London - Am Ende war Novak Djokovic richtig sauer. Am Montagabend hatte der 37-Jährige im Achtelfinale von Wimbledon gegen den Dänen Holger Rune 6:3,6:4,6:2 gewonnen – anschließend warf der Serbe im Sieger-Interview manchen Fans mangelnden Respekt vor: "An all die Leute die sich entschieden haben, den Spieler, in diesem Fall mich, nicht zu respektieren, wünsche ich eine guuuute Nacht! Guuuuute Nacht!"

Als der Interviewer am Court meinte, die Fans hätten lediglich den Namen seines Rivalen skandiert, widersprach Djokovic. "Das akzeptiere ich nicht, nein, nein, nein. Hören Sie, ich bin auf der Tour schon seit mehr als 20 Jahren. Ich kenne alle Tricks. Ich weiß, wie es funktioniert. Ist schon in Ordnung."

Novak Djokovic's On-court Interview | Fourth Round

Djokovic deutete auf die Tribüne. "Ich konzentriere mich auf respektvolle Leute, die Respekt haben. Die, die das Ticket bezahlt haben und die Anstrengungen der Spieler würdigen. Ich habe schon in viel feindlicheren Umgebungen gespielt. Glaubt mir, Ihr könnt mir nichts anhaben."

Der als Nummer 2 gesetzte Serbe spielt in Wimbledon um seinen 25. Grand-Slam-Titel, den achten in Wimbledon. Im Viertelfinale trifft er auf den als Nummer 9 gesetzten Australier Alex de Minaur. Im Head-2-Head der beiden steht es 2:1 für Djokovic. (red, Reuters, 9.7.2024)