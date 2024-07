Thomas Kasebacher und Barbara Gölles leiten die Perspektiven 2024 in Attersee. Foto: Karin Hackl

Natürlich ist der Titel der Perspektiven 2024 ein wenig kokett: Schließlich wollen die beiden Kuratoren der nunmehr 14. Perspektiven, Thomas Kasebacher und Barbara Gölles, mehr sein als nur das "Schlechtwetterprogramm" für Badegäste und Sommerfrischler an Regentagen. Die beiden Kuratoren – er ist Dramaturg bei den Wiener Festwochen, sie gründete das Label Margaret & Hermione und ist Designerin für Schwimm- und Sportmode – wollen drei Wochen lang den gesamten Ort Attersee mit einem vielfältigen Programm so bespielen, dass Gäste wie Einheimische gar nicht am Festival vorbeikönnen.

Für Kasebacher und Gölles sind es heuer – nach 2023 – die zweiten Perspektiven, die sie leiten. Den Titel "Schlechtwetterprogramm" könne man auch als Hinweis auf Klimakrise, Krieg, Wirtschaftskrise und gesellschaftliche Umbrüche verstehen, sagt Kasebacher. Man wolle der Frage nachgehen: "Was hat das alles mit uns zu tun?" Der von Kasebacher und Gölles dazu formulierte Anspruch, "die Perspektiven 2024 bieten Denkanstöße und Ideen für eine gemeinsame Zukunft", soll über die Vielfalt an Zugängen von Musik, bildnerischer Kunst über Essen bis zum Schlafen eingelöst werden.

Bunter Festivalreigen

Das dichte Programm bietet einen bunten Strauß an Ausstellungen, Performances, Musik, Mode, Kino und Kulinarik. Schon bei der Eröffnung am Samstag, 13. Juli, werden die Gäste in der Atterseehalle von Kasebacher und Gölles bekocht. Die Dauerausstellungen finden sich in der Atterseehalle (Christiane Peschek), im ehemaligen Kaufhaus Beresch (Nana Mandl) sowie in verschiedenen öffentlich zugänglichen und genutzten Räumen (Eva Seiler).

Im Ort wird eine temporäre Struktur von Clemens Bauder errichtet, die mitten in einer Kreuzung als Kiosk für das Thema Mode dient. Das Konzept der vergangenen Jahre, überwiegend Leerstände im Ort zu nutzen, konnte 2024 nicht mehr durchgehalten werden: Viele der Objekte seien inzwischen nicht mehr so einfach zugänglich, berichtet Kasebacher.

Pay as you wish

Neben den Ausstellungen gibt es insgesamt vier zusätzliche Performances – so auch von den Grazer Rabtaldirndln, die ihr Hochzeitssängerinnen-Programm an den Attersee mitbringen. Musikalisch gibt es Auftritte des Rocktrios Kinky Muppets sowie der slowenischen Jazzsängerin, Soundkünstlerin und Komponistin Maja Osjonik und anderen mehr.

Bei den meisten Veranstaltungen ist der Eintritt frei, aber nicht gratis: Es gilt das "Pay as you wish"-Prinzip. Manche Events sind kostenpflichtig, und man benötigt eine Anmeldung. Insgesamt sind die Perspektiven als Low-Budget-Festival ausgelegt: Das Budget beträgt schmale 55.000 Euro.

Sleepover

Wie bereits letztes Jahr wird es auch wieder ein Schlafprojekt geben, ein Sleepover in der Atterseehalle, das an den vier Wochenenden in der Festivalzeit stattfinden wird. Die Künstlerin Christiane Peschek öffnet ihre Ausstellung Infinity Land jeweils von den Samstagen auf die Sonntage und erschafft mit Infinity Dreaming eine ganz eigene Erfahrung – Frühstück inklusive. Pro Durchgang können 15 Personen teilnehmen. Das Ganze hat auch einen praktischen Hintergrund: In der Hauptsaison sind in Attersee und Umgebung freie Betten Mangelware. (Thomas Neuhold, 11.7.2024)