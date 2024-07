Brunn am Gebirge Mann raste mit Lkw gegen Kirche

Der 32-Jährige, der am Montag offenbar religiös motiviert mit einem Lkw gegen das Gebäude einer Pfingstkirche in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) gefahren ist, ist in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert worden. Im Raum stehen laut Polizeisprecher Johann Baumschlager vorsätzliche Gemeingefährdung und schwere Sachbeschädigung. Der rumänische Staatsbürger war bisherigen Erkenntnissen zufolge auf seinem Weg zum Gotteshaus in fünf Verkehrsunfälle verwickelt.