Die Nachfrage, DVDs oder Blu-rays zu brennen, hat über die Jahre stark nachgelassen. Sony reagiert deshalb auf diesen Rückgang bei der privaten Nutzung von Speichermedien und will dem Newsblog AV Watch zufolge keine DVDs und Blu-ray-Discs mehr für Endkunden herstellen. Die Produktion im Werk in der Präfektur Miyagi soll stufenweise eingestellt werden. Dadurch sollen rund 250 Jobs wegfallen. Sony hat nicht vor, die Produktion an einen anderen Standort zu verlagern.

Sony sieht in DVDs und Blu-rays keine Zukunft. CC0 Public Domain

Rückgängige Zahlen

Für Sony rentiert sich das Geschäft mit den Rohlingen kaum: Zum Transport von Daten werden längst keine Discs mehr verwendet. Auch zur Langzeitdatenspeicherung sind diese nicht mehr sonderlich beliebt. Festplatten beziehungsweise SSDs eignen sich mit ihren viel höheren Schreibgeschwindigkeiten insbesondere für regelmäßige Backups wesentlich besser.

Von der Einstellung betroffen sind diverse Discs für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie das Optical Disc Archive, ein Datenarchivierungssystem auf Basis von Blu-ray-ähnlichen Discs. Die Umstellung soll sich teilweise auch auf die Produktion von Magnetbändern auswirken. Sony will mit diesen und weiteren Umstrukturierungsmaßnahmen die restliche Produktion wieder profitabel machen.

All das heißt aber nicht, dass der eigene Blu-ray-Player überflüssig wird: Das Geschäftssegment soll weiterhin beliefert werden, solange es sich als rentabel gestaltet. Mit der PS5 und der Xbox bietet Sony, aber auch Konkurrent Microsoft noch immer Konsolen mit optischem Laufwerk an. Allerdings sind auch "Digital only"-Varianten verfügbar, wo man Videospiele digital beziehen muss. Mit dem Aufstieg von Spielevertriebsplattformen für den PC wie Steam scheint auch im Gaming-Bereich das Aus der physischen Disk bevorzustehen.

Sony brachte 2006 die ersten Blu-ray-Discs heraus. Bei diesen wird ein kurzwelligerer Laser zum Schreiben bzw. Lesen als bei DVDs verwendet. Dieser erzeugt winzige Kerben auf der Oberfläche der Discs, die im Anschluss wieder eingelesen werden können. Die kürzere Wellenlänge erlaubt es, auf derselben Fläche mehr Daten abzuspeichern.

Streamingdienste lösen DVDs und Blu-rays ab

Disney springt übrigens ebenfalls auf den "Digital only"-Zug auf und leitet zumindest in Australien und Neuseeland das Ende der DVD- und Blu-ray-Ära ein. Mitschuld dürften Streamingdienste wie das hauseigene Disney+ sein. Die von der RTR Medien und Arbeitsgemeinschaft Teletest beauftragte Bewegtbildstudie 2023 scheint den Trend zu bestätigen: 2023 hatten DVDs bzw. Blu-rays nur einen Anteil von 2,3 Prozent an der gesamten Bewegtbildnutzung. Onlinestreaming war mehr als zehnmal so beliebt und hatte eine Tagesreichweite von über 30 Prozent.

Der DVD-Abend wird also längst von "Netflix & Chill" abgelöst. Das dürfte zunehmend teurer werden: Ein Abo kostet momentan bereits 17,99 Euro – weitere Preiserhöhungen sind geplant. Immerhin gibt es bei der Streamingplattform keine Inhalte im klassischen Sinn zu kaufen. Damit kommt Netflix nicht wie Sony in die Verlegenheit, eigene Versprechen zu brechen und Kundinnen und Kunden den Zugang zu gekauften Filmen zu entziehen. Ein starkes Kaufargument für physische Disks. (jsa, 8.7.2024)