Prozent könne zudem nur erreicht werden, wenn sich der Immobilienmarkt "eklatant" erhöhe, wie er argumentiert hat, als er im Mai Rekurs eingelegt hat.

Steuerguthaben statt Steuerschulden

Die Prime schuldete der Republik nach damaligem Wissensstand rund 800.000 Euro an Steuern, im Vergleich zu den anderen Gläubigern sind die Forderungen der Republik also gering. Allerdings gab es dann im Juni eine überraschende Wende in diesem Konnex: Die Behörden stellten nämlich fest, dass die Prime keine Schulden, sondern ein Steuerguthaben in der Höhe von rund 2,5 Millionen Euro bei der Finanz habe. Anders ausgedrückt: Die Republik schulde der Prime Geld und nicht umgekehrt. Dieses Guthaben sei auf Corona-Zeiten zurückzuführen, wie es hieß.

Die Finanzprokuratur zog ihr Rechtsmittel aber nicht zurück, Peschorn blieb auch nach diesen neuen Entwicklungen bei seiner Rechtsansicht, wie er in Interviews sagte. Nun ist die Prime am Zug; sie muss nun entscheiden, ob sie den OGH mit der Causa beschäftigt. (Renate Graber, 8.7.2024)