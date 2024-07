19.40 REPORTAGE

Re: Das gefährliche Geschäft der Trüffeljäger Die explodierenden Preise und die anhaltende Dürre in Norditalien haben die Konkurrenz unter den Trüffelsuchern derart verschärft, dass schmutzige Methoden zum Einsatz kommen. Bis 20.15, Arte

20.15 THEMENABEND

Wasser zwischen Dürre und Flut Wie gehen wir mit der kostbaren Ressource Wasser um? Die Dokumentation Wohin die Flüsse verschwinden widmet sich am Beispiel großer Flüsse in Ägypten, USA, Indien und Spanien der Frage, welche Konflikte ausbrechen, wenn das Wasser nicht mehr für alle reicht. Danach untersucht die Doku Wasserkrieg am Nil (21.45) die geopolitischen Folgen des Wassermangels in Afrika. Um 22.40 Uhr folgt Land unter! Wie schützen wir unsere ­Küsten? Bis 1.20, Arte

20.15 COMICVERFILMUNG

Spider-Man: Homecoming (USA 2017, John Watts) Die Marvel-Studios haben ihr Spider-Man-Reboot als Coming-of-Age-Geschichte angelegt: Peter Parker muss seine Superkräfte als Spider-Man erst in den Griff bekommen. Das Ergebnis ist ebenso komisch wie gelungen. Bis 22.45, Nitro

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Verroht und zugespitzt: Raues Gesprächsklima / Sobotkas letztes Ständchen: Schlussakt des Parlamentspräsidenten / Forderung nach der Eigenstaatlichkeit Südtirols. Live im Studio sind der Wahl- und Sozialforscher Christoph Hofinger und STANDARD-Kolumnistin und Social-Media-Expertin Ingrid Brodnig. Bis 22.00, ORF 2

22.25 DOKUMENTATION

Skate Evolution: Zwischen Subkultur und Profisport Die Dokumentation erzählt von der Entstehung des Skateboardens und von den Menschen, die das Skaten veränderten.

Bis 23.55, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer:_Bis zum Äußersten – Bischof Erwin Kräutler Erwin Kräutler war von 1981 bis 2015 katholischer Bischof von Xingu, der flächenmäßig größten Diözese Brasiliens. Der gebürtige Vorarlberger wurde bei einem Mordanschlag schwer verletzt – und Jahre später mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Die Dokumentation zeichnet anlässlich des 85. Geburtstags von Kräutler sein Leben nach. Bis 22.55, ORF 2

23.00 THRILLER

Outbreak – Lautlose Killer (USA 1995, Wolfgang Petersen) Wer bis zur Covid-Pandemie bei tödlichen Viren vor allem an Menschen in gelben Schutzanzügen mit Astronautenhelmen dachte, hatte wahrscheinlich Bilder aus Wolfgang Petersens Thriller aus dem Jahr 1995 im Kopf. Ein Wiedersehen unter veränderten Vorzeichen. Bis 1.25, Kabel 1

1.20 DRAMA

Styx (D/A 2018, Wolfgang Fischer) Der Urlaub mit der Segelyacht trifft Notärztin Rike (Susanne Wolff) auf Menschen auf der Flucht. Wolfgang Fishers dokumentarisch anmutendes Drama wurde mehrfach ausgezeichnet. Bis 2.50, Arte

Sieht einen Sturm aufziehen: Susanne Wolff als Ärztin und Einhandseglerin Rike in "Styx", Arte, 1.20 Uhr. Foto: Schiwago Film