Apples Airtags kamen 2021 auf den Markt. Den technologischen Vorsprung merkt man. Zellinger

Viel zu lange mussten Besitzer von Android-Smartphones auf einen Service warten, der verloren gegangene Gegenstände einigermaßen treffsicher wieder aufspürt. Hier hatte Konkurrent Apple seit der Einführung des Airtags im Jahr 2021 deutlich die Nase vorn. Während Nutzerinnen und Nutzer von iPhones bereits ihre Gepäckstücke am Flughafen aufspüren konnten, hieß es bei Android "Bitte warten". Zwar gab es ähnliche Angebot von Drittanbietern wie Tile, diese kamen aber nie an das riesige Netzwerk von Apple heran.

Jetzt sind die ersten Find-My-Tracker für Android erschienen, und auf Reddit hat ein User die beiden Ortungssysteme gegeneinander antreten lassen.

Theoretisch müsste Google hier einen Vorteil haben, da es deutlich mehr Android-Smartphones gibt als Geräte von Apple. Damit ist das Netzwerk größer, und so sollte auch die Wahrscheinlichkeit steigen, dass ein verlorener Gegenstand von einem Smartphone geortet und gefunden wird. Im Grunde wird dabei ein Netz zwischen Android-Devices gespannt, die dann indirekt beim Aufspüren von anderen Geräten helfen. Mehr als eine Milliarde Geräte sollen an diesem Netzwerk teilnehmen, rechnet Google vor, was eine deutlich genauere, aber auch zuverlässigere Lokalisierung ermöglicht. Zudem klappt das eben auch, wenn das betreffende Device gerade gar nicht selbst mit dem Internet verbunden ist. Doch in der Realität hat der Service von Google noch mit Einschränkungen zu kämpfen, wie der Test beweist.

Airtag und Android-Gerät im selben Paket

Der Reddit-User chiselplow hat einen Apple Airtag und einen Tracker von Pebblebee per Post aufgegeben. Beide Geräte befanden sich im selben Paket. Die Sendung wurde mit der US-Post in einen anderen Bundesstaat geschickt. Der Airtag lieferte Aktualisierungen seines Standorts durch den Transport-Lkw und das Verteilzentrum. Außerdem kamen Daten aus einem größeren Lkw und einem Lagerhaus. Der Pebblebee-Tracker lieferte nach elf Stunden nur ein einziges Update, als er sich in diesem Lagerhaus befand. Später hieß es in der Standortbenachrichtigung sogar, dass das Gerät zuletzt im Haus des Users erfasst wurde, nur um später wieder einmal kurz den Standort in der Lagerhalle zu vermelden.

Bis das Paket am 6. Juli am Bestimmungsort zugestellt wurde, lieferte der Airtag während der gesamten Reise immer wieder Updates über den Standort des Pakets. Der Pebblebee-Tracker versagte noch immer und gab an, dass er zuletzt am Wohnort des Nutzers gesehen wurde. Eine Aktualisierung am Übergabeort fand nicht statt. Warum der Tracker offensichtlich doch während der Reise erfasst wurde, aber dennoch falsche Angaben lieferte, ist unklar. Dazu kam, dass die Karte im Find-My-Netzwerk nur in Graustufen angezeigt wurde, während auf Apple-Geräten eine detaillierte Karte zu sehen war. In der Browserversion des Netzwerks war der Tracker gar nicht zu sehen.

Kinderkrankheiten im Google-Netzwerk

Natürlich handelt es sich bei dem Versuch um keinen wissenschaftlich stichhaltigen Test. Dass Apple die Nase weit vorn hat, dürfte sich mit einem dreijährigen Vorsprung erklären. Google selbst hat im Juni mitgeteilt, dass es am eigenen Netzwerk noch deutlichen Verbesserungsbedarf gibt. Es ist somit gut möglich, dass das Find-My-Netzwerk noch an Kinderkrankheiten leidet.

Einige dieser Probleme hängen wohl mit den von Google gewählten Standardeinstellungen für das Trackernetzwerk zusammen. Android-Smartphones nehmen zwar automatisch an dem Netzwerk teil, aber die Standardeinstellung ist auf "nur stark frequentierte Bereiche" gestellt. Damit Tracker von Drittanbietern wie Pebblebee zuverlässiger funktionieren, rät Google, die Einstellung auf "alle Bereiche" zu ändern, nur so können die Geräte auch in weniger stark frequentierten Gegenden geortet werden, wie Techradar berichtet. (pez, 9.7.2024)