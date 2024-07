Wer eine individuelle Radreise in Europa plant, hat kaum Chancen, das eigene Gefährt im Zug mitzunehmen. Fachleute erklären, warum das so ist

Österreich ist doch noch Europameister. Mit 17 direkten Zugverbindungen von Wien in andere europäische Städte halten wir den Titel, keine andere Metropole ist derzeit besser angebunden an das kontinentale Bahnnetz. Das stellte vor wenigen Tagen auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace fest. Allerdings nicht, ohne leise Kritik daran zu üben, wie viel mehr Zugverbindungen schon jetzt möglich wären. Nur zwölf Prozent der von Greenpeace untersuchten 990 Strecken können mit bestehenden Direktzügen zurückgelegt werden, während 69 Prozent mit einem Direktflug erreichbar sind. Das Ungleichgewicht zugunsten der Flüge in Europa bleibt also weiterhin enorm. Dennoch habe ich vor einigen Jahren begonnen, die gute und immer besser werdende Zuganbindung Wiens auch als Chance zu sehen – zum Beispiel bei der Urlaubsplanung.

Unmittelbar nach dem Sommerurlaub 2023 machte ich mich an die Planung einer Reise, die im August 2024 stattfinden soll. Mit Frau, Kind und drei Fahrrädern könnte es gemütlich im Nachtzug nach Paris gehen, danach mit dem Rad und Schiff nach London und wieder retour. Keine sportliche Herausforderung, wenn man sich drei Wochen dafür und fürs Schauen entlang der Strecke Zeit nimmt. Außerdem: Ist doch fantastisch, wie viele Regionen Europas nunmehr durch Nachtzüge erschlossen werden, hörte ich mich selbst lobhudeln, darunter eben die Direktverbindung nach Paris.

Es gleicht einer Wissenschaft, herauszufinden, ob im Nachtzug Platz fürs Rad ist. Getty Images

Nach einer ersten Recherche war bereits klar, dass sich die meisten Nachtzüge der ÖBB nicht fürs fahrradfahrende Volk eignen. Der Nightjet nach Paris hat gar keine Plätze für Räder vorgesehen, wie auch die allermeisten anderen Garnituren. Von Wien oder anderen österreichischen Städten aus kann man derzeit nach Bregenz, Zürich oder Hamburg ein Fahrrad im Nachtzug mitnehmen. Ab hier wird die Planung kompliziert, wenn man nicht dem Betreiber des Verkehrsmittels die Wahl des Urlaubsziels überlassen möchte, sondern so eigensinnig ist, selbst entscheiden zu wollen, wohin die Reise geht.

Der Unterschied zwischen Reisenden und Urlaubenden liegt sinngemäß im Akzeptieren der Unwägbarkeiten, die das Unterwegssein mit sich bringt, steht bei irgendeinem der alten Reiseschriftsteller. Ich mag diese Definition, weil sie nicht moralisiert und mich bei Schwierigkeiten auf Reisen immer daran erinnert, flexibel zu bleiben. Im Kopf und bei der Planung der nächsten Schritte. Heißt im konkreten Fall: Wir fahren halt einfach über Zürich. Dorthin nimmt der Nachtzug maximal drei Räder mit (unsere, hurra!), und wir bekommen sogar eine Bonus-Stadt auf dieser Tour. Von Zürich weiter nach Paris geht es im schnellen Lyria-TGV, der extra Plätze für Räder vorsieht. So weit die Theorie.

Austricksen der Systeme unmöglich

Als sich bei der Onlinebuchung zu dem gewünschten Abteil im Nightjet nach Zürich nur ein einziges Rad in den Warenkorb legen lässt, rufen wir bei der Hotline an. "Ein Fehler im Buchungssystem", heißt es dort. Wir könnten nur drei einzelne Schlafplätze mit jeweils einem Rad buchen, was den möglichen Nachteil birgt, dass drei Menschen, die zusammen reisen, unter Umständen auf drei verschiedene Schlafwagen aufgeteilt werden. Das Resultat in Kurzform: Da sich digitale Buchungssysteme nicht einfach durch bemühte Mitarbeitende am Schalter austricksen lassen, war eine Buchung mit drei Rädern und einem Abteil nicht möglich.

