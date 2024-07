Am Ende des 400 Meter langen Hauptstollens im Berg tut sich die Tür zum Hintereingang auf, der einen Blick auf die hügelige Waldlandschaft freigibt. BKA/Wenzel

Alles an diesem Ort fühlt sich paradox an. Kein Schild führt vom Dorf auf den Berg hinauf. Wer den Weg nicht kennt, läuft stets Gefahr, an der nächsten Kurve falsch abzubiegen. Endstation Wald oder zurück auf der Bundesstraße, heißt es dann. Wer allerdings doch den richtigen Schotterweg einschlägt, steht nach dem Passieren einer Schranke plötzlich vor einem wenig schmucken, modernen Gebäude, das direkt in den Fels gebaut scheint. Eine alpine Sennerei? Eine Unterkunft für erschöpfte Wandersleute?

Auch dieser Schein trügt. Denn ungebetene Gäste sind an diesem Ort eher nicht willkommen. Das liegt weniger an den hier arbeitenden, freundlichen Menschen als an dem, was sich im Inneren des Gebäudes, genauer gesagt im Inneren des Berges verbirgt. Denn das Haus dient lediglich als Pforte zu einem weitverzweigten Tunnelsystem, das zugleich eine der präzisesten Messstationen der Welt ist: das Conrad-Observatorium auf dem niederösterreichischen Trafelberg, 50 Kilometer südwestlich von Wien.

Dystopisches Stollensystem

So unspektakulär das Gebäude sich von außen präsentiert, fühlt man sich in den Stollen schnell in einen dystopischen Film versetzt. Ein 400 Meter langer Gang führt in den Berg hinein, immer wieder durchbrochen von kürzeren Stollen, die links und rechts abzweigen und wundersame Gegenstände oder Türen beherbergen. Hunderte, vielleicht tausende Industrielampen sind an der Decke befestigt, ihr kühles weißes Licht spendet bei sechs Grad Innentemperatur nur wenig Trost. Dann öffnet sich der Raum bei einer Gabelung plötzlich, die Lampen hängen nun wie eine Kunstinstallation von der Decke. Sie beleuchten seltsam anmutende Geräte unter Glashauben, die auf weißen Sockeln platziert sind.

Messinstrumente auf Sockeln und unter Glashauben schmücken die unterirdische Weggabelung. BKA/Wenzel

Doch was wird hier, 25 Meter unter der Erde, eigentlich observiert? Die Antwort passt zu den Widersprüchlichkeiten dieses Ortes. "Wir beobachten den Weltraum", sagt Roman Leonhardt. Der Leiter des von der Geosphere Austria betriebenen Observatoriums weiß, wie er die Aufmerksamkeit der anwesenden Gäste wecken kann – nicht dass das in dieser postapokalyptischen Szenerie noch notwendig gewesen wäre. Die kühlen Temperaturen scheinen ihm nichts anhaben zu können, das suggeriert zumindest sein kurzärmeliges Hemd. "Ach, da gewöhnt man sich dran. Nur wenn man am Ende des Stollens draufkommt, dass man den Schraubenzieher vergessen hat, ist es hier herunten ein wenig unpraktisch."

Blackout durch Weltraum

Das Rätsel, wie eine unterirdische Messstation mit dem Weltraum zusammenhängt, ist schnell gelöst. Denn die im Berg verbauten Sensoren messen das Magnetfeld der Erde. Und das wiederum wird vom Weltraumwetter – konkret vor allem von den gefürchteten Sonnenstürmen – beeinflusst. Trifft einer dieser Plasmaströme, die von der Sonne in den Weltraum geschleudert werden, zufällig die Erde, kommt es zu Wechselwirkungen mit unserem Magnetfeld. Am Himmel zeigt sich das im wunderschönen Schauspiel der Polarlichter, die Anfang Mai sogar in ganz Österreich zu sehen waren. Doch das Ganze kann auch dramatische Auswirkungen haben.

