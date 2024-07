VWs Elektro-Bulli kann man auch bei der Langversion in Grell ordern, muss man aber nicht. Volkswagen

Geländereifen, 35 Zentimeter Bodenfreiheit, massiver Unterbodenschutz, geröllwüsten- und bergwald- und tiefschneetauglich: Das ist die Allradversion des VW-Busses mit dem finalen Doppelzett (Buzz) und der punktierten Idee vorneweg (ID.) alles genau: nicht. Allradantrieb hingegen, das ist ab Jahresende tatsächlich ein Thema beim ID. Buzz, und nicht nur das, es gibt ab Oktober auch eine Langversion. Falls Sie gleich die Preise dazu wissen möchten, winkt der Importeur noch ab – zur Orientierung aber vielleicht die Situation in Deutschland, da liegt der LWB genannte Lange nämlich um knapp 2000 Euro über der Basisversion.

Zur Erinnerung: Mit dem Buzz hat VW den legendären Bus 2023 in die Mobilitätswende transferiert, das am historischen Erstling orientierte Design sorgte weltweit für Furore, im Absatz aber vielleicht noch nicht so sehr, weil herausfordernd gepreist – 59.990 bis 70.863 Euro.

In Österreich wird der "Lange" nur mit wahlweise sechs oder sieben Sitzen angeboten, der Raum ist hochflexibel nutzbar. Volkswagen

Jedenfalls, wie zu erwarten baut der Hersteller das Angebot sukzessive aus, und wenn wir mit der Allradversion starten, die das GTX-Kürzel von den anderen IDs übernimmt, verweist VW gleich einmal auf den Umstand, dies sei mit 250 kW, in alter Währung 340 PS, der stärkste Bulli aller Zeiten. Die Leistung setzt sich zusammen aus einem Permanentmagnet-Synchronmotor, der am Heck mit 210 kW (286 PS) seinen Dienst verrichtet, und einem Asynchronmotor mit 80 kW (109 PS) vorne, womit sich, statt 1000 kg beim Hecktriebler, eine Anhängelast von 1,8 Tonnen realisieren lässt; beim LWB sind es 1600.

Bei der Präsentation in Hannover wurde zur optischen Demonstration ein silbriger Airstream-Wohnwagen angehängt, lässige Sache, aber man möchte nicht wissen, wie dramatisch das in realer Anwendung die Reichweiten reduziert. Ganz grober Schätzwert bei Autobahn-Reisetempo 110, 120 km/h: 50 Prozent höherer Verbrauch, der angesichts der Stirnfläche beim Buzz ohnehin schon keine Sparsamkeitsrekorde markiert.

Unter die Haut geschaut: Antriebssystem im GTX. In Kurzversion zieht der Buzz damit bis zu 1,8 Tonnen schwere Lasten, in langer 1,6. Volkswagen

Apropos: Der GTX ist mit netto 79- (Kurzversion) und 86-kWh-Akkus (Langversion) zu haben, die Reichweiten sind noch nicht homologiert – beim LWB (der ausschließlich mit 86-kWh-Batterie angeboten wird) mit Heckantrieb hingegen schon: Da geht die Reise mit der 86-kWh-Batterie normtestzyklische 453 bis 487 Kilometer weit.

Die wichtigsten LWB-Parameter sind aber natürlich die Dimensionen und hier wieder erstens das Dach. Nein, Spaß beiseite, dass im langen Bus das mit 1,5 m² größte je in einem VW zum Einsatz kommende Panoramaglasdach erhältlich ist, sei nur am Rande erwähnt. Also. Zweitens wird der LWB als Sechssitzer angeboten, mit luxuriösem Kapitänsgestühl (Inselsächsisch: "King Chairs"), optional wäre er noch als Siebensitzer verfügbar, als Fünfsitzer nicht. Drittens ist der LWB, ganz wichtig für Österreich, vorsteuerfähig, und viertens unterscheiden sich die Abmessungen folgendermaßen: Aus 4,71 Meter Länge beim Basis-Buzz werden 4,96, aus 2,99 m Radstand 3,24.

Und so sieht der Arbeitsplatz im elektrischen VW-Buzz aus. Volkswagen

Ergebnis ist ein richtig geräumiges, komfortables Fahrzeug. Und wer den LWB als Hecktriebler ordert, rechne sich den Frontmotor weg, als Leistungsträger steht also jener am Heck mit 210 kW (286 PS) zur Verfügung. (Andreas Stockinger, 8.7.2024)