Seit Tagen sehen sich die Menschen in Österreich mit einer Hitzewelle konfrontiert – und ein Ende ist zumindest derzeit noch nicht in Sicht. Der Sprung ins nächstgelegene kalte Nass und die möglicherweise bevorstehende Fahrt in den Urlaub beschäftigen viele dieser Tage wohl mehr als die in nicht einmal drei Monaten anstehende Nationalratswahl am 29. September.

Auch die Spitzenkandidatin und die vier Spitzenkandidaten der fünf Parlamentsparteien gönnen sich eine Auszeit, ehe es mit dem Wahlkampf so richtig ernst wird. So wird ÖVP-Parteiobmann und Bundeskanzler Karl Nehammer mit seiner Familie ein paar Tage ans Meer fahren, "um Kraft zu tanken". Auch der Chef der größten Oppositionspartei, Andreas Babler von der SPÖ, der Nehammer den Kanzlersessel streitig machen will, verbringt wie jedes Jahr einen Teil seines Urlaubs bei der Familie seiner Frau in Vorarlberg. Angedacht sind auch ein paar Tage in Italien. Herbert Kickl, den Chef der in allen Umfragen klar an der Spitze liegenden FPÖ, zieht es auch diesen Sommer wieder in die Berge. Wann, wo und wie lange sei noch offen, auch weil derartige Vorhaben wetterabhängig seien. Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler plant wiederum, Zugreisen nach und durch Italien und Frankreich zu unternehmen. In ihre "zweite Heimat Bad Aussee" zieht es im Sommer einmal mehr Neos-Frontfrau Beate Meinl-Reisinger mit ihrer Familie.

Den Großteil der Sommermonate werden die fünf allerdings damit verbringen, quer durch das ganze Land zu fahren, um mit potenziellen Wählerinnen in Kontakt zu kommen und Funktionäre zu mobilisieren. Die Vorbereitungen der Parteien für den Urnengang im Herbst laufen jedenfalls auf Hochtouren und sind teilweise bereits weit vorangeschritten. Bis auf die FPÖ haben auch schon alle ihre Listenerstellung abgeschlossen, bei den Freiheitlichen soll es dem Vernehmen nach Ende Juli so weit sein. Zum Teil stehen auch schon grobe Pläne für Wahlkampftouren und erste Plakatwellen fest. In den Intensivwahlkampf planen alle Parteien erst ab Ende August beziehungsweise Anfang September zu starten. Ein Überblick.

Herbert Kickl (FPÖ), Karl Nehammer (ÖVP), Werner Kogler (Grüne), Andreas Babler (SPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) treten als Spitzenkandidaten bei der Nationalratswahl an. Illustration: Fatih Aydogdu

ÖVP: Zuerst die Funktionäre, dann die Bürgerinnen

Im Wahlkampfmodus ist die ÖVP ja bereits seit Ende Jänner, als Parteiobmann und Bundeskanzler Karl Nehammer seinen "Österreich-Plan" in Wels präsentierte. Kurz vor dem Sommer sorgte vor wenigen Wochen das Ergebnis der EU-Wahl fast schon für Aufbruchstimmung: Zwar verlor die Volkspartei den ersten Platz und mehr als zehn Prozentpunkte, dennoch ist die Freude riesig, dass der Abstand zur FPÖ knapper als erwartet ist und die Freiheitlichen nicht uneinholbar vorn sind.

Mit diesem Rückenwind will Nehammer nun den Großteil des Sommers in Österreich unterwegs sein. Schon jetzt und fast noch den ganzen Juli tourt er unter dem Motto "Arbeiten für Österreich" durch alle Bundesländer, um dort auf Landes- und Gemeindeebene Funktionärinnen und Funktionäre seiner Partei zu mobilisieren.

Ab August wird Nehammer schließlich vermehrt das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern in ganz Österreich suchen. Offiziell will die Volkspartei Mitte August in den Wahlkampf starten. Dann ist auch mit einer Wahlkampagne samt Plakaten zu rechnen.

SPÖ: Babler will durchs Mitmachen mobilisieren

Auch bei SPÖ-Chef Andreas Babler steht der Sommer ganz im Zeichen des Wahlkampfs. Unter dem Motto "Herz und Hirn" tourt er schon seit Wochen durch das Land und wirbt für eine "Reformkanzlerschaft" unter seiner Führung. Und auch in den kommenden Wochen wird er in ganz Österreich unterwegs sein. Offiziell soll seine "Herz und Hirn"-Tour im August starten.