Wir starten noch einen letzten Versuch, um Flexibilität zu beweisen: Was, wenn wir das Fahrrad auseinandernehmen und in einer kompakten Tasche im Nachtzug transportieren? Wir haben ja sonst kaum Gepäck außer ein paar Trikots und Ersatzschläuche. Von demselben freundlichen Hotline-Mitarbeiter erfahren wir, dass leider auch das ein Problem darstellen könnte. Ein definiertes Maximalmaß zur Mitnahme von Gepäck im Nightjet gebe es nicht. Wird es vom Zugpersonal als zu sperrig und damit als Sicherheitsrisiko empfunden, könne die Mitnahme verweigert werden. Eine weitere Mitarbeiterin der ÖBB-Auskunft verrät uns dann sogar einen Life-Hack: Wenn wir verheimlichen würden, dass in den Taschen zerlegte Räder seien, könne es gut sein, dass es kein Problem mit dem Transport gebe. Im Klartext bedeutet das: Ich hätte zwar Anfang 2024 die Gewissheit gehabt, gut 700 Euro für ein Abteil nach Zürich one-way hinblättern zu dürfen, aber ob die Räder dann wirklich mitdürfen, ist nicht sicher. Das bleibt der Fähigkeit des Kunden zur Trickserei und der spontanen Einschätzung eines Nachtzugschaffners überlassen. Dann eher doch nicht in diesem Sommer mit den Rädern Nachtzug fahren. Aber halb so wild, denn in der Zwischenzeit haben wir in Erfahrung gebracht, dass auch die Lyria-TGVs nach Paris bis auf Weiteres keine Räder mitnehmen.

Immer mehr Menschen haben kein Auto. Sie wollen auch mit dem Rad in Europa verreisen. Getty Images/iStockphoto

Mir ist bewusst, dass Radreisen wie diese kein massentaugliches Programm für einen Sommerurlaub sind. Aber eben weil Massentourismus eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist, wollte ich die logische Alternative Nachtzug mit Fahrrad trotz möglicher Hürden ausprobieren. Um selbst zu erleben und zu zeigen, welche Freude es bereiten kann, abseits der großen Ströme unterwegs zu sein – und dass Flexibilität fast immer mit reichen Erfahrungen belohnt wird. Allein: Im Nachtzug mit Rad kommt man auch trotz Flexibilität buchstäblich nicht weiter. In einem nächsten Schritt wollte ich daher erfahren, wie exotisch oder gar absurd so ein Reisevorhaben 2024 ist, und habe beim Zugreisebüro Traivelling angerufen.

Steigende Nachfrage nach Rad im Nachtzug

Elias Bohun, der mangels eines vernetzten Buchungssystems für Zugreisen mit seinem Reisebüro genau diese Aufgabe in Handarbeit erledigt, antwortet auf meine Bitte um eine Einschätzung: "Die Nachfrage nach der Kombination Fahrrad und Nachtzug ist bereits jetzt groß." Sie könne nur in keiner Weise bedient werden. Immer wieder bucht Bohun über sein Start-up komplizierte Zugreisen auch mit dem Rad quer durch Europa, aber bei den Nachtzügen müsse derzeit sogar er passen. Er sieht auch das Bemühen vonseiten der ÖBB, die zum größten Anbieter von Nachtzügen in Europa geworden und derzeit fast ein wenig überrascht vom eigenen Erfolg ist. Mit den aktuellen Kapazitätsproblemen könnten nicht einmal all jene bedient werden, die einen Liege- oder Schlafplatz im Zug wollen, da habe die Fahrradmitnahme logischerweise keine Priorität.

Bohun räumt auch ein, dass der Überblick selbst für ihn, der regelmäßig komplizierte Zugverbindungen für seine Kunden bucht, schwer zu wahren sei: "Der Bahnverkehr in Europa ist sehr kleinteilig, und die Bedingungen ändern sich ständig – auch was die Fahrradmitnahme betrifft." Wer eine sommerliche Radreise in Verbindung mit Fernzügen plant, sei seiner Erfahrung nach in Italien recht gut bedient. In Spanien käme man dagegen mit der Kombi Rad und Zug kaum weiter. Wer derzeit für eine Radreise mit dem Zug quer durch Europa reist, sei aber vermutlich besser damit bedient, das Equipment vor Ort auszuleihen. Stimmt schon – diesen Gedankengang hatten wir auch. Wer allerdings von der touristischen Hauptroute abweichen möchte oder nur ein Stück weiterfährt, hat Probleme mit der Rückgabe des Rads. Die hohen Mietkosten bei drei Wochen für drei Personen wirken überdies einschüchternd, zumal man über eigene Räder verfügt. Aber kann man da nicht die Bahnen in Europa in die Pflicht nehmen, Radplätze im Fernzug zu schaffen, wenn immer mehr Menschen klimafreundliche Reiseformen nachfragen?

