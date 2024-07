In der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste in Wien wirft Künstler Klaus Scherübel eigenwillige Blicke auf den Renaissancemaler

Die "Heilige Sippe" von Lucas Cranach d. Ä. (Mitte) hat Klaus Scherübel zu vier Arbeiten inspiriert. Einer Soap (vorne rechts), einem Kulissennachbau (hinten) und einer Beschäftigung mit dem "Heiltumsbuch" von Friedrich dem Weisen (links). Iris Ranzinger

Wenn man richtig steht, dann machen die Sperrholzkulissen Sinn – zumindest weitestgehend. Die Treppe lässt sich einfach nicht und nicht aus der Zweidimensionalität in die dritte Dimension holen, da hat der Künstler bei seinem Gemälde geflunkert. Aber sonst fügen sich die lebensgroßen Aufsteller ziemlich tadellos zu jener Szenerie, die man als Tummelplatz der Heiligen Sippe (1510–1512) in dem gleichnamigen Bild von Lucas Cranach d. Älteren kennt. Betreten erlaubt!

Zum zweiten Mal wirft die Gemäldegalerie der Wiener Akademie der bildenden Künste unter dem Schlagwort An Insert (dt. "eine Einfügung") einen zeitgenössischen Blick auf ihre Sammlung – beziehungsweise lässt sie einen solchen werfen. Nach dem niederländischen Künstler Willem de Rooij voriges Jahr kommt dieses Privileg heuer Klaus Scherübel zu. Und der 1968 in Bruck an der Mur geborene und inzwischen im kanadischen Montreal lebende Künstler hat sich ebenjenes Werk von Cranach ausgesucht, zu dem er nun zwei Räume bespielt. Mitten unter den Scherübel'schen Exponaten hängt das Original, dazu hat man angrenzend thematisch lose verbunden kleine Echoräume kuratiert: Raumdarstellungen, Porträts, die Renaissance nördlich der Alpen.

Über den Kunstbetrieb

Die Wahl habe sie zuerst überrascht, gesteht die Kuratorin Claudia Koch. Andererseits liegt sie nicht so fern: Nach Anfängen in der Mode hat Scherübel sich ab den 1990ern in Wien mit der sogenannten Institutional Critique hervorgetan, also Kunst gemacht, die den Kunstbetrieb kritisch betrachtet und – er verkleidete sich etwa als Kurator – teils auch auf den Arm genommen hat. Unter diesen Vorzeichen ist das Interesse an Cranach (1472–1553), der mit seiner Werkstätte und seinen wiederverwendbaren Schablonen an der Schwelle zur frühen Neuzeit und dem Frühkapitalismus zu den produktivsten Bildschöpfern seiner Zeit gehörte, schlüssig. Davon zeugt auch der Name der Aktion: Cranach's Holy Productivity.

Noch naheliegender ist diese Wahl, wenn man an Scherübels Selbstinszenierungsserie The Artist at Work denkt, in der er sich ab den 1990ern im Kino, beim Tennisspielen oder im Kaffeehaus zeigt, und dies in Vergleich setzt zum wachsenden Selbstbewusstsein, mit dem Cranach sich als Künstler in seine Bilder setzt – auch in die Heilige Sippe.

Aus 2D wird 3D: Klaus Scherübels "Heilige Sippe"-Kulissennachbau in der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste. Iris Ranzinger

Genug Personal für eine Soap

Scherübels Zugriffe sind gewitzt. Neben dem Kulissennachbau (die Zahlen verweisen auf zwölf kurze Texte an der Wand gegenüber, die anhand von Stichworten eine Bild- und Epochendeutung liefern) hat er "sehr subjektive Detailaufnahmen" des Referenzwerks mit Fokus auf Gesichter und Gesten zum Intro einer Fernseh-Soap-Opera zusammengesetzt. Die Heilige Familie als Denver Clan? Der frühmittelalterlichen Legende nach, auf die sich Cranachs Bild bezieht, war Anna dreimal verheiratet. Personal gibt es also mit der Heiligen Anna, der Jesusmutter Maria sowie deren Halbschwestern und deren Kindern genug! (Michael Wurmitzer, 9.7.2024)