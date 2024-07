Die italienischen Sicherheitskräfte können einen Teilerfolg gegen die Mafiaszene verbuchen. IMAGO/ALESSIA GIULIANI / ipa-age

Rom – Bei einer großangelegten Razzia gegen die Mafia und ihre Finanzen in Rom sind 18 Personen festgenommen worden. Ermittlungen wurden gegen insgesamt 57 Personen aufgenommen, 131 Millionen Euro wurden beschlagnahmt und drei Gesellschaften eingefroren, wie die Anti-Mafia-Behörden am Dienstag mitteilten. Den Angeklagten wird unter anderem Erpressung, Wucher und Geldwäsche vorgeworfen. Sie sollen Einnahmen einflussreicher Camorra-Clans gewaschen haben.

Geldwäschezentrale entdeckt

Die Ermittler entdeckten eine Geldwäschezentrale, die in Rom agierte und gute Kontakte in ganz Italien hatte. Nicht nur die Camorra, die Mafia in Neapel, sondern vor allem die 'Ndrangheta wäscht Geld aus kriminellen Aktivitäten. Die Organisation hat längst ihre Geschäfte auf Rom und auf Norditalien ausgeweitet. Die 'Ndrangheta gilt als Italiens mächtigste Mafiaorganisation. Wegen ihrer führenden Stellung im europäischen Handel mit Kokain hat sie die neapolitanische Camorra und die sizilianische Cosa Nostra an Einfluss überholt. (APA, 9.7.2024)