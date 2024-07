Messerstechereien, Massenprügeleien, Schüsse in der Nacht: Die Bilder aus Wien offenbaren Integrationsprobleme – und könnten den Wahlkampf dominieren

Sie sprechen selbst von "Krieg": Mitten in Wien eskaliert ein Konflikt zwischen Tschetschenen und Türken auf der einen, Syrern und anderen Arabern auf der anderen Seite. Nacht für Nacht kommt es zu brutalen Auseinandersetzungen. Stolz werden Videos davon in sozialen Medien verbreitet. Man sieht, wie die einen am helllichten Tag ein Messer zücken, weil ihnen ein Mitglied der anderen Gruppe begegnet. Wie junge Männer von Gruppen verdroschen werden oder wie Dutzende im Stil von Hooligans aufeinander losgehen.

Die Wiener Polizei hat erste Festnahmen durchgeführt, wirkte aber zunächst überfordert. APA/MAX SLOVENCIK

Die Gründe für den Konflikt sind mannigfaltig. Es geht um die Vorherrschaft in Teilen des öffentlichen Raums; um großteils hier Geborene aus der tschetschenischen und türkischen Community gegen jene, die erst in den vergangenen Jahren nach Österreich gekommen sind. Erstere werfen den arabischen Flüchtlingen vor, clanartige Kriminalität zu betreiben und ihre jungen Schwestern zu verführen; Letztere sehen gewaltbereite Platzhirsche, die sie nicht akzeptieren.

Kampf um Dominanz

Die Gründe für den Konflikt sind aber nebensächlich. Wichtiger ist, dass der Staat rasch die Oberhand gewinnt. Bislang wirkte es, als hätte die Polizei die Kontrolle verloren und würde sich an der Nase herumführen lassen. Nachvollziehbar ist diese Schockstarre nicht. Dass es zu Problemen zwischen verschiedenen Migrantengruppen kommen würde, ließ sich erwarten. In anderen europäischen Großstädten toben diese Auseinandersetzungen seit Jahren. Auch hierzulande gab es immer wieder Aufwallungen – man denke etwa an die Jugendkrawalle rund um Halloween.

Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis auch die gewaltaffinen Österreicher ohne Migrationshintergrund einsteigen und Rechtsextreme "Bürgerwehren" bilden, um Sicherheit vorzutäuschen. Dann ist der Schlamassel perfekt.

Einfache Lösungen für eine Befriedung der Auseinandersetzungen gibt es nicht. Das erste Ziel muss aber sein, Gewalt zu unterbinden. Wenn die Wiener Polizei nicht über ausreichende Informationen verfügt, also keine Informanten oder verdeckte Ermittler in der Szene hat, muss sie Präsenz zeigen. Dass am Montag binnen kürzester Zeit eine weitere Auseinandersetzung unterbunden worden sein soll und mehr Polizei unterwegs ist, zeigt, dass das Innenministerium die Gefahr erkannt hat.

Destruktiver Wahlkampf

Denn bleibt die Lage bestehen oder wird sie noch dramatischer, dann erwartet uns ein schriller und destruktiver Wahlkampf, der vor allem Rechts-außen hilft. Doch die FPÖ bietet keine nachhaltigen Lösungen, sondern vor allem Illusionen. Die Republik wird weder hier geborene Staatsbürger noch anerkannte Flüchtlinge aus Syrien abschieben können – und sollte das auch nicht tun.

Eine nachhaltige Debatte darüber, wie die Probleme gelöst werden sollen, könnte dem Wahlkampf hingegen guttun. Benötigt wird Expertise aus verschiedensten Bereichen: aus den Sozialwissenschaften, den Sicherheitsbehörden, Bildungseinrichtungen und der Sozialarbeit. Und aus der viel größeren Gruppe jener Migranten, deren Anwesenheit dem Land guttut. (Fabian Schmid, 9.7.2024)