In Kiew wurde am Montag das größte und wichtigste Kinderkrankenhaus der Ukraine gezielt getroffen. Zuvor hatte das Spital wegen des Krieges massiv ausgebaut werden müssen. Bericht aus Kiew

Der Marschflugkörper war bereits an Kiew vorbeigeflogen in Richtung Süden. Doch dann drehte er wieder um, flog nach Norden und steuert sein Ziel an: ein Kinderspital in Kiew. Und nicht irgendein Kinderspital. Sondern: das Kinderspital der Ukraine, die Klinik Okmadyt. Das Ziel war offenkundig bewusst ausgewählt worden.

Nach dem Angriff stieg über Kiew eine Rauchsäule auf. REUTERS/Olga Yakimovich

Direkt getroffen wurden laut der Sprecherin der Klinik, Anastasia Magerramova, eine Intensivstation, eine Transplantationsstation und eine auf pränatale Chirurgie spezialisierte Einheit. Auf dem gesamten Areal aber seien die Fenster zu Bruch gegangen, erzählt sie. Sie war selbst dabei. Sie sagt: "Überall Staub, Trümmerteile, Blut." Und dann inmitten dieses Chaos zwischen den Pavillons auf diesem weiträumigen Areal: Kinder mit Infusionsflaschen, die auf ihre Evakuierung warteten. Anscheinend junge Krebspatienten.

Junge Patienten vor der Tür des angegriffenen Spitals. REUTERS/Thomas Peter

Wie viele Menschen bei diesem Angriff am Montag getötet wurden, war auch am Nachmittag noch nicht klar. Nur so viel: dass es nicht bei den zunächst acht bestätigten Toten und elf Verletzten bleiben würde. Unter den Trümmern eingestürzter Gebäudeteile werden noch zahlreiche Opfer vermutet. Unklar war zunächst auch, wo die überlebenden Patienten der Klink versorgt werden sollen.

"Wir sehen den Krieg jeden Tag"

Denn Okmadyt ist der Dreh- und Angelpunkt der medizinischen Versorgung des Landes in der Kinder- und Jugendheilkunde. In der Klinik werden Kinder aus der ganzen Ukraine versorgt, wenn sie spezielle Behandlungen benötigen. Und es ist nicht zuletzt der Krieg, den Russland in die Ukraine gebracht hat, der die Kapazitäten ebendieses hochspezialisierten Spitals an seine Grenzen gebracht hat: In Okmadyt werden komplizierte orthopädische Fälle behandelt; Kinder, die Gliedmaßen verloren haben oder infolge von Verletzungen an neurologischen Problemen leiden. Hier werden Notfälle behandelt, hier wird vor allem aber auch therapiert.

Ungläubige Blicke nach dem Angriff. REUTERS/Valentyn Ogirenko

"Wir sehen den Krieg jeden Tag, wenn wir Kinder mit Schrapnellen im Schädel oder anderen Körperteilen behandeln – jetzt sind wir selbst zum Ziel geworden", sagt die Sprecherin Anastasia Magerramova. Okmadyt sei eben ein "sehr, sehr wichtiges Spital". "Wir haben Kinder mit Traumaverletzungen, fehlenden Gliedmaßen; Kinder, die bereits ihre Eltern verloren haben." Gerade eben wurde zum Beispiel ein Therapiebecken eröffnet – eine Rehabilitationseinrichtung.

Geld auch aus Österreich

Der Krieg hat Okmadyt in ein gigantisches humanitäres Projekt verwandelt – in dem sich gut widerspiegelt, wie die Ukraine dieser Tage funktioniert. Geld für den Ausbau der Klinik kam in den vergangenen Jahren vom Staat, von staatlichen internationalen Geldgebern wie zum Beispiel auch Österreich, Frankreich oder den USA, aber vor allem auch über zivilgesellschaftliche Organisationen aus der Ukraine und dem Ausland. Die Klinik betreibt eine eigene Stiftung, über die diese Projekte abgewickelt werden. Und vor allem auch: Okmadyt war dabei immer ein Rollenmodell für Transparenz. Ein Best-Practice-Beispiel.

Aufräumarbeiten in der Nähe des Kinderspitals in Kiew. AFP/ROMAN PILIPEY

Dabei war der Angriff auf die Klinik bei weitem nicht der einzige an diesem Tag. Den ganzen Tag über gab es in Kiew Einschläge: Getroffen wurde ein weiteres medizinisches Zentrum am linken Dnipro-Ufer sowie ein Bürohaus und drei Kraftwerkseinheiten. Es gab ein Stakkato an Luftalarmen. Menschen sammelten sich in Kellercafés, um abzuwarten. Immer wieder war in der Stadt Flugabwehr zu hören. Schwere Angriffe gab es auch auf Dnipro, Saporischschja, Krywyj Rih.

Gezielte Treffer

Ein Militär sprach bereits am frühen Nachmittag von einem der schwersten Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt seit Beginn des von Russland vom Zaun gebrochenen Krieges. Die Angriffe setzten sich bis in den Nachmittag fort. Eine brutale Routine: Alarm, Flugabwehrfeuer, Einschläge, dann da und dort Rauchsäulen.

Orbán drängt Selenskyj zu Waffenruhe mit Russland (Video vom 2.7.2024)

AFP

Das allein folgt in dieser Stadt von einst sieben Millionen Einwohnern bereits einer gewissen Routine. Der gezielte Angriff auf ein Kinderkrankenhaus aber ist beispiellos. Wie eine Frau sagt: Es setze sich hier fort, was man schon in Mariupol gesehen habe. Was sie damit meint: dass Russland ganz gezielt medizinische Einrichtungen angreift. Und dabei eben auch vor Geburtskliniken wie in Mariupol oder Kinderkrankenhäusern wie in Kiew nicht haltmacht. (Stefan Schocher aus Kiew, 8.7.2024)