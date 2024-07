The Dirty Three - Love Changes Everything

Die Band ist ihrem Namen entsprechend ein Trio, der Sound dreckig, das Resultat wuchtig, emotional intensiv, alttestamentarisch stürmisch und unheilvoll und in seiner Gesamtheit von erhebender wie niederschmetternden Schönheit. Uff. Das brachte dem Fiedler hier, Warren Ellis, einst einen Job bei Nick Caves Band ein, den er bis heute hält. Nach langer Pause hat er das Instrumental-Trio (Mick Turner, Jim White und er) wiederbelebt, um sich in sieben Etüden zum Thema Love Changes Everything Luft zu verschaffen. Das gelingt vorzüglich.

Johnny Cash - Songwriter

Eine Sammlung von Demos, die Johnny Cash kurz vor seinem Comeback mit den American Recordings eingespielt hat, befindet sich auf dem Album Songwriter. Es nimmt einige Titel seines 1994er-Albums vorweg und weist in ihrer reduzierten Form bereits deutlich den Weg. Lustig, wie Johnny Cash in I Love You Tonite singt "Can you believe we made it through the eighties?" und lacht. Eine Zeile, so wahr hinsichtlich seiner Gesundheit, seiner Kunst und der Beziehung zu June Carter. Ein charmantes Dokument einer Zeit, in der ihn eigentlich alle abgeschrieben hatten. Was für ein Irrtum.

Redd Kross - Red Kross

Der erste Songtitel dieses Album beschreibt die Band Redd Kross schon sehr gut: Candy Coloured Catastrophe. Die gestandenen Kalifornier demonstrieren im Umfang von 18 Liedern ihr Talent, zwischen buntem Sixties-Pop, Glam-Rock, etwas Psychedelic und Punk aufregend zu wildern. Mitreißend und vom ewigen Sonnenschein und einem nicht nur gesunden, heiter-hedonistischen Lebensstil ein wenig matschbirnig, ist die Band längst eine Institution. Viel mehr beweist das namenlose Album zwar nicht, aber weniger auch nicht. Punks spielen Cabrio-Musik. Das hat doch was. (Karl Fluch, 9.7.2024)