Verletzt wurde bei der Kollision niemand. APA/EVA MANHART

Brunn am Gebirge – Ein Lkw ist am Montagabend in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) gegen eine Kirche gefahren. Der 32-jährige rumänische Lenker handelte laut Polizeisprecher Johann Baumschlager offenbar bewusst, ein religiöses Motiv ist demnach nicht ausgeschlossen, nähere Informationen folgen. Ersten Informationen zufolge gab es keine Verletzten, wie auch der ORF Niederösterreich berichtete. (red, 8.7.2024)