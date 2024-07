Österreich ist ein Einwanderungsland, die Zusammensetzung seiner Bevölkerung hat sich dadurch verändert – und wird das wohl in Zukunft weiter tun. Der Arbeitsmarkt ist ein wichtiger Ort für Integration – und benötigt zusätzliche Kräfte. Migrantinnen und Migranten, die schon hier sind, zu den Jobs zu bringen und sie auch sonst sozial in die Gesellschaft hineinzuholen ist schon deshalb eine zentrale Herausforderung.

Von Jugendbandenkriegen bis zu Asylsuchenden aus Staaten mit völlig kaputtem Bildungswesen: Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) hätte viel zu tun. Foto: APA/Hans Klaus Techt

Das – und noch viel mehr – ist dem neuen Integrationsbericht sowie dem gleichzeitig erschienenen statistischen Jahrbuch Migration und Integration zu entnehmen: präzise, daten- und faktenreich, geeignet, um sinnvolle Maßnahmen zu treffen, statt zu schimpfen und die Einwanderung als Hauptübel zu beklagen, wie es etwa aus der FPÖ tönt. Zum bitter Nötigen gehören etwa Schritte, um tschetschenische und syrische junge Männer, deren Schlägereien die Polizei vergangenes Wochenende in Favoriten und Brigittenau in Atem gehalten haben, aus ihrer Banden-Parallelwelt zu holen – durch mehr Einbeziehung, aber auch durch Druck.

Wie mehr Ukrainerinnen zu Jobs kämen

Auch eine Reihe weiterer Änderungen böte sich auf Basis der neuen Zahlen an. 40 Prozent der Ukraine-Vertriebenen sind zwei Jahre nach ihrer Flucht nach Österreich erwerbstätig. 60 Prozent also nicht. Warum? Es dürfte einiges mit den rigiden Zuverdienstregeln in der Grundversorgung zu tun haben. Warum also diese Gruppe nicht endlich in die Sozialhilfe übersiedeln, die ihnen in der Jobfindungsphase mehr finanziellen Spielraum gäbe? Integrationsministerin Raab, übernehmen Sie!

Detto wäre die erschreckend hohe Analphabetismusrate unter den Asylsuchenden der vergangenen zwei Jahre durch frühe Bildungsangebote besser in den Griff zu bekommen. 40 Prozent der Syrer und Afghanen können auch in ihrer Muttersprache nicht schreiben und lesen, aber derzeit gibt es intensive Förderung erst nach einer positiven Schutzentscheidung. Laut der Vorsitzenden des Integrationsexpertenrates Katharina Pabel braucht es am heimischen Arbeitsmarkt auch Kräfte mit geringer Qualifikation. Würden die Asylwerber schon während des Asylverfahrens richtig lesen und schreiben lernen, wären sie wohl fitter für den Job.

Der breiteten Öffentlichkeit ist derlei wohl nur vermittelbar, wenn dort eine einigermaßen positive Einstellung zu Integrationsfragen herrscht. Genau daran aber mangelt es: 40,4 Prozent der in Österreich Geborenen schätzen das Zusammenleben zwischen Hiesigen und Migranten als schlecht oder sehr schlecht ein. Wenn das keine schwere Hypothek ist. (Irene Brickner, 8.7.2024)