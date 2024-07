Im Sommer ist fast jeder Tag der perfekte Tag zum Grillen. Die Leute werfen Koteletts, Würstel und Gemüse auf die heißen Roste. Dass dabei nicht immer alles perfekt gelingt, weiß auch Patrick Bayer. Er ist Grillweltmeister und Fleischsommelier bei Weber-Grill in Brunn am Gebirge und gibt regelmäßig Grillkurse. Er selbst kocht fast alles auf dem Grill: vom Gulasch über gebratene Nudeln bis hin zu Desserts. Im Gespräch mit dem STANDARD erklärt er, welche Vorteile die verschiedenen Grillarten besitzen, welche Fehler beim Grillen verbreitet sind und wie Frauen das Grillen für sich entdecken.

Patrick Bayer, Grillweltmeister und Experte in Sachen Outdoor-Kochen. Foto: Philipp Liparski

STANDARD: Wie viele Griller haben Sie zu Hause?

Patrick Bayer: Fragen Sie mich bitte was anderes (lacht).

STANDARD: Darf man das nicht wissen?

Bayer: Doch schon. Es sind um die 15.

STANDARD: 15? Was ist da alles dabei?

Bayer: Wirklich alles. Das sind Testgeräte. Jedes Jahr kommen neue Modelle heraus. Und jeder Griller hat so seine Vorteile.

STANDARD: Das ist ja immer die erste große Frage: Holzkohle-, Gas- oder Elektrogrill. Was soll ich mir zulegen? Wie sehen Sie das?

Bayer: Es gibt nicht den richtigen Grill. Es gibt den situationsbedingten Grill. Wenn ich eine Wohnung mit Balkon in Wien habe, darf ich vielleicht nicht mit Kohle oder Gas grillen, dann kann es nur ein Elektrogrill sein. Es kommt auch darauf an, was ich grille. Habe ich am Wochenende Zeit und mache mir einen Braten, verwende ich den Kohlegriller. Wenn ich nach der Arbeit heimkomme und nur was Schnelles essen will, dann heize ich den Gas- oder Elektrogriller auf.

STANDARD: Viele sagen, dass das Fleisch auf dem Gas- oder Elektrogriller nicht so gut schmeckt wie auf dem Holzkohlegrill.

Bayer: Das ist ein Irrglaube.

STANDARD: Ach ja?

Bayer: Wir machen oft eine Blindverkostung, bei der wir Steak auf dem Gas-, Kohle-, und Elektrogriller zubereiten. Die Leute tun sich sehr, sehr schwer, einen Unterschied herauszuschmecken. Was sich unterscheidet, ist die Optik, aber nicht der Geschmack.

STANDARD: Ich dachte auch immer, am Gasgrill wird das Fleisch nie so gut.

Bayer: Beim Gasgriller tropft das Fett auch nach unten auf heiße Schienen, verdampft und verursacht so das Raucharoma. Das ist wie beim Holzkohlegrill. Es gibt also keinen richtigen oder falschen Griller.

Häufige Fehler

STANDARD: Welche Fehler sind beim Grillen besonders verbreitet?

Bayer: Oft wird an der Qualität der Lebensmittel gespart. Die Leute haben einen Griller um 800 oder gar 4000 Euro daheim stehen und werfen dann die günstigsten Würstel drauf, die sie finden können. Und wenn die nicht schmecken, sagen sie: Der Griller ist ein Glumpert. Wichtig ist auch, dass man das Fleisch nicht zu viel mariniert. Wenn man eine gute Fleischqualität hat, dann reicht Salz. Kräuter und Gewürze sollte man erst nach dem Grillen verwenden, weil sie sonst verbrennen und bitter schmecken.

STANDARD: Wie stehen Sie zu vormariniertem Fleisch?

Bayer: Vom Reifeprozess des Fleisches wäre es eigentlich das ideale Grillfleisch. Nur die Marinaden sind schlecht. Die basieren auf Öl, das tropft, der enthaltene Zucker lässt das Fleisch verbrennen, und die Gewürze verkohlen auch. Außerdem weiß ich nicht, was in der Marinade drinnen steckt. Lieber mariniert man selbst.

STANDARD: Die Temperatur ist ein wichtiger Faktor beim Grillen. Was kann man da falsch machen?

Bayer: Das kommt natürlich darauf an, was ich machen will. Beim Steak zum Beispiel ist es wichtig, dass der Griller schön heiß ist. Wichtig ist, den Deckel zu schließen, dadurch reduziert sich die Garzeit. Die meisten lassen den Deckel offen, weil sie dem Fleisch zuschauen wollen. Daheim backe ich aber auch keinen Kuchen mit offener Backofentür.

Ein heißer Grill ist das Nonplusultra. Foto: AP/George Walker IV

STANDARD: Steak ist ja empfindlich, Würstel sind da einfacher, oder?

Bayer: Viele machen den Fehler, dass sie die Würstel am Anfang zu heiß grillen. Dann zerreißt's die manchmal. Besser ist es, die Würstel 15 bis 20 Minuten indirekt zu grillen und dann erst direkt anzugrillen, damit sie die Farbe und Röstaromen bekommen. Dann werden die Würstel auch nicht so schrumpelig.

STANDARD: Welche Temperatur sollte mein Griller haben?

Bayer: 250 Grad sollte er mindestens erreichen.

STANDARD: Wie verhindere ich, dass mein Fleisch am Rost anpickt?