Selbst in und um Wien waren die Polarlichter im Mai gut zu sehen. In den kommenden zwölf Monaten könnte sich das Schauspiel wiederholen, aber einmal mehr auch die Stromnetze gefährden. APA/MAX SLOVENCIK

Denn über den Energieeintrag ins Magnetfeld kann das Stromnetz zusammenbrechen, etwa wenn Transformatoren überhitzen und zerstört werden. 1859 blieb das Carrington-Ereignis, der bisher größte verzeichnete magnetische Sturm auf der Erde, praktisch folgenlos. Was großflächige Blackouts in unserer durchtechnisierten, elektronisch gesteuerten Welt heute anrichten würden, liegt aber auf der Hand. Auch Satelliten und Flugzeuge sowie jegliche Art der Funkkommunikation können erheblich gestört werden. Das musste auch Elon Musks Weltraumfirma Space X lernen. So brachte 2022 ein Sonnensturm 40 von 49 gestarteten Kleinsatelliten zum Absturz. Die Schadenssumme betrug 50 Millionen Dollar.

Jedes Auto wird registriert

Das Conrad-Observatorium, benannt nach dem jüdischen Geophysiker Victor Conrad (1876–1962), ist natürlich nicht die einzige Messstation für das Erdmagnetfeld, sie ist laut Leonhardt aber die präziseste mit den wenigsten Störungen weltweit. Das hat mit der Abgeschiedenheit hier auf dem Berg zu tun. Die einzige Industrie in der kleinen Gemeinde Pernitz im Tal ist gut zehn Kilometer entfernt, selbst die Eisenbahnlinie ist nicht elektrifiziert. Im Tunnelsystem ist kein Eisen oder Stahl verbaut, weil das die Magnetfeldmessung stören würde. Die konstante Temperatur im Berg sorgt dafür, dass der elektrische Widerstand konstant bleibt. Und selbst das Kalkgestein der Region ist kaum magnetisch.

Alle Störungen des Magnetfelds werden in der Station entdeckt, auch Personen und Autos. BKA/Wenzel

"Fährt ein Auto vor, sehen wir das in unseren Messungen ebenso, wie wenn eine Person den Tunnel betritt. Denn auch wir tragen Eisen am Körper, sei es durch elektronische Geräte oder in festen Schuhen", erklärt Leonhardt. Diese "Störungen" würden vermerkt, um natürliche Interferenzen auszuschließen.

Dass das Observatorium an diesem Frühsommertag eine Ausnahme macht und auch diversen Medienvertretern die Türen öffnet, ist dem Besuch von Wissenschaftsminister Martin Polaschek geschuldet. Er nutzt den besonderen Ort, um mit der kaufmännischen Generaldirektorin Sylvia Bauer-Beck der Geosphere Austria und dem wissenschaftlichen Leiter Andreas Schaffhauser die erste Leistungsvereinbarung zwischen dem Wissenschaftsministerium und der Forschungseinrichtung zu verkünden.

Das Stollensystem ist gesamt einen Kilometer lang und weitverzweigt. BKA/Wenzel

Diese war 2023 durch die Zusammenlegung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und der Geologischen Bundesanstalt entstanden und erhält nun bis 2026 gesamt 152,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt – eine Budgetsteigerung von 33 Prozent.

Namensgeber: Victor Conrad Das Conrad-Observatorium ist nach dem jüdischen Geophysiker Victor Conrad (1876–1962) benannt. Dem ersten Leiter des Erdbebendiensts an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) blieb aufgrund antisemitischer Diskriminierung eine Professur in Graz verwehrt. Nach der Machtübernahme der Nazis musste er emigrieren und setzte seine akademische Karriere in den USA, u. a. in Harvard, fort. Dass das Observatorium ab 1998 im Auftrag des Wissenschaftsministeriums errichtet wurde, ist nicht zuletzt seiner Frau Ida (1880–1969) zu verdanken, die in ihrem Testament eine großzügige finanzielle Gabe für den Bau einer Forschungseinrichtung im Namen ihres Mannes vorsah.

Wie relevant das Observatorium international bereits ist, zeigen die hochkarätigen Partnerschaften. So nutzte etwa die europäische Weltraumbehörde ESA, zu deren Budget auch das österreichische Klimaschutzministerium beiträgt, die Stollenanlage, um Magnetfeldsensoren für die Juice-Mission zu kalibrieren. Diese sind mit an Bord, damit sich die Sonde orientieren und zielsicher die Eismonde des Jupiters ansteuern kann. Entwickelt wurden mehrere der Instrumente vom Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz. Aber auch die US-Behörde NASA nutzt das Stollensystem zum Kalibrieren.

