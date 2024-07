Die russisch-indische Freundschaft hält trotz Ukraine-Krise an. Der eben wiedergewählte indische Premier reist nach seiner Putin-Visite direkt nach Wien

Im September 2022 (Archivbild) waren Modi und Putin zuletzt zusammengetroffen, und zwar in Samarkand, Usbekistan. AP/Alexandr Demyanchuk

Es ist nicht sein erster großer Auslandsbesuch seit seiner Wiederwahl – er war auch auf dem G7-Gipfel in Italien –, es ist aber wohl sein bislang wichtigster: Am Montagnachmittag landete Indiens Premier Narendra Modi in Moskau. Im Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin sollte es um die Ukraine gehen, wichtiger aber sind für die beiden die gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen. Die weitere Entwicklung der traditionell freundschaftlichen russisch-indischen Beziehungen würden besprochen, aber auch aktuelle Fragen der internationalen und regionalen Politik, teilte der Pressedienst des Kreml im Vorfeld des Besuchs mit. "Wir streben danach, eine unterstützende Rolle für eine friedliche und stabile Region zu spielen", sagte Modi. Er freue sich, mit seinem "Freund" Putin alle Aspekte der bilateralen Zusammenarbeit zu erörtern.

In Putins neuer "multipolarer Weltordnung" spielt Indien eine wichtige Rolle. Das Land ist Teil der sogenannten Brics-Staaten, zu denen neben Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika in Zukunft auch wichtige weitere Staaten wie etwa Saudi-Arabien und der Iran zählen werden. Im Herbst richtet Russland in Kasan einen Gipfel aus, zu dem Modi ebenfalls eingeladen ist. Immerhin repräsentieren die Brics-Staaten rund 36 Prozent der Weltwirtschaft.

Strategische Autonomie

Indien hat sich nicht dem westlichen Lager angeschlossen, obwohl das Land auch weiterhin mit dem Westen zusammenarbeitet. Doch muss Delhi immer auch an den asiatischen Rivalen China denken: Delhi sieht es nicht gern, wenn Moskau in die Hände Pekings getrieben wird. "Delhi setzt seine Politik der strategischen Autonomie um und fungiert als geopolitische Brücke zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden", zitiert die Zeitung Kommersant Atul Aneja, einen indischen Politikexperten.

Vorteil Indien: Öl. Die Rohstoffgroßmacht Russland ist für Indien ein wichtiger Energielieferant. Vorteil Russland: Durch die Einnahmen aus dem Verkauf von russischem Öl, das Indien angesichts des westlichen Embargos gegen Moskau mit Rabatten erhält, kann Putin auch seine Kriegswirtschaft weiterhin finanzieren. Neben Öl kauft Indien auch Kohle und Mineralien aus Russland. Indien und Russland sind Partner in einem riesigen Nord-Süd-Verkehrsprojekt, das von Mumbai, über Bandar Abbas im Iran nach Astrachan in Russland führt. Putin und Modi werden auch über die Verbesserung der Finanztransaktionen zwischen Russland und Indien sprechen. "Im Allgemeinen betrachtet sich Indien wie Russland als unabhängiger Pol in einer sich entwickelnden multipolaren Welt", so Aneja.

Indische Söldner an der Front

Putin Hand in Hand mit Modi? Es werde wohl auch über unangenehme Fragen gesprochen werden, weiß das Onlineportal NG.ru. Zum Beispiel über das Ungleichgewicht in der Handelsbilanz zugunsten Russlands in Höhe von etwa 60 Milliarden US-Dollar.

Und dann gibt es auch noch die indischen Staatsbürger, die mit falschen Versprechungen in den Ukrainekrieg gelockt wurden. Zwar geht es nur um 30 bis 45 Menschen, die sich allerdings in Videobotschaften lautstark beschwert hatten. Indien will seine Staatsbürger zurück. Nicht unwahrscheinlich, dass Putin seinem Partner Modi diesen Wunsch erfüllt.

Weiter nach Wien

Derart sensible Themen dürften den indischen Premier dann bei seinem nächsten Stopp nicht erwarten: Am Dienstagabend wird Narendra Modi in Wien empfangen. Es ist die erste Reise des indischen Premiers nach Österreich – und überhaupt das erste Mal seit 41 Jahren, dass ein indischer Regierungschef Österreich besucht.

In Wien soll Modi, auf eigenen Wunsch, gleich am Dienstagabend mit Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu einem gemeinsamen Abendessen unter vier Augen zusammenkommen. Am Mittwoch soll dann das offizielle Programm starten, unter anderem trifft Modi Präsident Alexander Van der Bellen und indische wie österreichische Wirtschaftstreibende.

"Westliche Echokammer" verlassen

Nehammer sieht in Modi eine wichtige Brücke und möglichen Vermittler in Sachen Ukrainekonflikt. Der Besuch sei "ein wichtiges Signal für eine breite Friedensinitiative". Europa müsse "seine westliche Echokammer" verlassen – dazu brauche es Verbündete wie die Brics-Staaten.

In den vergangenen Jahren haben sich die Beziehungen zwischen Österreich und Indien vertieft. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist mit seinem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar mehrmals zusammengekommen, auch in Wien. Ein bilaterales Migrations- und Mobilitätsabkommen konnte unterzeichnet werden. Auch Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) hat im Februar Indien besucht. In Indien sind aktuell rund 150 Firmen niedergelassen; das Exportpotenzial sei laut WKO mit über einer Milliarde Euro hoch. (Jo Angerer aus Moskau, Anna Sawerthal, 8.7.2024)