Gäste kritisieren den Event vom Wochenende, die Organisatoren sprechen von einer "wunderbaren Veranstaltung". An Ebreichsdorf als Konzert-Location will man festhalten

Beim Rolling-Loud-Festival in Niederösterreich waren sehr viele Menschen. Die wollten irgendwann auch wieder nach Hause – konnten aber nicht. APA/FLORIAN WIESER

Für Journalisten und andere Vertreter der Presse begann das Rolling-Loud-Festival in Ebreichsdorf am Gästelistenschalter vor dem Eingang. Dort solle man hinkommen, hieß es. "Bändchen für Medienvertreter habe ich jetzt gar nicht hier", erklärte ein freundlicher, aber ratloser Mitarbeiter, der auf das Paradox verwies, dass man diese nur im Mediencenter auf dem Gelände bekommen würde, zu dem man aber nur Zutritt habe, wenn man schon im Besitz eines Bändchens wäre. "Das ist jetzt blöd", sagte er.

Ob das von Frank Stronach erbaute Magna Racino in Ebreichsdorf für solche Massenveranstaltungen geeignet ist, hat man eigentlich schon 2008 mit Nein beantwortet. Von den 50.000 Menschen, die damals im Regen Bon Jovi sehen wollten, blieben einige mit ihren Autos im Schlamm stecken – stundenlange Wartezeiten und eine jahrelange Konzertpause auf dem Gelände waren die Folge. Anfang Juni wollte man es wieder wissen. Großkonzertveranstalter Klaus Leutgeb und Live Nation holten Metallica nach Ebreichsdorf. Wieder steckten viele Fans bis in die frühen Morgenstunden im Stau fest. Es hagelte Beschwerden.

Ein neuer Versuch

Knapp einen Monat später ein neuer Versuch: Das Rolling Loud, eines der größten Hip-Hop-Festivals der Welt, fand am vergangenen Wochenende ebenfalls in Ebreichsdorf statt. Dabei wurden amerikanische Szenestars wie Nicki Minaj, Travis Scott oder Playboi Carti eingeflogen. "Aus Sicht der Polizei war es relativ ruhig", sagt Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage des STANDARD. Es habe bisher 71 Anzeigen nach dem Strafrecht und 135 Verwaltungsübertretungen gegeben. Für eine Veranstaltung dieser Größe sei das im normalen Rahmen. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden 904 Menschen vor allem wegen "kleinerer Verletzungen wie Schnittwunden, Abschürfungen und Verstauchungen sowie Kreislauf- und Hitzebeschwerden" medizinisch versorgt, die meisten von ihnen hätten aber rasch auf das Festival zurückkehren können. 65 Personen seien in Krankenhäuser transportiert worden.

Der österreichische Rapper Money Boy bei seinem Auftritt am Freitag. APA/FLORIAN WIESER

Bereits im Vorfeld verkündete man, dass es ein neues An- und Abfahrtskonzept gebe: Jeweils ein Drittel der Besucher würden mit einem Shuttlebus zum Bahnhof abgefertigt werden, ein Drittel mit einem Bus direkt nach Wien gebracht, das letzte Drittel solle mit dem Auto anreisen. Vorwürfe, dass es trotzdem wieder zu einem Chaos kam, weist Veranstalter Klaus Leutgeb gegenüber dem ORF Niederösterreich zurück. Für den STANDARD war er nicht erreichbar.

Das An- und Abreisekonzept habe "nicht gut", auch "nicht sehr gut", sondern "sogar sensationell funktioniert", sagte er zum ORF. Im Vergleich zum Metallica-Konzert stimmt das vielleicht sogar. Wenn man beim Rolling Loud Konzerte taktisch früher verließ, war es tatsächlich möglich, relativ schnell wieder nach Wien zu gelangen. Vergleicht man Leutgebs Angaben, seine Veranstaltung wäre sonst organisatorisch einwandfrei abgelaufen, aber mit den Beschwerden von Besucherinnen und Besuchern, kann man auf die Idee kommen, dass er nicht selbst anwesend war.

Haribo und rohe Frankfurter

Besucherinnen und Besucher äußern in den sozialen Medien zahlreiche Kritikpunkte: Das Personal sprach demnach teilweise wenig oder gar kein Deutsch und kannte das Gelände kaum. Es gab zu wenige Wasserstationen, mehrere Künstler sagten ab, woraufhin sich der Timetable ständig änderte, ohne dass das kommuniziert wurde. Durch den ganzen Staub am Gelände fühle er sich wie bei den Dreharbeiten zu Dune 3, schrieb ein Besucher auf Instagram.

Eine Barmitarbeiterin, die anonym bleiben möchte, erklärt im Gespräch mit dem STANDARD, wie es hinter den Kulissen ablief: Durch Instagram-Werbung sei sie auf den Job aufmerksam geworden, von ihrem Team habe kaum jemand Gastro-Erfahrung gehabt. Ihnen sei verboten worden, kostenlos Wasser zu verteilen. Das den Angestellten ihrer Bar in Aussicht gestellte Catering habe es erst nach mehrmaligem Nachfragen gegeben: Haribo-Gummibärchen und rohe Frankfurter-Würstel.

Ski Mask The Slump God startete mit einer halben Stunde Verspätung, aber war dann recht motiviert. APA/FLORIAN WIESER

"Im Hip-Hop ist es normal, dass Künstler kurzfristig absagen, aber wir waren glücklich, dass Travis Scott wirklich aufgetreten ist", sagt Katharina Wenisch von Live Nation. "Sicherheitsmaßnahmen haben bei uns einen hohen Standard, in erster Linie geht es um das Wohl der Fans, der Mitarbeiter und der Künstler", sagt Wenisch. Die erste Ausgabe des Rolling-Loud-Festivals in Ebreichsdorf sei trotz kleinerer Probleme wie gewünscht gelaufen. Auf Kritik wie jene bezüglich fehlender Wasserstationen habe man schnell reagiert, sagt sie.

Weitere Events geplant

"Das An- und Abfahrtskonzept hat wunderbar funktioniert", findet Wenisch. Dafür, dass am Samstag zwei Züge der ÖBB ausfielen, könne man nichts. Das Ziel, die Abreise am Samstag in maximal drei Stunden abzuschließen, habe man erreicht. "Wir sind gekommen, um zu bleiben", bekräftigt Wenisch und erklärt, welche tollen Möglichkeiten das Gelände biete und dass man dort weitere Events planen will. Leutgeb sei ein toller Partner. "Die Zusammenarbeit hat wunderbar funktioniert", sagt sie. Für viele Besucherinnen und Besucher gilt das nicht. (Jakob Thaller, 8.7.2024)