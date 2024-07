Seit der Vatikan die Todesstrafe abgeschafft hat, ist die Exkommunikation – also der Ausschluss aus der kirchlichen Gemeinschaft – die kirchliche Höchststrafe: Dem Exkommunizierten ist es unter anderem verboten, die Messe zu feiern und Sakramente zu spenden oder selber zu empfangen. Außerdem bedeutet Exkommunikation nach katholischer Lehre den Verlust sämtlicher kirchlicher Ämter und nahezu aller Mitgliedschaftsrechte in der kirchlichen Gemeinschaft. Es handelt sich um eine sogenannte medizinische – man könnte auch sagen: therapeutische – Strafe: Sie bezweckt die Besserung des Bestraften mit dem Ziel, ihn wieder in die kirchliche Gemeinschaft zurückzuführen, sobald er seine "Widersetzlichkeit" aufgibt, wie es im Kirchenrecht heißt.

Carlo Maria Viganò wurde exkommuniziert. REUTERS/Gregory A Shemitz

Dass bei dem 83-jährigen Carlo Maria Viganò eine solche Besserung oder Läuterung eintreten wird, ist eher unwahrscheinlich: Er bezeichnete das Verfahren zur Exkommunikation durch das Glaubensdikasterium – die frühere Inquisition – schon vor Prozessbeginn als "Farce". Er anerkenne weder die Autorität des Präfekten dieser Behörde an noch denjenigen, der diesen ernannt habe – also den Papst –, erklärte der frühere Vatikandiplomat. Die Kirche von Jorge Maria Bergoglio – Viganò nennt den Papst nie mit seinem Papstnamen Franziskus – sei nicht die katholische Kirche, sondern eine häretische Konzilskirche. "Wenn diese mich exkommuniziert, ist das für mich eine Ehre und ein Grund, stolz zu sein", so Viganò weiter.

Hohe Ämter, tiefer Fall

Viganò hatte in seiner langen vatikanischen Karriere höchste Ämter bekleidet. Unter anderem war er Generalsekretär des vatikanischen Staatssekretariats und von 2011 bis 2016 Nuntius (Vatikan-Botschafter) in den USA gewesen. Nach seinem Ausscheiden aus dem diplomatischen Dienst ist der erzkonservative Viganò zu einem der erbittertsten Gegner von Papst Franziskus geworden. Mit seinen Öffnungen gegenüber Homosexuellen und der LGBT-Gemeinschaft, mit seinem Einsatz für die Migranten und den Klimaschutz habe sich Franziskus zum "Diener des Satans" gemacht. Viganò forderte Franziskus zum Rücktritt auf und säte außerdem Zweifel am korrekten Verlauf des Konklaves von 2013, bei dem Jorge Maria Bergoglio zum Papst gewählt wurde.

Schisma

"Seine öffentlichen Äußerungen sind bekannt“, schrieb das Glaubensdikasterium am vergangene Freitag in einem lakonischen Communiqué, in welchem die Behörde die Exkommunikation Viganòs bekanntgab. Aus diesen Äußerungen ergebe sich Viganòs Weigerung, den Papst anzuerkennen und sich ihm zu unterordnen, die Gemeinschaft mit der Kirche aufrechtzuerhalten sowie die Legitimität und die lehramtliche Autorität des zweiten vatikanischen Konzils anzuerkennen. Viganò sei deshalb des Verbrechens des Schismas, der Kirchenspaltung, für schuldig befunden worden.

Der Kirchenausschluss erfolgte "latae sententiae", also wegen eines besonders schweren Verstoßes. Zu schweren Verstößen zählen neben dem Schisma eine Bischofsweihe ohne päpstlichen Auftrag, die Vornahme einer Abtreibung, Bestechung bei der Papstwahl oder auch die Verletzung des Beichtgeheimnisses. Die Aufhebung der Exkommunikation kann in diesen Fällen nur der Papst persönlich vornehmen – im Fall, dass der aus der Kirche verstoßene Delinquent seine Taten und Äußerungen bereut. Aber dies ist im Fall von Carlo Maria Viganò, wie erwähnt, nicht zu erwarten. (Dominik Straub aus Rom, 8.7.2024)