Droht ein Polsprung?

Neben dem Vorhersagen von Sonnensturm-Auswirkungen auf die Erde und dem Erforschen, wie unsere Stromnetze etwa durch künstliche kleinere Blackouts vor diesen geschützt werden können, treibt die Forschenden eine weitere Frage an: Ist das Magnetfeld der Erde gerade dabei, sich umzupolen? Ein Hinweis dafür könnte sein, dass sich das Feld seit Beginn moderner Messungen vor etwa 200 Jahren um zehn Prozent abgeschwächt hat.

Roman Leonhardt, Leiter des Conrad-Observatoriums. Geosphere Austria

Der letzte Polsprung, der Nord und Süd quasi umdrehen würde, ist 780.000 Jahre her und als "Brunhes-Matuyama Reversal" bekannt. Zuletzt kam es vor etwa 41.000 Jahren zu einer sogenannten Feldexkursion. Dabei wurde das Magnetfeld so schwach und instabil, dass es bereits einen Übergangszustand erreichte. Zur Polumkehrung kam es dann aber nicht, das Feld baute sich in der heute bekannten Richtung wieder auf.

"Zehn Prozent Abschwächung in 150 bis 200 Jahren bei einem Prozess, der 3000 Kilometer unter der Erdoberfläche stattfindet, ist eine extrem schnelle Änderung", ist auch Leonhardt verblüfft. Dass das Magnetfeld sich linear weiter abschwächt und quasi in einigen Hundert Jahren tatsächlich ein Polsprung bevorsteht, hält der Observatoriumsleiter zwar für unwahrscheinlich – allein "wissen tun wir es nicht, was diese Fluktuation bedeutet". Sollte sich das Magnetfeld weiter stark verringern, hätte das jedoch dramatische Auswirkungen. Zwar würde der Schutzschild der Erde – unsere Atmosphäre – noch bestehen bleiben, aber deutlich beeinträchtigt werden.

Unter dieser unscheinbaren Kiste findet gerade ein quantenphysikalisches Experiment statt. Gilt es, könnten österreichische Forschende wieder einen Nobelpreis nach Hause holen. BKA/Wenzel

"Die Strahlung von außen würde stärker eindringen, was Konsequenzen aufs Klima wie eine stärkere Wolkenbildung hätte. Sonnenstürme könnten die Ozonschicht für mehrere Jahre wegblasen. Aber die dramatischsten Auswirkungen wären wohl die Störungen unseres technischen Equipments und der Stromnetze", zeichnet Leonhardt ein einigermaßen apokalyptisches Szenario, das in dem Tunnelsystem besondere Wirkung entfaltet. Die Polarlichter würden allerdings mit Sicherheit sehr beeindruckend ausfallen, weiß er die Stimmung im nächsten Atemzug wieder zu heben.

Atombombe in Nordkorea

Falls die Katastrophe tatsächlich im Anflug ist, werden es die Forschenden im Berg wohl als Erstes erfahren. Das gilt auch, wenn eine Atombombe gezündet wird. Denn das Conrad-Observatorium ist gleichzeitig eine seismologische Station. In einem zweiten kleineren Tunnelsystem, 60 Meter unter der Erde, werden Erdstöße weltweit registriert. So auch am 2. September 2017. Als die Forschenden die Ausschläge mit Magnitude 5,8 sahen und die Daten analysierten, war aufgrund der punktuellen Quelle schnell klar: Das war kein Erdbeben, sondern ein Nukleartest, der in Nordkorea gerade stattgefunden hatte.

Auch eine genaue Uhr darf nicht vielen, damit die Messungen international vergleichbar sind. BKA/Wenzel

"Die seismischen Wellen haben zwölf Minuten gebraucht, um unsere Station zu erreichen. Die Stärke des Ausschlags deutete darauf hin, dass es vermutlich eine Wasserstoffbombe war", gibt uns Leonhardt zum Abschied der Tour noch mit. Die Freude über den tröstlichen Anblick des Waldes und die gute Bergluft, die uns nach dem Verlassen des Hauptstollens erwarten, währt allerdings nur kurz. Beim Hinunterfahren nehmen wir die falsche Abzweigung. Die Sensoren im Observatorium auf dem Berg haben das wohl längst registriert. (Martin Stepanek, 14.7.2024)