Kevin Roberts hat klare Vorstellungen. Der Chef des mit Trumpisten gefüllten Thinktanks Heritage Foundation und seine Mitstreiter wollen mit ihrem "Project 2025" die "Exekutive wieder ins Gleichgewicht bringen". Das Vorhaben, das nach Ansicht vieler kritischer Stimmen auf eine Blaupause für den Abbau der Demokratie hinauslaufe, ist schon länger bekannt (DER STANDARD berichtete).

Doch vergangene Woche löste Roberts einen Sturm der Entrüstung aus: Die USA befänden sich "in einer zweiten amerikanischen Revolution", sagte Roberts da in einem rechten Podcast. Diese "Revolution" werde "unblutig bleiben, wenn die Linke es zulässt". Donald Trump, der im November erneut US-Präsident werden will, musste sich zu einer Distanzierung durchringen. Doch selbst einige seiner einstigen Mitstreiter kaufen ihm diese nicht ab. Sie glauben vielmehr, Trump habe erkannt, wie gefährlich das Bekanntwerden der Pläne für seine Chancen auf eine Wiederwahl sein könnte.

"Flirt mit der Diktatur"

Das "2025 Presidential Transition Project" soll helfen, gut vorbereitet in eine mögliche Amtszeit des nächsten republikanischen Präsidenten, also Trumps, zu gehen. Zu diesem Zweck ist eine umfangreiche Aufgabenliste vorgesehen: Zehntausende, auch "unpolitische" Regierungsangestellte sollen nach der Amtseinführung durch Loyalisten aus einem Pool ersetzt werden, den die Heritage Foundation als "konservatives Linkedin" bewirbt. Die Gewaltenteilung soll aufgehoben werden, warnt Philip Wallach vom Thinktank American Enterprise Institute – einem konservativen Thinktank, wohlgemerkt. Die Agenda ist ein "Flirt mit der Diktatur", wie es in einer Analyse der Fachpublikation Internationale Politik heißt.

Behauptet, nichts über die Pläne des Project 2025 zu wissen – wünscht den Initiatoren aber viel Glück: Donald Trump, der 2024 seine Wiederwahl anstrebt (hier bei einem Wahlkampfauftritt im Juni). AP/Chris Szagola

Behörden wie die Bundespolizei FBI sollen aufgelöst werden, das Justizministerium soll unter Trumps Kontrolle kommen, auch Angriffe auf das Abtreibungsrecht sind vorprogrammiert – soll das Gesundheitsministerium doch in "Lebensministerium" umbenannt werden, wie es in dem über 900 Seiten starken Strategiepapier der Heritage Foundation heißt.

Und: Auch der Insurrection Act von 1807 könnte zum Einsatz kommen – ein Gesetz, das dem Präsidenten im Notfall weitreichende Befugnisse über die Sicherheitsbehörden einräumt. Die Leute hinter dem Project 2025 würden es als vorrangig ansehen, dass damit auch das Militär umgehend gegen friedliche Demonstranten vorgehen könne, wie die Washington Post im November 2023 unter Berufung auf Informationen des Project 2025 berichtete.

Leitet die Heritage Foundation:Kevin Roberts (hier bei einem Auftritt in Washington, D.C., im April 2023). AP/J. Scott Applewhite

Nach der jüngsten Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, dem Präsidenten Immunität für alle "Amtshandlungen" zu gewähren, klingt das nach einem gefährlichen Cocktail. Die Sorge um die Zukunft der amerikanischen Demokratie ist daher groß. Zuletzt hat die Demokratische Partei lautstark Alarm geschlagen, was auch mit parteiinternen Zweifeln an der Amtsfähigkeit Joe Bidens zusammenhängen dürfte.

Trump gibt sich ahnungslos

Nach dem freimütigen Auftritt von Roberts behauptete Trump erwartungsgemäß, er wisse nicht, wer hinter den Plänen stecke, und "stimme mit einigen der Dinge, die sie sagen, nicht überein". Einige seien sogar "absolut lächerlich und entsetzlich", schrieb Trump am Freitag. "Ich wünsche ihnen Glück, aber ich habe nichts mit ihnen zu tun", so Trump.

Dass hinter dem Project 2025 einige enge Mitarbeiter des früheren Präsidenten stehen, scheint für Trump keine Rolle zu spielen. Paul Dans zum Beispiel, ehemaliger Leiter des Personalbüros aller Bundesbehörden. Oder Stephen Miller, ehemaliger Redenschreiber und Chefberater Trumps, wie in einem Video zum Project 2025 zu sehen ist, auch wenn Miller seine Beteiligung bestreitet, wie The Daily Beast schreibt.

Die wenig glaubwürdige Distanzierung stößt auch bei einigen ehemaligen Mitstreitern und Parteigenossen Trumps auf Kritik. Michael Steele, 2009 bis 2011 Vorsitzender des Republican National Committee, schrieb auf X etwa: "Wie genau kann man etwas 'ablehnen', von dem man 'nichts weiß' oder 'keine Ahnung' hat, wer hinter dem steckt, was man nicht gutheißt oder nicht tut? Und warum wiederholen Sie dann bei Ihren Veranstaltungen manche politischen Forderungen des Projekts? Zufall?"

"Absurd" nannte die ehemalige Sicherheitsberaterin von Trumps Vizepräsident Mike Pence die Behauptung Trumps, von nichts zu wissen: "Viele Mitarbeiter und Autoren dieses Plans kommen direkt aus Trumps Kabinett", so Olivia Troye am Montag. Donald Trump wisse wohl, "dass das, was in diesem Plan steht, so extrem ist, dass es seinen Wahlchancen schadet", meinte Troye. "Ich bin schon mein ganzes Leben lang Republikanerin, aber dieser Plan ist ein kompletter Eingriff der Bundesregierung in unsere individuellen Freiheiten", warnte die ehemalige Mitstreiterin Trumps. Dass dessen autoritäre Agenda nun in die breitere Öffentlichkeit sickert, lässt in den Reihen der Republikaner die Nervosität offenbar wachsen. (Noah Westermayer, 11.7.2024)