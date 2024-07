In Frankreich gewannen Sozialdemokraten, Grüne und Kommunisten die meisten Mandate bei der Parlamentswahl. Ein solches Bündnis scheitert hierzulande an mehreren Hürden

Wien – Was in Österreich kaum vorstellbar ist, wurde am Wochenende in Frankreich Realität: Sozialdemokraten, Grüne und Kommunisten lagen sich in den Armen und feierten gemeinsamen einen Wahlerfolg. Der Zusammenschluss linker Parteien unter Führung des Politikers Jean-Luc Mélenchon ließ den rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) überraschend hinter sich und gewann die meisten Mandate bei der französischen Parlamentswahl. Meinungsforscherinnen und -forscher sahen in Frankreich eigentlich den RN klar voran.

SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Babler will bei der Nationalratswahl auf Platz eins – ein Wahlbündnis will er aber nicht eingehen. APA/ALEX HALADA

Auch in Österreich prognostizieren Umfragen einen Rechtsruck, die FPÖ liegt seit geraumer Zeit in allen Meinungsumfragen auf Platz eins. Eine Zweierkoalition wird – schenkt man den Umfragen Glauben – ohne die Freiheitlichen nicht möglich sein. Eine linke Mehrheit ist ohnehin unwahrscheinlich. Wäre deshalb für linke Parteien in Österreich ein Wahlbündnis nach französischem Vorbild denkbar?

Damit ein solches Bündnis realistische Chancen auf Platz eins hat, müsste wohl die SPÖ mit im Boot sein. Die Roten lehnen einen Zusammenschluss mit anderen Fraktionen aber ab. Die SPÖ sieht den Erfolg des Linksbündnisses in Frankreich vielmehr als Stärkung für die Sozialdemokratie hierzulande. Die Frage nach einem Wahlbündnis stelle sich auch aufgrund der unterschiedlichen Wahlsysteme nicht, sagt eine Sprecherin dem STANDARD.

Unbeliebtes Wahlbündnis

Gemeinsame Inhalte mit der SPÖ teilen aber mehrere Parteien, darunter die Grünen, die Bierpartei und die KPÖ. Eine klare Kante gegen die FPÖ, Bekämpfung von Armut, eine Verkürzung der Arbeitszeit und Maßnahmen gegen den Klimawandel eint etwa die vier Spitzenkandidaten.

Sympathien für ein Wahlbündnis haben aber auch die genannten anderen Parteien nicht. Die Grünen fixierten erst Ende Juni im Rahmen eines Bundeskongresses Vizekanzler Werner Kogler als Spitzenkandidat. Dass die Grünen ihren Beschluss rückgängig und Babler zum Spitzenkandidaten machen, ist unwahrscheinlich. Die SPÖ wiederum, die im Nationalrat nach der ÖVP die meisten Mandatare stellt, wird kein Bündnis eingehen, das sie nicht anführen kann.

Auch die Bierpartei kann sich einen Zusammenschluss nicht vorstellen, heißt es auf Nachfrage. Man sei aber mit allen Parteien laufend in Gesprächen, erklärte Obmann Dominik Wlazny. Die KPÖ, die in der Vergangenheit mehrmals in einem Bündnis antrat, kandidiert gemeinsam mit der Wiener Kleinpartei Links, Tobias Schweiger ist KPÖ-Spitzenkandidat.

Wieso Frankreichs Rechte doch verloren haben

AFP

Voreilige Koalitionsabsichten unüblich

Viel Zeit bliebe für die Gründung eines Bündnisses ohnehin nicht mehr. Bis 2. August müssen Wahlvorschläge beim Innenministerium eingehen. Ansonsten ist ein gemeinsames Antreten bei der Nationalratswahl nicht möglich.

Bisher war es zudem unüblich, dass Parteien schon im Wahlkampf Koalitionsabsichten äußern. Genau das wäre aber essenziell für ein Wahlbündnis: Denn jede Partei müsste Abstriche bei ihrem Programm machen, Personen für mögliche Regierungsämter auserwählen und im Kollektiv einen Wahlkampf führen – es wären quasi vorgezogene "Koalitionsvorhandlungen".

Im Gegensatz zu Österreich haben Kleinparteien in Frankreich meist keine andere Wahl, als Bündnisse einzugehen. Das liegt an der dortigen Mehrheitswahl: In Frankreich erhält die stimmenstärkste Partei in einem Wahlkreis alle Mandate. Kleinparteien haben dadurch geringe Chancen, ins Parlament einzuziehen.

Verhältniswahl hilft Kleinparteien

In Österreich werden die Mandate proportional zur Stimmenanzahl vergeben, was vor allem Kleinparteien nützt. Diese müssen nämlich in den jeweiligen Wahlkreisen nicht die meisten Stimmen gewinnen, um Mandate zu erzielen. Es reicht eine bestimmte Stimmenanzahl in einem Wahlkreis, die je nach Bundesland unterschiedlich ist. Bundesweit benötigt eine Partei insgesamt vier Prozent der Stimmen für den Einzug.

Für Kleinparteien könnte ein Bündnis dennoch lukrativ sein: Denn bei Regierungsverhandlungen steigt der kleinere Partner meist schlechter aus. In einem Bündnis mit mehreren Parteien hätten auch kleinere Listen mehr Durchsetzungskraft. Gespräche zwischen den Parteien werden aber wohl erst nach der Nationalratswahl stattfinden, sobald Bundespräsident Alexander Van der Bellen einem der Spitzenkandidaten den Regierungsauftrag erteilt. (Max Stepan, 10.7.2024)