Nach knapp 18-jährigem Singledasein fällt es mir zunehmend schwerer allein zu sein. Mit Dates will es einfach nicht klappen, was zusätzlich frustriert. Mich interessiert, was andere Langzeitsingles beschäftigt.

Wie lange sind Sie schon allein und was macht das Alleinsein mit Ihnen? Fehlt Ihnen Nähe? Wie gehen Sie damit um? Wie gehen Sie mit den zahlreichen Rückschlägen um? Haben Sie sich eventuell ans Alleinsein gewöhnt? Oder vielleicht sogar eine Alternative zu einer klassischen Paarbeziehung gefunden?