Bayer: Bevor man etwas auflegt, sollte der Grillrost sauber sein. Das macht man am besten mit einer Grillbürste. Dann gibts verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel Anti-Haftsprays, oder man reibt den Rost mit einer geölten Zwiebel oder Zitrone ein. Fleisch muss man auch nicht zusätzlich einölen, das hat genug Fett. Wenn der Rost heiß genug ist, sollte das Fleisch nicht picken bleiben.

STANDARD: Mir bleibt ja der Halloumi immer am Rost hängen. Wie macht's der Profi?

Bayer: Man halbiert den Halloumi-Block und gibt ihn dann für eine halbe Stunde ins Tiefkühlfach. Vielleicht noch mit einem Olivenöl bestreichen und dann eineinhalb Minuten pro Seite auf den heißen Grill geben. Der zerfällt und zerrinnt dir nicht.

Weg von Aluminium

STANDARD: Mir ist eine Scheibe Käse letztens durch den Rost gefallen. Was mach' ich, wenn mir das passiert?

Bayer: Da haben Sie beim Vorbereiten schon einen Fehler gemacht. Die meisten schneiden die Sachen einfach zu klein. Entweder lass ich Gemüse oder Käse in großen Stücken, oder ich grille mit Gemüsekörben. Diese sollten aus Edelstahl sein und nicht aus Aluminium.

STANDARD: Ich höre eine Abneigung heraus. Ich nehme an, Sie sind gegen Aluminiumschalen?

Bayer: Sachen in Aluminium einpacken und damit grillen geht gar nicht. Man arbeitet beim Grillen immer mit Salz, oft kommt noch Säure dazu. Diese lösen aus dem Aluminium Stoffe heraus und gelangen über die Nahrung in den Körper und sind schädlich. Deswegen: weg damit. Der Geschmack ist wieder eine andere Sache. Mit den Schalen krieg' ich nie die Röstaromen zusammen.

STANDARD: Wie wichtig ist es, meinen Griller zu putzen? Ich bin da ja eher faul.

Bayer: Sie sind sicher jemand, der nach dem Essen den Griller abdreht und sagt: tschüss.

STANDARD: Richtig.

Bayer: Am besten nutzt man die Zeit, während man gemütlich isst. Da schaltet man den Griller auf die höchste Leistung und macht den Deckel zu. Dann verbrennt nämlich alles, man kann die Reste am Ende mit der Bürste abkratzen, und der Grill ist sauber. Das Gleiche gilt beim Holzkohlegrill.

Gemüse ist mein Fleisch

STANDARD: Es heißt ja, dass immer mehr Frauen am Grillen interessiert sind. Merken Sie das auch?

Bayer: Ich habe um die 250 Events im Jahr mit 3000 bis 4000 Kunden. Da merke ich schon, dass Frauen öfter am Grill stehen. Früher haben sie alles vorbereitet, vom Fleisch über die Beilagen, und der Mann ist mit Bierflasche in der Hand am Grill gestanden, hat das Fleisch gewendet und das Lob fürs Essen abbekommen. Das wollen Frauen ändern. Manche kommen auch und machen den Kurs, damit sie dem Mann daheim zeigen können, wie es besser geht. Vielen Frauen geht das Standard-Grillen mit Würstel, Kotelette und Hendlbrust irgendwann auf die Nerven. Sie wollen etwas anderes essen.

STANDARD: Veganes Grillen ist doch auch ein Trend, oder?

Bayer: Total. Früher haben wir einen Kurs dazu gemacht, jetzt sind es schon drei im Jahr, die immer ausgebucht sind. Es gibt ein Interesse, mehr zu machen als Zucchini oder Melanzani. Für manche ist es ein Kurs, wie man bessere Beilagen zubereitet.

STANDARD: Was ist schwerer zu grillen? Fleisch oder Gemüse?

Bayer: Ich glaube, dass Gemüse herausfordernder ist. Die meisten unterschätzen einfach, wie schnell Gemüse verbrennt.

STANDARD: Gibt es gerade einen beliebten Grilltrend?

Bayer: Plattengriller, auch Plancha-Griller genannt, sind derzeit stark im Kommen. Das kommt aus Spanien, dort wird viel auf Platte gegrillt. Auf der macht man Smashed-Burger, brät Garnelen an oder bereitet gebratene Nudeln zu, die man am normalen Rost eben nicht grillen kann.

Auf einem Plancha-Grill lassen sich kleinteilige Gerichte wie gebratene Nudeln zubereiten. Foto: Kevin Recher

STANDARD: Welchen Grill empfehlen Sie Neueinsteigern ins Grill-Game?

Bayer: Beim Gasgriller würde ich nicht unter einen Dreibrenner gehen. Ansonsten ist es wichtig zu wissen, für wie viele Personen ich regelmäßig grille. Wenn es zwölf Leute sind, brauch’ ich einen größeren Griller. Beim Holzkohlegrill würde ich auf einen Rostdurchmesser von 57 Zentimeter zurückgreifen, da kann man viel damit machen.

STANDARD: Ich erahne die Antwort schon, aber was halten Sie davon, Bier aufs Grillgut zu schütten?

Bayer: Das ist ein No-Go. Wenn ich Bier drüberleere, dann lösche ich meinen Grill ab. Da kommt es zum Ascheflug, du versaust dir dein Lebensmittel. Es ist besser, man schüttet das Bier in den Grillmeister. (Kevin Recher, 13.7.2024)