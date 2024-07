Im Jahr 2024 verstauben Nokia-Handys nicht in Schubladen, sondern werden allen Schülern in die Hand gedrückt, die am britischen Eton College das erste Schuljahr absolvieren. Das renommierte Internat besuchen 13- bis 18-jährige Burschen, wegen deren Smartphone-Nutzung die Schulleitung zunehmend besorgt ist.

Für Schüler des Eton College dürfte "Snake" das Höchste der Handyspiel-Gefühle werden. IMAGO/Pond5 Images

"Ab September werden alle Schüler im neunten Schuljahr einen 'Handy-Klotz' zur Nutzung nach dem Schultag erhalten", heißt es von Eton. Das neunte Schuljahr entspricht in etwa dem ersten Jahr Oberstufe in Österreich. Das Telefon soll ausschließlich zum Telefonieren und SMS-Versenden taugen. Zusätzlich sollen die Schüler ein iPad von der Schule erhalten. Das soll sie beim Lernen unterstützen. Ob das iPad auch eingeschränkten Zugang zu nichtschulischen Inhalten haben wird, wurde nicht erwähnt.

Bereits 2018 mussten Schüler ihre elektronischen Geräte über Nacht abgeben. Die Regelung betrifft momentan alle Schüler in den ersten drei Jahren an der Schule. Damit ist das Internat, das Eltern umgerechnet fast 60.000 Euro pro Jahr kostet, eines von vielen, das die neuen Pläne der britischen Regierung umsetzt.

Landesweite Pläne

Im Februar veröffentlichte das britische Bildungsministerium einen Leitfaden zur Smartphone-Nutzung an Schulen. Dabei handelt es sich um kein flächendeckendes Verbot, Schulen haben großen Gestaltungsraum. Die Empfehlungen im Leitfaden reichen von einem grundlegenden Verbot, Smartphones an die Schule zu bringen, bis zum Verstauen in der Tasche während des Unterrichts.

Britische Gewerkschaften kritisierten den Vorstoß scharf: "Da die meisten Schulen bereits Regelungen haben, um die Probleme hinsichtlich der Smartphone-Nutzung anzugehen, wird dieser Leitfaden wenig bringen und nur von den vielen Problemen im Bildungsbereich ablenken", sagte Daniel Kebede von der Lehrergewerkschaft National Education Union zum Guardian.

Keine einheitliche Strategie in Österreich

Die österreichische Lehrerschaft sieht das übrigens ähnlich: Sie hält ein weitreichendes Verbot nicht für sinnvoll, auch das Bildungsministerium sieht keinen Änderungsbedarf. Heimische Fachleute sehen im Smartphone einen Stressfaktor für Jugendliche – sind aber ebenfalls gegen ein Verbot.

Smartphone-Coach Andrea Buhl-Aigner sieht vor allem die Eltern in der Verantwortung: Sie plädiert im STANDARD-Interview dafür, dass diese versuchen sollen, die Mediennutzung ihrer Kinder zu verstehen. Eltern könnten etwa gemeinsam mit Kindern Social Media nutzen: "Eltern, die da offen sind, haben einen großen Vorteil: Sie können viel besser Regeln mit den Kindern vereinbaren, da sie wissen, wovon sie sprechen, und man ihnen auch nicht so leicht etwas vormachen kann. Umgekehrt werden Kinder mit ihren Eltern auch eher über Erfahrungen sprechen, die verunsichern oder ängstigen, wenn sie eine offene Haltung zeigen."

Mit steigender Smartphone-Nutzung sind Jugendliche zunehmend mehr sozialem Vergleich ausgesetzt – etwa in Sachen Körperbild. Rund zwei Drittel aller Jugendliche merken, dass sich die eigene Selbstwahrnehmung durch Social Media verändert, wie aus der Studie "Schönheitsideale im Internet" hervorgeht. DER STANDARD berichtete. 27 Prozent fühlen sich schlecht, nachdem sie durch soziale Netzwerke gescrollt haben.

Dass Smartphones auch positive Auswirkungen haben, wollen Forschende aus den USA herausgefunden haben: Mehr Zeit mit dem Handy verbessert die Laune Zwölf-, bis 17-Jähriger. Das legt den Schluss nahe, dass Jugendliche Smartphones nutzen, um ihre Stimmung zu regulieren: Laut der Mood-Management-Theorie aus den 80er-Jahren wählt man Medieninhalte, um negative Stimmungen abzuschwächen beziehungsweise positive zu verstärken. Stimmungsregulierung ist eine Komponente von Suchtverhalten. Da stellt sich die Frage, für welche Probleme die Smartphone-Nutzung die Lösung sein soll. Bei denen könnte man ansetzen. (jsa, 9.7.2024)