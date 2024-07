Die von ihm als "Friedensmission" inszenierte Reisetätigkeit des ungarischen Rechtspopulisten Viktor Orbán findet ihre Fortsetzung. Nach Besuchen in Kiew und Moskau in den vergangenen Tagen landete der ungarische Regierungschef am frühen Montagmorgen in Peking. Auf seiner Tour wiederholte Orbán die bekannte Forderung nach Waffenstillstand und Frieden im russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine. Sie fügt sich ein in das russische Narrativ, das sich Ansprüche auf das Territorium der Ukraine – oder Teile davon – anmaßt und das auf die Forderung eines Kapitulationsfriedens für die Ukraine hinausläuft.

Viktor Orbán geriert sich als Chefverhandler der EU in Sachen Ukrainekrieg – auch bei Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Peking. AFP/PEDRO PARDO

Orbán formuliert das selbst freilich eher vage – und dennoch im Einklang mit Kreml-Chef Wladimir Putin. Aufsehen erregt sein diplomatischer Aktionismus dadurch, dass sein Land seit dem 1. Juli für sechs Monate den turnusgemäßen EU-Vorsitz innehat. Das ermächtigt ihn zwar nicht, im Namen der Union aufzutreten, hinderte aber Putin am vergangenen Freitag auch nicht daran, ihn maliziös als den "Führer des EU-Vorsitzlandes" willkommen zu heißen.

In der chinesischen Hauptstadt erwies ihm am Montag Staats- und Parteichef Xi Jinping die Gunst. "Wir schätzen Ihre Friedensinitiative für den Krieg in Ungarns Nachbarschaft hoch ein", sagte Orbán demnach nach Angaben der Staatsagentur MTI an die Adresse Xis. Tatsächlich verlangt die "Friedensinitiative" Pekings mit keinem Wort, dass sich Russland aus den völkerrechtswidrig besetzten Gebieten der Ukraine zurückziehen müsse.

Nato und Trump

Nach der Audienz im Reich der Mitte kehrt der ungarische Premier noch nicht direkt in seine Heimat zurück. Der Nato-Gipfel in Washington ist für den Regierungschef eines Mitgliedslandes prinzipiell ein legitimer und diplomatisch nützlicher Pflichttermin – dem umstrittenen ungarischen Regierungschef scheint er aber nicht so wichtig: Vielmehr setzt er auf ein Treffen mit seinem Idol, dem republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump.

Orbáns ganzes Wünschen und Sehnen richtet sich darauf, dass dieser die US-Wahl im November neuerlich gewinnt. In Trumps Umfeld genießt Orbán als erfolgreicher Schöpfer einer Demokratie mit autokratischen Zügen mitten in der EU hohes Ansehen. Der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon nannte ihn einmal den "Trump vor Trump".

Orbáns erste Station als Ratsvorsitzender am vergangenen Dienstag hatte zunächst nicht völlig abwegig gewirkt: Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj war klar, dass er keinem Freund seines Landes gegenübersaß. Man verhielt sich aber höflich und war sich darin einig, dass man sich nicht einig ist. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass Orbán seinem Kiewer Gastgeber mit dem im Vorfeld geheim gehaltenen Besuch beim Aggressor Putin unmittelbar danach in den Rücken fallen würde.

Ein "russischer Agent"?

Der ungarische Russland-Experte András Rácz meint, dass sich Orbán in Moskau von Putin grausam habe vorführen lassen. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz ergriff der Russe als Erster das Wort und wiederholte sein Ultimatum an die Ukraine: vollständiger Verzicht auf die von Russland – teilweise – besetzten ukrainischen Provinzen. "Orbán hingegen saß wie eingefroren daneben und brachte kein Wort über seinen eigenen kleinen 'Friedensplan' hervor", schrieb Rácz am Montag auf seiner Facebook-Seite.

Rácz versucht, Orbáns diplomatische Alleingänge hinter dem Rücken der EU- und Nato-Partner mit vier alternativen Gründen zu erklären: Erstens, Orbán ist ein "russischer Agent". Zweitens, er glaubt tatsächlich, dass Russland die Ukraine besiegen werde, und will auf der Seite des Siegers stehen. Drittens, er glaubt, dass Trump an die Macht zurückkehrt, den Ukrainekrieg befriedet und er, Orbán, wie schon nach den Flüchtlingswanderungen von 2015, als "Prophet" dasteht. Viertens, er hat einfach den Realitätsbezug verloren. (Gregor Mayer, 8.7.2024)