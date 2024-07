B-Real von Cypress Hill bei einem Konzert der "We Legalized It"-Tour in den USA. Amy Harris/Invision/AP

Es war dann doch eher gemütlich. Ein Sprint statt der Langstrecke. Das Ambiente der Wiener Metastadt in Kagran gab sich einnehmend, umrahmt von ziegelroten Industriebauten wirkte die Bühne in der lauen Sommernacht wie eine Einladung für die faulen Beats von Cypress Hill. Die legendäre Latino-Hip-Hop-Band kam, sah und lieferte, tausende Zuseher frohlockten, jumpten around.

Da und dort sah man kleine Rauchwolken aus dem Publikum aufsteigen, deren Geruch offenbarte Brüder und Schwestern im Geiste der Auftretenden: "I'm having illusions" – so muss es sein. Schließlich heißt die aktuelle Tour der aus Los Angeles stammenden Gang We Legalized It. Das bezieht sich darauf, dass Rauchgras in vielen US-amerikanischen Bundesstaaten mittlerweile legalisiert wurde. Ein Erfolg für Cypress Hill, die wie die Kollegen Snoop Dogg oder Willie Nelson jahrzehntelang Fürsprecher der "Legalize it!"-Bewegung waren. Klar, niemand will für sein harmloses Hobby in den Knast gehen.

Nachdem im Vorprogramm Clawfinger aus Schweden daran erinnert hatten, wie schablonenhaft und austauschbar das Metal-Rap-Crossover der 1990er klang, kamen nach einer kurzen Umbaupause die Stars des Abends auf die Bühne. Zuerst DJ Lord.

Grüne Schädeldecke

Der DJ von Cypress Hill wurde später von den völlig unvoreingenommenen Rappern Sen Dog und B-Real als bester der Welt angepriesen. Er animierte das positiv gestimmte Publikum mit einschlägiger Folklore: "Louder!" möge es sein und "the hands in the air" putten. Daneben werkten ein paar Bühnenarbeiter, um den dekorativen Höhepunkt des Auftritts zu errichten: einen circa vier Meter hohen, aufblasbaren Totenkopf mit Hanfblättern an der Schädeldecke. Es ist nicht nur "lonely at the top", man ist dort auch ziemlich breit.

Links des Schädels stand die Perkussionsbatterie des Eric Bobo. Der ist der Sohn des berühmten DJ Bobo, nein, falsch, der von Willie Bobo, dem berühmten Latin-Jazz-Perkussionisten. Bobo Junior sollte sich später mit DJ Lord batteln, denn nach sieben, acht Nummern, teils in sehr reduzierten und sehr knappen Versionen dargeboten, mussten Sen Dog und B-Real einmal kurz hinter die Bühne. Vielleicht ins Sauerstoffzelt. Oder zum Gang-Bong. Irgendetwas Rekreatives.

Fiebertraum

B-Real hat der 1988 gegründeten Gruppe von Beginn an ihren originären Klang verliehen. Einen nerdig-nasalen Sprechgesang, der mit den so zäh wie funky mäandernden Beats plus der ausgestellten Neigung für lustige Zigaretten eine Erfolgsformel ergab. Eine Art Stoner-Hip-Hop, der sich ab dem ersten Album (1991) in den Charts einnistete und der damals in karierten Arbeitshemden aus einem Shop bei ihnen um die Ecke auftretenden Crew eine Weltkarriere bescherte. Und zwar dermaßen nachhaltig, dass erst letzte Woche ein Fiebertraum der Schöpfer der Comicserie The Simpsons in Erfüllung ging.

vladsi

In der 1996 ausgestrahlten Folge Homerpalooza schließt sich Homer Simpson dem Musikfestival Lollapalooza an. In einer Szene fragt dort ein Veranstalter, wer das Londoner Symphonie Orchester bestellt habe. Niemand rührt sich. "Wahrscheinlich war da jemand high", sagt die Figur: "Cypress Hill, I'm looking in your direction!" Letzte Woche sind Cypress Hill dann tatsächlich mit dem Orchester gemeinsam aufgetreten.

Die schwarzen Anzüge, in die sie sich dafür pferchten, waren in Wien wieder den üblichen weiten Hemden gewichen. Zugeknöpft am Hals, ansonsten offen. Baseballkappe am Dach, darunter Sonnenbrillen. Mit Cock the Hammer ging es los, eine Welle, La Ola, ging durchs Publikum. Wer die Band zum ersten Mal sehe, erkundigte sich B-Real, und wünschte dem "Motherfucker" viel Spaß auf der Party, die meisten im Publikum waren Wiederholungstäter.

Kurze Predigt

Der Auftritt brachte wenig überraschend wenig Überraschendes. Der Vierer spielt sich durch ein gepflegtes Set aus Klassikern, mehr musste er nicht tun, um das Publikum zu gewinnen. Ein bisschen Tequila Sunrise, ein wenig Lowrider, einen Zug von Dr. Greenthumb, das Lied von den Illusions und natürlich Monster wie Insane in the Brain. Stoner-Humor aus einer Sturm-und-Drang-Zeit der Musikwelt.

Übertrieben ehrgeizig waren die Auftritte von Cypress Hill früher schon nicht. Mittlerweile schlurfen alle mehr oder weniger auf den 60er zu, da muss man mit seinen Kräften haushalten. Nach etwas über einer Stunde war die Predigt schon wieder zu Ende, die Luft raus wie aus dem aufblasbaren Schädel, bevor der am Ende wieder zusammengelegt wird.

Aber besser eine Stunde ohne Blöße durchdrücken, als sich auf zweien mit Durststrecken zu blamieren. Der Zuspruch war groß, sogar ein vorbeifahrender Zug ließ am Ende eines Tracks die Hörner jaulen. Die ÖBB perfekt getimt, Cypress Hill macht es möglich. (Karl Fluch, 14.7.2024)