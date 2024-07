Der ORF und seine Abteilung Barrierefreiheit und Inklusion starten die Initiative "Mach dich sichtbar", das Projekt soll die öffentliche Präsenz von Menschen mit Behinderungen in der Werbung und in weiterer Folge auch im Fernsehen fördern. Der ORF bewirbt die Casting-Initiative mit Spots in seinen Kanälen.

Vorgestellt wird die Initiative im Rahmen von Guten Morgen Österreich in ORF 2. Drei Menschen mit Behinderungen sind ab 9. Juli in ORF-Spots zu sehen oder hören: Musiker Dominic Rapcic und Johann Lechner und die Tänzerin Antonia Bögner. In diesen Spots wird zur Anmeldung und Teilnahme am Casting aufgerufen.

Antonia Bögner für das ORF-Projekt "Mach dich sichtbar". Foto: Hans Leitner

Das Casting findet dann im November auf dem ORF-Mediencampus in Wien-Hietzing statt. Der Bewerbungszeitraum dafür läuft vom 9. Juli bis 8. September 2024. Einreichungen sind ab 9. Juli über die Website sichtbar.ORF.at möglich. Den ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmern werde DABB in Zusammenarbeit mit der Werbewirtschaft ein konkretes Angebot für einen Auftritt in einem Spot im Jahr 2025 unterbreiten. Je nach Eignung und Casting-Ergebnis könnten Teilnehmende auch für eine Rolle in einer ORF-Produktion infrage kommen, heißt es in einer ORF-Aussendung. (red, 9.7.2024)