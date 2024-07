Wenn man ehrlich ist, ist die Abwesenheitsnotiz so ziemlich das Letzte, das man macht, bevor es in den Urlaub geht. Mit einem Fuß schon aus der Tür, sucht man genervt im Mail-Programm die Funktion, mit der man die Abwesenheitsnotiz einstellt.

Und nun – oh Graus – muss man auch noch kreativ werden oder zumindest eine Nachricht schreiben, die nicht unhöflich wirkt. Es lohnt sich allerdings, ein wenig mehr Zeit und Muße dafür aufzuwenden. Das kommt sowohl intern als auch extern gut an. Und damit die Personen, die im Büro die Stellung halten, auch ein wenig Spaß haben, hier ein kleines Abwesenheitsnotiz-Bingo.

Was drin sein muss

Damit man entspannt in den Urlaub fahren kann, lohnt es sich, die Abwesenheitsnotiz schon vorher zu schreiben und für den richtigen Zeitraum zu programmieren. Getty Images/iStockphoto

Ein paar Informationen sollten unbedingt in der Abwesenheitsnotiz vorkommen. Am wichtigsten ist, den Zeitraum zu nennen, in dem man nicht anwesend ist. Auch ob die Nachrichten gelesen oder automatisch weitergeleitet werden. Falls keines von beidem der Fall ist, wäre es gut, eine Person und deren Kontaktdaten anzugeben, an die man sich wenden kann. Das gilt vor allem für automatische Antworten, die an firmenexterne Personen gehen.

Was drin sein kann

Darüber hinaus gibt es noch einige Informationen und Sätze, die Geschmackssache sind. Höflich und förmlich wäre es, mit einer Anrede zu beginnen. "Guten Tag" ist beispielsweise eine sehr unverfängliche Lösung. Dann könnte ein Dank für die Nachricht folgen. Anschließend kann der Grund der Abwesenheit stehen. Dabei ist es nicht notwendig, konkret zu werden. Bei Krankheit reicht es zu sagen, dass man abwesend ist. Im Fall des Urlaubs kann dies benannt werden, wenn man möchte. Wie oben schon genannt, ist es wichtig zu sagen, ob die E-Mails gelesen oder weitergeleitet werden. Die Schlussformel kann wie bei einer üblichen E-Mail lauten: "Vielen Dank für Ihr Verständnis". Vorname, Nachname samt Signatur.

Hineinzuschreiben, dass man sich nach dem Urlaub meldet, ist eigentlich nicht notwendig. Denn das könnte bei Werbenachrichten falsche Hoffnungen wecken. Und andererseits sollte bei wichtigen Mails sowieso selbstverständlich sein, dass man sich meldet, sobald man wieder arbeitet. Sehr subjektiv ist auch die Wahl des Tons der Nachricht. Intern darf es etwas weniger förmlich sein. Wie ausführlich die Nachricht ist, ist ganz Ihnen überlassen. Für die Lesenden ist es allerdings schön zu merken, wenn die Abwesenheitsnotiz mit Sorgfalt geschrieben ist und nicht auf den letzten Drücker abgetippt wurde.

Vorlagen

Ein Hinweis darauf ist zum Beispiel das Layout. Einzeilige Abwesenheitsnotizen ohne Absätze könnten im schlimmsten Fall als unhöflich wahrgenommen werden. Es besteht kein Druck, besonders kreativ oder lustig zu sein bei den automatischen Antworten. Simpel, mit den wichtigsten Inhalten und vielleicht sogar noch schön reicht völlig aus. Damit es noch schneller geht, hier zwei Vorlagen zum Kopieren, Ausfüllen und Verwenden.

Extern Guten Tag, Vielen Dank für Ihre Nachricht.

Ich bin von ... bis einschließlich ... im Urlaub.

Die Nachrichten werden automatisch an ... weitergeleitet.

In dringenden Fällen melden Sie sich gerne bei / In der Zwischenzeit wenden Sie sich gerne an meine/n Kollegin/Kollegen (Name und Kontaktdaten wie E-Mail und oder Telefonnummer).

Vielen Dank für Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen

VOR- und NACHNAME Signatur Intern Hallo, Danke für die Nachricht.

Ich bin von ... bis einschließlich ... im Urlaub.

In dringenden Fällen gerne an ... wenden. Liebe Grüße

VORNAME

Bingo!

Aber nicht alle Angestellten haben gerade Urlaub. Damit die Personen, die die Bürosessel hüten, auch auf ihre Kosten kommen – hier ein kleines Bingo-Spiel.

Jedes Mal, wenn Sie eine Abwesenheitsnotiz geschickt bekommen und Sie eines der angegebenen Worte entdecken, dürfen Sie das entsprechende Feld ankreuzen. Haben Sie eine Reihe voll (horizontal, quer oder diagonal), schreien Sie laut Bingo und gönnen sich zur Belohnung ein Eis oder ein kühles Getränk. Viel Spaß! (Natascha Ickert, 12.7.2024)