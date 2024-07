Der einäugige Aemond (Ewan Mitchell) führt wieder etwas im Schilde. Es wird nichts Gutes sein. Folge vier von "House of the Dragon" auf Sky. HBO/Sky

Im Gastblog interpretiert der Psychotherapeut und Psychoanalytiker Timo Storck die vierte Folge der zweiten Staffel der Prequel-Serie zu "Game of Thrones".

Die Ereignisse der vorangegangenen Folge, insbesondere das merkwürdig geplante Gespräch zwischen Alicent und Rhaenyra, haben ohne Zweifel Nachwirkungen. Rhaenyra ist erst abwesend (sie muss sich ja erst wieder aus King's Landing entschmuggeln), legt sich dann aber darauf fest, dass der Krieg unvermeidbar ist. Auch Alicent merkt, dass der Lauf der Dinge unaufhaltsam ist, egal, was Viserys auf dem Sterbebett nun gemeint haben mag. Aber die Nachwirkungen der Unterhaltung mit Rhaenyra werden noch auf einer anderen, subtileren Ebene erzählt: Wir sehen, wie Alicent einen Trank zu sich nimmt, der eine Schwangerschaft unterbricht. Konkret können wir vermuten, dass es ein von Criston gezeugtes Kind ist, um das es hier geht.

Aber die viel interessantere Ebene ist diese: Eigentlich will Alicent nämlich die Mutter eines anderen Kindes nicht sein! Was, wenn sie Aegon nie geboren hätte (oder, weitergedacht, ihm bloß nicht diesen verwechslungsanfälligen Namen gegeben hätte!). In der Tat sagt sie Aegon später dann ja auch sehr direkt, dass er nichts Wertvolles tun oder sein könne. Der Schwangerschaftsabbruch verweist also eigentlich auf den (anderen) Mutterschaftsabbruch. Natürlich kann Alicent auch hier nicht rückgängig machen, was bereits in der Welt ist. Und ihr Gespräch mit ihrem Sohn, gepaart mit der Depotenzierung Aegons durch seinen jüngeren Bruder, hat Folgen. Ich werde darauf zurückkommen.

Nur kurz angemerkt: Wir haben auch noch eine (Stief-)Mutterschaftserkennung: Rhaenys tritt Alyn gegenüber und es wird mehr als nur leicht angedeutet, dass es sich bei ihm um einen unehelichen Sohn von Corlys handelt.

Traum-Haft

Vieles in der Folge wirkt direkt oder indirekt miteinander verbunden. Daemons Aufenthalt in Harrenhal steht, einstweilen, etwas für sich. Das ist wohl auch deshalb der Fall, weil hier eine innere Auseinandersetzung zum Thema wird, in Träumen und Visionen. Harrenhal ist also eigentlich eine Psychoanalyse-Couch. Daemons Zeit dort ist ein Kampf mit seinen Ambitionen, seinem Neid und seiner Schuld. Auch er bekommt ein Getränk zubereitet und gereicht – aber ähnlich wie Alicent, die mit ihrem Abtreibungstrank natürlich nicht wirklich loswird, was sie in sich trägt, bleibt auch Daemon weiter unter dem Einfluss seiner Gefühle und Erinnerungen. Bis auf Weiteres wirkt Daemon, obwohl er es erobert zu haben meint, eher wie ein Gefangener auf Harrenhal – und immerhin scheint er ja auch nicht mit der Außenwelt zu kommunizieren.

Tisch und Bett

Ständig sitzen Menschen an Tischen und das ist gut so. In King’s Landing, in Dragonstone, in Harrenhal. Denn diese Szenen sind sehr dynamisch: Aemond verweist Aegon auf seinen Platz. Jacaerys erhebt doch recht deutlich die Stimme gegen seine Mutter. Rhaenys trifft wieder einmal konsequente Entscheidungen. Daemon hat sich den Verstand verdorben. Den Magen, auch bei Tisch, hat Alicent sich vorgeblich verdorben, so begründet sie Larys gegenüber ihre Abwesenheit vom Council, aber natürlich durchschaut er sie.

Mindestens genauso wichtig wie die Tische sind aber auch weiterhin die Betten. Vor allem natürlich Viserys Sterbebett und was er dort gesagt bzw. gemeint hat. Betten sind auch der Ort, an dem Kinder gezeugt werden (Nicht wahr, Alicent? Nicht wahr, Corlys?). Und in Betten kann man auch schlafen oder träumen oder aufstehen und mit einem Schwert herumwandeln, wie Daemon, und auf eine Scheuneneule treffen (im Übrigen "Sheila, the She-Wolf" aus der fantastischen Serie GLOW).

