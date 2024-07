Ermittelt wird rund um die als "Schnitzelbonus" bekannten Gastro-Gutscheine. Getty Images

950.000 Haushalte erhielten im Sommer 2020 nach dem ersten Corona-Lockdown einen Gastro-Gutschein: 25 Euro gab es für Single-Haushalte und 50 Euro für Mehrpersonenhaushalte. Fast 34 Millionen euro flossen in die Gutscheinaktion, die bald den Namen "Schnitzelbonus" erhielt. Sie sollte die Gastronomie nach den Schließungen der Lokale während der Pandemie wieder in Schwung bringen.

Verdacht der Untreue

Parallel dazu schaltete die Stadt Wien Inserate in Medien, darunter auch in Printmedien wie dem STANDARD. Insgesamt wurden für Inserate 2,4 Millionen Euro ausgegeben. Aufgrund der intensiven Bewerbung der Gutscheinaktion hat die WKStA nun Ermittlungen aufgenommen, wie das Ö1-Morgenjournal am Dienstag berichtet hat. Ermittelt wird gegen unbekannte Täter aus der Stadt Wien wegen des Verdachts der Untreue, wie dem Beitrag zufolge die Staatsanwaltschaft bestätigt hat.

Im Zentrum der Ermittlungen steht demnach die Frage, warum Geld zur Bewerbung der Gutscheine ausgegeben wurde, obwohl diese mit einem Begleitschreiben der Stadt Wien an alle Haushalte verschickt wurden und auch in den Medien breit berichtet worden ist. Geprüft wird, ob die Stadt hier "die Grundsätze der guten Verwaltung, also Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit" eingehalten hat. Die Stadt Wien bestätigt die Untreueermittlungen: Ihr Anwalt spricht von einer "politisch motivierten anonymen Anzeige", er weist die Vorwürfe als falsch zurück. (red, 9.7.2024)