Innerhalb Österreichs funktioniert die Fahrradmitnahme schon ganz gut. Aber quer durch Europa? Getty Images

"Es ist EU-Vorgabe, dass Züge in Europa Räder mitnehmen müssen", sagt Bernhard Rieder von der ÖBB. Und genau genommen haben Bahnfahrgäste bereits seit Juni 2023 europaweit einen Anspruch darauf, Fahrräder im Zug zu transportieren. Allerdings können die Bahngesellschaften die Fahrradmitnahme zum Beispiel aus Kapazitäts- oder Sicherheitsgründen beschränken. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis Engpässe bei der Kapazität und bei den Lieferketten überwunden sind und die Richtlinie umgesetzt ist. Bis 2027 soll es laut Rieder in jeder Zuggarnitur sechs Stellplätze pro Zug, also auch im Nachtzug, für Fahrräder geben. 33 Garnituren Nightjets seien derzeit bestellt, und alle werden mit diesen sechs Radplätzen ausgeliefert. Warum nicht mehr Plätze pro Zug? Die gleichmäßige Auslastung stünde dem im Weg, erklärt Rieder. Im Winter nimmt niemand ein Rad im Nachtzug mit, und dann fehlt wiederum der Platz an anderer Stelle. Auch könne nicht so einfach ein Extra-Waggon für Räder angehängt werden, weil die Infrastruktur im Großteil Europas (zum Beispiel die Länge der Bahnsteige) nicht darauf ausgelegt ist. Man werde nun nach und nach die neuen Garnituren der Nachtzüge mit Radplätzen in Umlauf bringen. Als Nächstes sei das für die Strecken Wien–Rom und München–Rom geplant.

Aus der Radler-Perspektive

So wie das Reisebüro Traivelling auf privates Engagement hin die Lücke eines fehlenden länderübergreifenden Buchungssystems für Züge in Europa füllt, kümmert sich auch Cyclebee um die Bündelungen von Informationen, die das Zugfahren praktikabler machen. Das Grazer Forschungsprojekt und Start-up setzt aber gewissermaßen bei der Perspektive von begeisterten Radfahrenden an und hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit seiner App "Cyclebee on Rails" möglichst vielen Menschen die Kombination aus Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln zu vereinfachen. Dafür sammelt Cyclebee viele Erfahrungen von Menschen, die schon auf diese Art reisen, und tritt auch in regelmäßigen Austausch mit den Fahrradbeauftragten der Bahnen. Katharina Köglberger von Cyclebee kann sogar mit einer Studie belegen, die den Auftakt ihrer Forschung begründete, dass das Interesse an kombinierten Rad- und Bahnreisen steigt: "In den Städten gibt es immer mehr Menschen, die gar kein Auto mehr besitzen und das Fahrrad im Alltag benützen. Vor allem diese Gruppe würde gerne im Sommer mit Rad und Zug verreisen", sagt sie.

Köglberger, die eben im Austausch mit der ÖBB steht, vernimmt von dort sehr wohl die gestiegene Bedeutung der Bahnfahrer für die Bahn. Auch hat sie Verständnis für die aktuellen Kapazitätsengpässe. Weniger logisch erscheint es ihr allerdings, warum man nicht wie bei Autoreisezügen auch Fahrradreisezüge mit eigenem Waggon für Räder schaffen könne. Nachtzüge hätten ohnehin oft längere Aufenthalte in den Bahnhöfen, das müsste es doch auch möglich sein, Räder in großem Stil zumindest am Start- und am Zielbahnhof an Bord zu nehmen und wieder zu entladen. Innerhalb der Staatsgrenzen funktioniere die Fahrradmitnahme in den Fernzügen immerhin schon ganz gut. Köglberger sieht hier aber eine Art indirekte Bestrafung jener Reisender, die aus Umweltgründen ganz bewusst aufs Rad umgestiegen sind. "Man kann den Radfahrenden in Europa ja nicht sagen: 'Wenn ihr Urlaub mit dem Rad machen wollen, müsst ihr das auf alle Zeit daheim machen!'" Das würde höchstens ein paar Saisonen hintereinander gutgehen. Danach würden wohl auch die begeistertsten Radreisenden wieder auf andere Verkehrsmittel umsteigen. (Sascha Aumüller, 14.7.2024)