Feuerzeug

Aber, machen wir uns nichts vor: Nicht die schon letzte Woche eingeführte neue Frisur von Criston ist der Star dieser Folge, sondern die Drachen sind es. Und wie. Criston hat sich die Kritik an der ersten Staffel, die allzu oft als zu dunkel gefilmt wahrgenommen wurde, zu Herzen genommen und will Rook's Rest im Hellen angreifen. Das ist schon mal gut. Er hat sich dazu mit Aemond und Vhagar verabredet, die im Wald warten. Der emotional entmutterte Aegon will sich etwas beweisen und fliegt, mit Sunfyre, auf eigene Faust auch hin. Schließlich ist auch Rhaenys mit Meleys, "no stranger to battle", mit dabei. Interessanterweise hat man bei den beiden Letztgenannten das Gefühl, sie drachenreiten in ihre letzte Schlacht und wissen das auch.

Jetzt kann man sich fragen, ob man für diese Art von Feuergefecht nicht Schutzkleidung bräuchte und so weiter, aber: Die Drachenszenen sind schlicht und einfach beeindruckend. Und emotional stimmig. Aemond dracarysiert seinen Bruder (Hinweis an alle älteren Brüder: Beschämt euren Bro nicht im Bordell!). Rhaenys scheint zunächst die Oberhand zu gewinnen, aber am Ende ist Vhagar zu stark und tötet Meleys und damit, so müssen wir annehmen, auch Rhaenys. Ach so, und Rook's Rest wird von den Grünen erobert. Oder …?

Merkwürdigster Plan der Woche

Auch in dieser Woche können wir wieder den Preis für den "merkwürdigsten Plan" vergeben, und zwar natürlich an Aegon. Ein wenig schleierhaft ist es ja schon, wie es ihm gelingen kann, einfach so loszufliegen und Stress zu suchen. Gibt es da niemanden, der ihn aufhält oder das meldet oder so? Gibt es so keine Art von Air Traffic Control für Drachenstarts in King’s Landing? Offenbar nicht. Es ist also ein bisschen dämlich. Anders als die merkwürdigsten Pläne der drei vorangegangenen Wochen ist Aegons Plan aber zwar merkwürdig, aber trotzdem stimmig: His Ungrace ist soeben symbolisch und emotional abgetrieben worden, da ist es folgerichtig, dass er sich auf eine, man muss es wohl so sagen: Kamikaze-Mission begibt. Er ist suizidal. Leicht unklar ist, für mich jedenfalls, noch das Ergebnis seiner Aegonie: So ganz tot kann er eigentlich nicht sein, das würde doch die Macht- und Spannungsverhältnisse zwischen Grün und Schwarz allzu schnell neu ordnen.

Inside the Episode - S2, Ep 4 | House of the Dragon | HBO

GameofThrones

So weit, so gut: House of the Dragon ist in Bestform. Ästhetik, Dynamik, Spannung – alles passt. Und wie zu den besten Game of Thrones – Zeiten, ist das Narrativ stimmig. Erinnert sich noch jemand an eine der frühen Folgen, die damit begann, dass Littlefinger darüber spricht, wie wichtig es ist, dass die Prostituierten ihre Lust vortäuschen können, und man am Ende verstand, dass es die ganze Zeit schon darum ging, dass und wie er selbst es ist, der täuscht und andere etwas glauben machen lässt? In der House of the Dragon – Folge dieser Woche ist es so ähnlich mit der Figur, etwas nicht mehr in sich haben zu wollen, etwas auszulöschen. Alicents Abtreibung thematisiert das, aber auch Aegons Drachenflug (er will das Selbstwertlose aus sich herausfeuern). Daemon trägt auch etwas in sich, das er lieber nicht in sich wachsen sehen ließe. Aemond hingegen will eher etwas außerhalb seiner Selbst zum Schweigen bringen …

Offene Fragen: Kann man die Drachenkämpfe überhaupt noch toppen? Werden wir noch einmal eine so gute Szene sehen wie die, in der die beiden Mitglieder von Aegons King's Guard in bester Monty-Python-Manier sich gegenseitig in die Rüstung laufen? Hat Meleys Kinder, und rächen Drachen auch ihre gefallenen Verwandten? Wer genau ist Alys Rivers? (Timo Storck, 9.7.2024)