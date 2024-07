In Wien werden in den kommenden Tagen bis zu 35 Grad erwartet. Die Ärztekammer warnt und gibt Tipps zum Umgang mit den hohen Temperaturen

Schwimmen in der Alten Donau hilft auch gegen die Hitze. imago images / Volker Preußer

Wien – Ab Mitte der Woche werden in Wien drei Tage lang bis zu 35 Grad erwartet. Am Dienstag sollen die Temperaturen österreichweit 26 bis 33 Grad erreichen, nur vereinzelt sind gewittrige Schauer möglich. Ab Mittwoch wird es vor allem im Osten Österreichs sehr heiß mit bis zu 35 Grad. Nur ganz im Westen soll es am Mittwoch laut Prognose der Geosphere Austria schon früh erste Schauer geben. Am Nachmittag steigt die Schauer- und Gewitterneigung von Westen her überall deutlich an. Bis zum Wochenende hin bleibt es trotz stellenweiser Schauer und Gewitter heiß und schwül.

Für viele Menschen können derartige Temperaturen gesundheitliche Probleme darstellen – besonders für ältere Frauen und Männer, Säuglinge und Kleinkinder, Schwangere sowie Personen mit Vorerkrankungen. Die Wiener Ärztekammer hat eine Warnung ausgesprochen und zur besonderen Vorsicht aufgerufen.

Viel trinken und helle Kleidung

In einer Aussendung hält die Ärztekammer fest: "Bei hohen Temperaturen kann es zu Symptomen wie Muskel- und Kopfschmerzen, Übelkeit, Müdigkeit und einer erhöhten Herzfrequenz kommen. Vor allem bei älteren Menschen können auch starke Kreislaufprobleme und Verwirrungszustände die Folge sein." In solchen Fällen solle möglichst rasch eine Ärztin oder ein Arzt konsultiert werden.

Außerdem: Eine gute Gegenmaßnahme zur Hitze sei viel trinken, nämlich mindestens zwei Liter Wasser pro Tag an heißen Tagen. Zudem solle versucht werden, sich abzukühlen und helle Kleidung zu tragen. Auf körperliche Anstrengung – vor allem im Freien – solle verzichtet werden, ebenso wie auf den Konsum von Alkohol. Zudem gilt: regelmäßig Blutdruck messen. Nachts könne Verdunkelung und das richtige Lüften Abhilfe schaffen, rät die Ärztekammer weiter.

Maßnahmen am Arbeitsplatz

Angesichts der immer höheren Temperaturen hat die Arbeiterkammer (AK) ihre Forderung nach besseren Hitzeschutzmaßnahmen am Arbeitsplatz bekräftigt. Vor allem Arbeiten im Freien stellten bei Hitze ein erhöhtes Gesundheitsrisiko dar. Auf Dächern oder in Baugruben würden immer wieder Temperaturen um die 50 Grad erreicht. Im Gegensatz zu Arbeitsräumen im Inneren gebe es für den Außenbereich aber keine gesetzlichen Temperaturgrenzwerte, kritisierte die AK Oberösterreich in einer Aussendung.

Eine Sonderregelung gebe es derzeit nur am Bau, wo bei Temperaturen über 32,5 Grad die Arbeit – bei eingeschränkten Bezügen – eingestellt werden könne. Die Entscheidung darüber liege allerdings beim Arbeitgeber. Die Arbeitnehmervertreter fordern eine Anpassung des Arbeitsrechts, das die Folgen des Klimawandels abbilde und Rechtssicherheit gebe.

Von den Arbeitgebern fordert die AK, dass Beschattung, UV-Schutz und Schutzkleidung zur Verfügung gestellt werden. Überstunden sollten so weit wie möglich reduziert werden. Besonders anstrengende Tätigkeiten sollen ihr zufolge in die Tagesrandzeiten verlegt werden, leichtere Tätigkeiten, die im Schatten verrichtet werden können, möglichst in die Tageszeiten, in denen die Temperaturen am höchsten sind. Zusätzliche Pausen und regelmäßiges Trinken sollten eingeplant werden. Und: Getränke sollten vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden. (APA, red, 9.7.2024)