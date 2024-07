Williams gegen Koundé: Der rasende Shootingstar trifft auf einen abgekochten Außenverteidiger

Nico Williams sieht das Duell mit Jules Koundé schon kommen. AFP/ANGELOS TZORTZINIS

Athletic Bilbao dürfte demnächst um 55 Millionen Euro reicher sein. So hoch soll die Ausstiegsklausel von Nico Williams sein, und angesichts seiner bisherigen Leistungen bei der EM wird sich ein Klub finden, der das Geldbörserl aufmacht. Der 21-Jährige fährt im Ferrari den linken Flügel auf und ab, ist mit links und rechts dribbelstark und unberechenbar. Williams liebt das Duell und sogar Eins-gegen-zwei-Situationen, in denen er sich mit zwei Ballkontakten zwischen den Verteidigern durchschummelt. Ein Schierlingsbecher von einem Gegenspieler.

Heute Abend hat Jules Koundé das mäßige Vergnügen, Williams in Schach zu halten. Es trifft keinen Unbewaffneten, der modebegeisterte Barcelona-Profi wurde gegen Belgien nicht grundlos zum Spieler der Partie gewählt. Koundé sollte Williams’ Tempo halten können.

Jules Koundé sieht das Duell mit Nico Williams auch mit geschlossenen Augen kommen. AFP/FRANCK FIFE

Auch Spaniens vom 16-jährigen Lamine Yamal bespielter rechter Flügel ist eine permanente Gefahrenquelle, doch dessen Gegenüber Théo Hernández spielt bisher ein unfassbar souveränes Turnier. Der robuste Milan-Linksverteidiger ist durch nichts aus der Ruhe zu bringen und lanciert immer wieder gefährliche Gegenstöße.

Rodri gegen Kanté: Spaniens Computer trifft auf Frankreichs Abräumer

Rodri läuft auf eine Konfrontation mit N'Golo Kanté zu. AFP/TOBIAS SCHWARZ

Kann ein 33-Jähriger die Entdeckung der EM sein? N'Golo Kanté kann! Mit seinem Wechsel zu Al-Ittihad im Sommer 2023 verschwand der größte 1,68-Meter-Mann der Fußballwelt von der Bildfläche. Dass Didier Deschamps Kanté zur EM mitnahm, sorgte für Stirnrunzeln – fünf Startelf-Einsätze später zweifelt niemand mehr an Frankreichs Teamchef.

Wie in Kantés besten Leicester-City-Zeiten gilt auch 2024: 71 Prozent der Erdoberfläche ist von Wasser bedeckt, der Rest von N'Golo Kanté. Der Mann ist überall, frisst im Mittelfeld Bälle und Gegenspieler und fährt den besten Ideen der anderen Seite schon in der Entstehungsphase wüst ins Leben. Im Halbfinale erwartet den Fanliebling ein besonders arbeitsreicher Abend, denn er muss die Kreise von Rodri einschränken.

N'Golo Kanté läuft auf eine Konfrontation mit Rodri zu. AFP/GABRIEL BOUYS

Dieser Rodri, Langform Rodrigo Hernández Cascante, ist das Herz des spanischen Spiels. Seine offizielle Position als defensiver Mittelfeldspieler kann nicht maskieren, wie präsent er auch Richtung Sechzehner agiert. Luis de la Fuente bezeichnet Rodri als seinen "Computer", auch für Pep Guardiolas Manchester City ist er ein unbeirrbarer Taktgeber. 329 von 349 Pässen hat der 28-Jährige bei der EM an den Mann gebracht, das ergibt eine kroosige Quote von 94 Prozent. Apropos Kroos: Aufgrund Pedris Verletzung muss Rodri nun noch mehr Verantwortung schultern.

Jesús Navas gegen Mbappé: Spaniens Ersatzmann trifft auf Frankreichs Rakete

Jesús Navas verdient Applaus. IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Dass Dani Carvajal für sein taktisches Foul am Ende des Viertelfinalsiegs gegen Deutschland Gelb-Rot kassierte, war relativ wurscht. Er hatte schon zuvor seine zweite Gelbe im Turnier gesehen. Die Sperre des Rechtsverteidigers ist jedenfalls eine empfindliche Schwächung für Spanien, als Ersatzmann dürfte Jesús Navas einspringen.

Für einen 38-Jährigen ist es ungewöhnlich, dass Tempo zu seinen Stärken zählt, doch Navas hat das geschafft. Der einstige Flügelspieler ist der einzige WM-Sieger von 2010, der immer noch für die Furia Roja kickt. Vor dem Tor ist Navas fast historisch ungefährlich, doch für einen Assist war und ist er immer gut. Gegen Frankreich wird er aber eher in der Defensive gefordert sein.

Kylian Mbappé verdient Applaus. AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Aufgrund der himmelschreiend schwachen Chancenverwertung ist Frankreichs Offensive mittlerweile unterschätzt. Die Equipe Tricolore ist kein planloser Haufen, laut ihrem Expected-Goals-Wert hat sie Chancen für acht Tore erspielt. Die muss man halt irgendwann auch verwerten. Über jene linke Seite, die wohl Navas schützen muss, sorgte bisher vor allem Superstar Kylian Mbappé für Betrieb. Seit seiner Begegnung mit Kevin Dansos Schulter ist das neue Real-Prunkstück mit Maske unterwegs und beteuert, dass ihn der stetig verbesserte Carbon-Gesichtsschutz irritiert. Trotzdem bleiben er und der oft hinterherlaufende Linksverteidiger Théo Hernandez ein famoses Gespann.

Simón gegen Maignan: Auf einen kostenlosen Sprung ins kühle Nass

Unai Simón (re) und Mike Maignan werden sich wohl nur aus der Ferne grüßen. AFP/ALBERTO PIZZOLI/MIGUEL MEDIN

Zum Abschluss ein kleiner Kunstgriff. Es wird kein direktes Duell dieser zwei Herren geben, es sei denn, es gibt einen Eckball in der 95. Minute oder man trifft sich in Eishockey-Manier zum gepflegten Schlägern am Mittelkreis. Dennoch wird die Tagesform der Torleute mitentscheidend sein.

Spaniens früher durchaus fehleranfälliger Schlussmann Unai Simón war im bisherigen Turnier trotz einer Handgelenksverletzung ein verlässlicher Rückhalt, wenngleich aus ihm kein großer Politiker mehr wird. Bei einer Pressekonferenz auf Frankreichs Stars angesprochen, die sich vor den Wahlen klar gegen die extreme Rechte stellten, sagte Simón: "Ich bin Fußballer und glaube nicht, dass wir Spieler uns in andere Sachen einmischen sollten."

Noch besser war Frankreichs "Magic" Mike Maignan. Er hat 94 Prozent der bei der EM auf sein Gehäuse abgefeuerten Schüsse pariert, einen so guten Wert hatte zuletzt Iker Casillas 2012. Auch für ein mögliches Elfmeterschießen sind Simón und Maignan bestens geeignet: Sie parieren 26 bzw. 24 Prozent der auf ihr Tor geschossenen Penaltys, weit mehr als der Erstliga-Schnitt von 18 Prozent. (Martin Schauhuber, 9.7.2024)