Bablers Strategie ist, die SPÖ als Mitmachpartei zu positionieren, ein sogenannter Mitmachkongress fand bereits Ende Juni in Wien statt. Bis zur Intensivwahlkampfphase soll es für Funktionärinnen, Aktivisten und Freiwillige Infomaterial zu roten Themen wie leistbares Wohnen, Gesundheit, Generationengerechtigkeit und Klimaschutz geben, das durch Verteilaktionen und Hausbesuche unter die Leute gebracht werden soll.

In den Intensivwahlkampf starten will die Partei offiziell am 29. August, der Wahlkampfauftakt wird in Linz stattfinden. Erste Plakatwellen sind bereits ab Mitte beziehungsweise Ende August geplant, das Wahlprogramm soll kurz darauf präsentiert werden.

FPÖ: Tour in Planung, TV-Studios zweitrangig

Die FPÖ hält sich zu ihren sommerlichen Plänen in Sachen Touren, Programm und Plakate bedeckt, weil all diese Dinge erst in Planung seien, heißt es. Ganz unkonkret dürften die Planungen allerdings nicht mehr sein, hat doch der blaue Landesparteichef Mario Kunasek am Wochenende in einem Interview mit der Nachrichtenagentur APA bereits ein erstes Detail ausgeplaudert: Darin kündigte er an, dass Parteichef Herbert Kickl am 7. September in die Steiermark kommen werde. In der Grazer Messe soll mit 3000 Personen der steirische Auftakt in den Intensivwahlkampf begangen werden.

Von offizieller Seite heißt es bislang nur, dass nach der Neustart-, der Freiheits-, der Heimat- und der "Mit Euch gegen das System"-Tour, die Kickl in den vergangenen Jahren absolviert hat, natürlich auch im Sommer eine Tour geplant sei.

Außerdem kündigt die Partei schon jetzt an, dass sich der Wahlkampf der FPÖ – insbesondere jener von Kickl – nicht nur in TV-Studios abspielen werde. Der direkte Kontakt mit den Menschen werde im Vordergrund stehen.

Grüne: Parteispitze tourt durch die Länder

Grobe Pläne, wie die nächsten Wochen und Monate verlaufen sollen, haben auch die Grünen bereits geschmiedet, schließlich würde man im Herbst nach der Wahl gern wieder an einer Regierung beteiligt sein. So wird Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler auf einer Sommertour jedes Bundesland besuchen. Als Kulturminister wird Kogler außerdem auch Pflichtbesuche bei einer ganzen Reihe von Festspielen absolvieren, unter anderem bei den Salzburger Festspielen.

Schützenhilfe bekommt der Parteichef von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Justizministerin Alma Zadić, hinter Spitzenkandidat Kogler Nummer zwei und drei auf der Bundesliste zur Nationalratswahl. Auch die beiden Ministerinnen werden Touren unternehmen und im Zuge dieser alle Länder abklappern.

Eine erste Plakatwelle und das Wahlprogramm sollen dann Ende August präsentiert werden. Anfang September soll schließlich auch der offizielle Wahlkampfauftakt folgen, ein genauer Termin steht noch aus. Für September sind weitere Plakatwellen geplant.

Neos: Frontfrau sucht wieder Kontakt mit Kritikern

Die Neos arbeiten dieser Tage noch an den letzten Details für die Sommertour von Parteichefin Beate Meinl-Reisinger. Sie soll sie ab Anfang August durch ganz Österreich führen. Schon im EU-Wahlkampf hatte die pinke Frontfrau besonders EU-skeptische Gemeinden mit einem hohen Anteil an FPÖ-Wählerinnen und -Wählern und einer besonders niedrigen Wahlbeteiligung besucht. Auch im Nationalratswahlkampf will Meinl-Reisinger gezielt Gemeinden ansteuern, in denen sie mit Kritikerinnen und Nichtwählern ins Gespräch kommt.

Den eigentlichen Wahlkampfauftakt begehen die Neos schließlich am 23. August. Eine erste Plakatwelle ist in der Woche rund um den Wahlkampfauftakt geplant, eine weitere soll dann im September mit dem Start des Intensivwahlkampfs folgen. Und auch im September wollen die Pinken jede Möglichkeit nutzen, um in den Ländern unterwegs zu sein – die Planungen hierfür laufen.

Außerdem heißt es seitens der Partei, dass im Sommer konkrete und notwendige Reformen ausgearbeitet werden sollen. (Sandra Schieder, 11.7.2024)