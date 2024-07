Eminem am 6. Juni 2024 bei einem Heimspiel in Detroit, Michigan. AP/Carlos Osorio

Ein wenig wirkt das neue Album von Eminem alias Slim Shady wie aus einer anderen Zeit stammend. Auch Bauchredner mit ihren Handpuppen sprechen ja Dinge aus, über die die Bauchredner selbst sich gewöhnlich entrüstet zeigen. Das Modell nennt sich: Das wird man ja noch sagen dürfen! Persönliche Verantwortung lässt sich damit auf einfachem Weg abschieben. Man spricht nicht mit eigener Stimme, sondern in fremden Zungen. 2024 ist das leider zum Fremdschämen. Man will ja auch trotz all der Freiheit der Meinung und Rede an den menschlichen Fortschritt glauben.

Müde Altherrenwitze

Marshall Mathers alias Eminem alias Slim Shady, mittlerweile 52 Jahre alt, trägt also nun nach einem Vierteljahrhundert und Alben wie The Slim Shady LP, The Marshall Mathers LP oder The Eminem Show und einem Oscar für den Titelsong aus seinem Biopic 8 Miles namens Lose Yourself von 2002 sein böses unkorrektes Alias Slim Shady zu Grabe. Das Album des laut Billboard erfolgreichsten Musikers in den USA der Nullerjahre nennt sich The Death of Slim Shady (Coup de Grâce). Titel wie Lucifer, Antichrist oder Bad One untermauern seine Rolle als sogenannter "Tabubrecher".

Allerdings haben sich die Zeiten nicht sehr zum Vorteil eines, wie man früher sagte, politisch unkorrekten Rappers geändert. Auch Comedian Ricky Gervais erfährt in der Rolle eines uneigentlichen Sprechers, der ja nur auf Metaebene sagt, was man wohl noch sagen dürfe, mit müden "tabubrechenden" und nie gegen sich selbst gerichteten Altherrenwitzen mittlerweile mehr Gegenwind, als ihm lieb ist.

EminemVEVO

Der Abgang im Leichensack als Covermotiv des neuen, mittlerweile zwölften Eminem-Albums wurde wiederum von seinem damals Ende der 1990er-Jahre als Förderer und Entdecker fungierenden Mann im Hintergrund namens Dr. Dre produziert. Der gilt als Miterfinder des von der US-Westcoast kommenden Gangsta Rap, G-Funk und Mentor von Crews und großen Namen wie N.W.A., Snoop Dogg, 50 Cent, Xzibit, aber auch von Kendrick Lamar. Als Labelchef von Death Row Records hat der heute 59-jährige Mann aus dem kalifornischen Compton mit seiner Vorliebe für minimalistische, verkifft verschleppte Klaviermotive als Signatursounds Hip-Hop-Geschichte geschrieben.

EminemMusic

Eminem, sein weißer Crossover-Star aus einem Trailerpark und aus im für Hip-Hop zentralen Marktsegment der weißen männlichen Mittelschicht bestens vermarktbaren "schwierigen Verhältnissen", startet in Habits gleich einmal mit einem Rundumschlag. Es geht – natürlich mit Augenzwinkern! – gegen Feministinnen, Männer, die weich werden und denen eine Klitoris wächst, und darum, dass diese Welt kein "big liberal arts college campus" sei. Das ist so gewagt konfrontativ wie erwartbar laff. Eminem, geh du voran. Hier rappt er nun, er kann nicht anders.

Natürlich ist das alles ironisch gebrochen gemeint. Man sagt ja nichts, man redet nur: "His name is Marshall, he's the Antichrist / He will slice and dice / Whores, men, women and children", heißt es später in Antichrist. Solange es Männer gibt, die Frauen ohne Grund (und außer die liebe Mutti) Huren nennen, wird diese Welt keine bessere werden. Das ist einem Genre, das immer auch durch die dicke, von der Kunstfreiheit gedeckte Hose spricht, fest eingeschrieben.

EminemMusic

Musikalisch erleben wir relativ billige Effekte. Die Single Houdini, für die sich Steve Miller als Schöpfer der Originalvorlage Abracadabra von 1982 möglicherweise nur wegen der Tantiemen bedanken wird, beinhaltet natürlich neben dem unvergesslichen Killer-Sample reflektierte Momente bezüglich der selbstverständlich gar nicht so gemeinten Wow-Ansichten Slim Shadys zum Thema Crossdressing, Homosexuelle, Transvestiten und Drogenmissbrauch: "And I say a few things or two to anger you / But fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit." Der Rest stellt neben zeitgenössisch mit Reggaeton oder verschleppten Trap-Beats unternommenen Flächen für Eminems vorwurfsvoll gequengelte, im Zeichen der klassischen Täter-Opfer-Umkehr gehaltene Reime unter Beweis, dass Eminem zwar einer der technisch besten Rapper seiner Generation ist. Die Klappe jedoch weit und über die Grenzen des Anstands hinaus aufzureißen, sich aber dann zu beschweren, dass hier Gegenwind kommt, weil ja die berühmte Kunstfreiheit dafür angeblich ein eindeutiges Okay gibt, das, liebe Leute, ist ein Gruß aus der Steinzeit.

Südlich des Himmels

Wir wollen hier nicht den sogenannten Humor und die freie Meinungsäußerung einschränken. Eine gelungene Coming-of-Age-Geschichte sieht allerdings anders aus. "Somebody save me, save me from myself", heißt es am Ende des Albums in einem gospelhaften Himmelfahrtsstück. Bei Slim Shady wurde jetzt der Sack zugemacht. Der Leichenzug aber ist in die falsche Richtung abgebogen. Südlich des Himmels ist am Stammtisch der Unbelehrbaren noch ein Platzerl zum Matschkern frei. Aber, he, das ist ja alles ironisch gemeint! (Christian Schachinger, 15.7.2024)