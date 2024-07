Am Konjunkturhimmel geht die Sonne unter. Die Stimmung ist schlecht. Die Multikrisen aus hohen Zinsen und schlechten Aussichten trüben die Stimmung. IMAGO/Markus Tischler

Wien – Die kleinen und mittelständischen Unternehmer in Österreich blicken derzeit so pessimistisch wie schon lange nicht mehr auf die wirtschaftliche Lage. Das von der Creditreform Österreich abgefragte Geschäftsklima-Barometer, das unter 1700 Unternehmen erhoben wird, ist im Frühling 2024 auf minus fünf Punkte abgerutscht, von plus 9,7 Punkten im Jahr davor. So niedrig war der Wert weder auf dem Höhepunkt der Pandemie noch während der Finanzkrise. Ein Viertel der Befragten plant derzeit einen Personalabbau.

Katastrophale Ertragslage

Die Wirtschaft in Österreich befinde sich "im Sog der negativen Wirtschaftsentwicklung des wichtigsten Handelspartners Deutschland", teilt die Creditreform mit. Hinzu kommen eine allgemeine Unsicherheit aufgrund von Polykrisen und die hohe Inflation, die den Bau, die Industrie und die Immobilienbranche ausbremse. Das laste auch auf dem Mittelstand.

"Die Geschäftslage war im vergangenen Winterhalbjahr mehr als unbefriedigend, vor allem im Baugewerbe und im Verarbeitenden Gewerbe. Die Ertragslage kann sogar als katastrophal bezeichnet werden, mehr als die Hälfte der Unternehmen meldeten rückläufige Erträge", sagte Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer vom Österreichischen Verband Creditreform.

Negative Effekte überwiegen

Auch die Erwartungen für die kommenden Monate seien bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) extrem getrübt. Vor allem im Handel und im Verarbeitenden Gewerbe sei das zu spüren. Im Baugewerbe werde ein normalerweise positiver Frühlingseffekt von der Krise überlagert.

Nur 17,7 Prozent der Unternehmen rechnen laut der Umfrage derzeit mit steigenden Umsätzen, im Vorjahr waren es noch 26,7 Prozent. Dagegen erwartet gut ein Drittel (34,1 Prozent) Umsatzrückgänge. "Bei den Unternehmen herrscht eine große Unsicherheit, bedingt durch den Ukraine-Konflikt, mögliche Veränderungen in der Geldpolitik und die allgemein schlechte Konjunkturlage", so Weinhofer zur Begründung.

Der Pessimismus schlägt sich auch auf die Zahl der Arbeitskräfte in KMU nieder. 29,5 Prozent der Firmen verkleinerten ihre Belegschaft. Ein Viertel der Unternehmen plant zudem einen Personalabbau. Auch mit neuen Investitionen halten sich die Betriebe derzeit zurück, nur rund ein Drittel (30,7 Prozent) plant derzeit eine Investition.

Blick nach Deutschland

Auch in Deutschland sieht die Lage nicht viel besser aus. Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland ist laut Handelsblatt heuer bereits stärker gestiegen als erwartet. In den ersten sechs Monaten gerieten 162 Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als zehn Millionen Euro in finanzielle Schieflage – das ist ein Plus von 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf eine von ihm in Auftrag gegebene Analyse der Restrukturierungsberatung Falkensteg. Die Zahl der Insolvenzen liege damit deutlich über dem Anstieg von 30 Prozent, den Sanierungsexperten bereits zu Jahresbeginn erwartet hatten.

Besonders betroffen sind Immobilienunternehmen, Automobilzulieferer und Maschinenbauer. Unter den insolventen Unternehmen finden sich prominente Namen wie der Reiseveranstalter FTI, die Warenhauskette Galeria oder das Modeunternehmen Esprit.

Wenige können sich retten

Von den 279 betrachteten Unternehmen, die 2023 Insolvenz anmelden mussten, konnten bis zum Ende des ersten Halbjahres 2024 nur 35 Prozent gerettet werden – durch einen Verkauf an einen Investor oder weil die Gläubiger einem Insolvenzplan zustimmten. Im gleichen Zeitraum vor drei Jahren gelang dies noch in 57 Prozent der Fälle.

Als Gründe für die Insolvenzwelle werden die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die Inflation, steigende Energie- und Materialkosten sowie eine schwächelnde Nachfrage genannt. Erschwerend kommen Standortnachteile wie Fachkräftemangel und Bürokratie hinzu. Globale Krisen, schlechte Konjunkturaussichten und hohe Zinsen machen Sanierungen und Investitionen in angeschlagene Unternehmen zunehmend unattraktiv.

Streik im Hamburger Hafen

Im Hamburger Hafen ist derweil der angekündigte Warnstreik angelaufen. Damit will die Gewerkschaft Verdi nach eigenen Angaben in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in Seehäfen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Gestreikt wird am Dienstag und am Mittwoch. Die Beschäftigten streikten zunächst dezentral vor ihren Betrieben, am Mittwoch werde es eine Demonstration geben.

Verdi verlangt für die Beschäftigten bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten unter anderem eine Erhöhung der Stundenlöhne um drei Euro rückwirkend per 1. Juni sowie eine entsprechende Anhebung der Schichtzuschläge. Schon im Juni hatte es Warnstreiks in mehreren norddeutschen Häfen gegeben, darunter Hamburg. (dpa, Reuters, APA, bpf, 9.7.2024)