Wer im Schnitt 40 ECTS-Punkte pro Studienjahr sammelt, soll ein monatliches Grundeinkommen von 1200 Euro erhalten. Diesen Vorschlag richtet die österreichische Universitätenkonferenz (Uniko) an die nächste Regierung. IMAGO/Christoph Hardt

Die Chefs der Unis haben das Kernproblem vieler Studierender richtig erkannt: Um genug Geld zum Leben zu haben, müssen sie neben der Uni arbeiten gehen, wodurch ihnen die Zeit für ein engagiertes Studium fehlt. Mit ihrem brachialen Lösungsvorschlag schießt die Universitätenkonferenz jedoch übers Ziel hinaus: Sie fordert ein Grundeinkommen von 1200 Euro, das allen zusteht, die zügig Prüfungen absolvieren. Familien- und Studienbeihilfe sollen dafür wegfallen.

Die Schwäche dieses Gießkannenmodells ist offenkundig: Wer aus ärmeren Schichten stammt und schon jetzt Studienbeihilfe bezieht, würde von der Reform kaum profitieren, wohingegen ohnehin gut situierte Studierende plötzlich massiv mit Steuergeld gesponsert würden. Zudem sind die angedachten studentischen Leistungspflichten relativ lasch. Die Umsetzung wäre daher – selbst wenn schnellere Abschlüsse die Produktivität steigern – ziemlich teuer. Eine spätere Rückzahlung würde das zwar ändern, wäre aber bürokratisch aufwendig und für manche Betroffene eine klare Verschlechterung.

Studienbeihilfe ausbauen

Sinnvoller wäre eine Ausweitung der bestehenden Studienbeihilfe – vor allem ältere Studierende kommen mit den niedrigen Summen derzeit nicht aus. Auch sollte das ehrbare Ziel der Rektoren, jungen Menschen mehr Unabhängigkeit zu geben, in eine Änderung bei der Familienbeihilfe umgemünzt werden: Es ist an der Zeit, das Geld generell direkt an Studierende zu überweisen und nicht mehr an die womöglich knausrigen Eltern. (Theo Anders, 9.7.2024)